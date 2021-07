Wegen des Hochwassers stauen sich Schiffe in den Häfen um Basel

Rheinschifffahrt Wegen des Hochwassers stauen sich die Schiffe in den Häfen in und um Basel Wenn der Rhein nicht will, steht alles still. Der Reedereien kommt das teuer zu stehen, rund 4'000 Euro kostet der Stillstand – pro Tag und Schiff. Tomasz Sikora 20.07.2021, 18.50 Uhr

Wegen des Hochwassers sind Frachtschiffe im Auhafen blockiert. Roland Schmid

Aktuell ist der Frauenanteil in den Häfen Muttenz und Birsfelden deutlich erhöht. Das hat aber nicht etwa mit einer neuen Frauenquote zu tun, denn «Carla», «Judith», «Gitte» & Co. sollten eigentlich schon lange weg sein. Rund ein Dutzend der weibliche Namen tragenden Frachtschiffe liegen aktuell vor Anker.

Das Wetter hat sich zwar im Vergleich zu letzter Woche deutlich gebessert, doch das Hochwasser wird noch einige Zeit anhalten. Der Rhein führt mit fast 800 Kubikmetern pro Sekunde immer noch so viel Wasser, dass er erst heute wieder ganz schiffbar werden dürfte, wie Jelena Dobric, Kommunikationsbeauftragte bei den Rheinhäfen, auf Anfrage der bz erklärt:

«Wir rechnen damit, dass heute die Hochwassermarke von 7,90 Meter zwischen Mittlerer Brücke und Schleuse Birsfelden wieder unterschritten wird.»

Während alle anderen Passagen des Rheins bereits wieder schiffbar wären, erweist sich die Mittlere Brücke in Basel als Nadelöhr bei Hochwasser-Nadelöhr. Seit Jahren wird deshalb von verschiedener Seite ein Neubau gefordert. Schiffe, die unterhalb der Mittleren Brücke nicht flussauf- und Schiffe, die oberhalb der Schleuse Birsfelden nicht flussabwärts fahren konnten, stauen sich seit mehreren Tagen in den Häfen Kleinhüningen, Birsfelden und Muttenz.

Die Öffnung der Rheinstrecke in Basel bedeutet für die Häfen Birsfelden und Muttenz in den kommenden Tagen viel Arbeit. Weil sich nun viele Schiffe, die bis heute unterhalb der Mittleren Brücke festsassen, in Bewegung setzen und damit in kurzer Zeit sehr viele Schiffe in Muttenz und Birsfelden ankommen, führe das zu einem Mehraufwand wie zum Beispiel Schichtbetrieb bei den Umschlagsfirmen, wie Dobric weiter ausführt.

Ein seltener Anblick: Der Auhafen in Muttenz ist aktuell voll mit Schiffen. Roland Schmid

Auch die Personenschifffahrt findet wieder statt. Wie der Fähri-Verein vorgestern bekanntgab, fährt die Münster-Fähre seit gestern wieder. Die grosse Schleusenfahrt fand aber vorgestern Abend wegen zu hohen Wasserstandes nicht statt. Planmässig verkehren wieder die Abendfahrten und auch die heute geplante Stadt- und Hafenfahrt findet statt – sie muss sich aber auf die Hafenfahrt fokussieren, wie die Basler Personenschifffahrt AG mitteilt.

Stillstand kostet bis zu 4000 Euro pro Tag und Schiff

Es scheint, als habe manchen Seeleuten die Warterei auf die Stimmung geschlagen, denn nicht alle wollen zu ihrem Zwangsaufenthalt in der Schweiz Auskunft geben.

Karsten Büchner, Kapitän der «Gitte». Roland Schmid

Auskunftsfreudiger zeigen sich dann doch die deutschen Seeleute, vielleicht auch wegen der nicht vorhandenen Sprachbarriere. Über eine Woche vor Anker zu liegen, komme doch eher selten vor, sagt Karsten Brückner aus Stralsund, der Kapitän der «Gitte». Langeweile sei aber bei ihm an Bord kein Thema, sagt er lachend, denn es gebe immer was zu tun. «Die Zwangspause gibt uns die Gelegenheit, endlich Reinigungs- und Reparaturarbeiten auszuführen, welche schon lange hätten erledigen werden müssen, aber zu denen wir in der Hektik des Alltags selten kommen», so der Norddeutsche.

Schlimmer als für die Besatzungen der «Gitte» ist die Zwangspause in Muttenz für ihre Reederei, die Firma Jägers aus Duisburg. Das Hochwasser kommt sie teuer zu stehen. «Rund 3000 bis 4000 Euro kostet der Stillstand pro Schiff und Tag», so Kapitän Büchner.