Rhein in Basel: Bald ist Schwimmen wieder möglich

Rheinschwimmen Endlich schön und warm: Bald geht es wieder den Bach ab Die Hydrologen des Bundes rechnen damit, dass am nächsten Wochenende ein Schwumm wieder möglich sein wird. Derzeit wird jedoch noch davon abgeraten.

Andreas Möckli 07.08.2021, 05.00 Uhr

Der Pegelstand sowie die Temperaturen im Wasser und in der Luft sollten am nächsten Wochenende das Rheinschwimmen wieder möglich machen. Georgios Kefalas / Keystone

Seit Wochen ist an einen Schwumm im Rhein nicht zu denken. Zu hoch der Pegel, zu stark die Strömung, zu gefährlich das Schwemmholz. Wenn es kurzzeitig nach Entspannung an der Hochwasserfront aussah, kam bereits der nächste Regen.

Doch nun kommt Hoffnung auf. Zwar wird es heute nochmals kräftig schütten. Doch bereits am Sonntag setzt eine längere Schönwetterphase ein, die uns im Verlauf der Woche bis zu 30 Grad oder je nach Prognose gar etwas mehr bescheren wird.

Zurzeit zu gefährlich

Zurzeit ist bei einem Pegelstand von 7,4 Meter und einer Abflussmenge von 2150 Kubikmeter pro Sekunde noch nicht ans Schwimmen zu denken. Diese Zeitung hat deshalb bei Fachleuten nachgefragt, wann dies wieder möglich sein wird. Die kurze Antwort: frühestens Ende kommender Woche.

Die Rheinpolizei erachtet es als keine gute Idee, beim derzeitigen Pegelstand in den Fluss zu steigen. Selbst bei einer Höhe zwischen 6,5 und 7 Meter sei dies nicht zu empfehlen, weil zu gefährlich. Ist das Wasser kalt, kühle der Körper ohnehin schnell ab. Derzeit beträgt die Temperatur 19 Grad. Zudem dürfe der Ausstieg aus dem Fluss bei der hohen Abflussmenge nicht unterschätzt werden.

Ganz so viel Wasser wie auf dem Bild hat es im Rhein zwar nicht mehr. Dennoch wird derzeit noch von einem Schwumm abgeraten. Patrick Straub / Keystone

Trotz der klaren Worte der Rheinpolizei ist es nicht verboten, im zehntlängsten Fluss Europas zu schwimmen. Die Behörde gibt aber auch keine Empfehlung ab, bei welchen Bedingungen das Unterfangen als ungefährlich gilt.

Ein guter Anhaltspunkt dafür liefert die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft. Die hiesige Sektion organisiert jeweils das offizielle Basler Rheinschwimmen. «Wir denken erst daran, den Anlass durchzuführen, wenn die Abflussmenge auf 1400 bis 1500 Kubikmeter pro Sekunde sinkt», sagt OK-Präsident Christian Senn. Ohnehin wurde das Rheinschwimmen dieses Jahr bereits im Mai coronabedingt abgesagt.

Bei einer Abflussmenge von 1500 Kubikmeter pro Sekunde beträgt der Pegelstand rund 6,5 Meter, sagt Philippe Gyarmati, Hydrologe beim Bundesamt für Umwelt. Er hat für die «Schweiz am Wochenende» berechnet, wann der Rhein in Basel diese Werte erreicht.

Die Pegel der Seen haben sich bald normalisiert

Er rechnet damit, dass der Rhein frühestens in der zweiten Wochenhälfte, wahrscheinlich aber erst am kommenden Wochenende wieder bebadbar sein sollte. Derzeit fliesst noch immer viel Wasser aus dem Bieler-, Neuenburger- und Murtensee sowie dem Bodensee nach Basel. Da es heute nochmals regnet, wird der Pegel an diesem Wochenende noch nicht sinken.

Der Bielersee hat zwar inzwischen wieder den gewünschten Pegel erreicht, der Neuenburgersee aber noch nicht. Deshalb werde noch immer mehr Wasser als üblich aus dem Bielersee abgelassen, damit sich auch der Neuenburgersee weiter entleeren könne, sagt Gyarmati. Die Abflussmenge des Bielersees beträgt derzeit 600 Kubikmeter pro Sekunde. Sobald der Neuenburgersee wie gewünscht reguliert wurde, werde die Abflussmenge deutlich gedrosselt. Das führt zu einer entsprechenden Entlastung in Basel.

Voraussetzung ist natürlich, dass es in den nächsten Tagen trocken bleibt. Einzelne Gewitter über Zuflüssen des Rheins sollten allerdings keinen grösseren Einfluss auf den Pegel in Basel haben. Wenn es jedoch etwa im Emmental, im Entlebuch oder im Appenzellerland stark gewittert, werde sich das Wasser braun färben und bis nach Basel gelangen. Mit Unmengen an Schwemmholz sei dagegen eher nicht zu rechnen, sofern sich nicht nochmals ein ausserordentliches Hochwasser im Oberlauf ereignet. Denn das Juli-Hochwasser hat viel Holz weggespült.

Die Wassertemperaturen sollten nächstes Wochenende genügend warm sein. Nicole Nars-Zimmer

Kein Problem sollte die Wassertemperatur darstellen. Das Wasser, das nach Basel fliesst, werde in den vorgelagerten Seen aufgewärmt, sagt Gyarmati. Eindrücklich zeigt sich das etwa im Bodensee. Das Wasser, das in den See gelangt, ist derzeit 11 Grad warm. Wenn das Wasser wieder in den Rhein mündet, ist es 20 Grad warm. Leicht kälter ist das Wasser, das vom Bieler- und Vierwaldstättersee nach Basel kommt.

Christian Senn von der Lebensrettungs-Gesellschaft rechnet damit, dass bereits vor dem kommenden Wochenende erste Rheinbegeisterte einen Schwumm im Fluss wagen werden. Er selber rät wie die Rheinpolizei davon ab. Die Gefahren seien schwer einzuschätzen. Das gelte auch für die grösseren Steinblöcke am Kleinbasler Ufer oberhalb der Wettsteinbrücke, die sich durch das Hochwasser verschoben haben dürften. Dies ist allerdings noch nicht zu sehen, da der Pegel derzeit zu hoch ist. Auch Senn sagt: «Verboten ist es nicht, es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen.»