Zwei Basler retteten eine Rheinschwimmerin, nun wurden sie geehrt

Rheinschwimmen Zwischen Mut und Selbstgefährdung: Zwei Basler riskierten ihr Leben, um ein anderes zu retten Eine Frau wäre vor Ostern wohl im Rhein ertrunken, hätten sie nicht zwei mutige Helden gerettet. Diese wurden nun von der Lebensrettungs-Gesellschaft geehrt. Doch Experten warnen vor zu viel Risiko. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht alle am Rheinufer befestigten Rettungsringe sind optimal sichtbar. Archiv: Nicole Nars-Zimmer

Als am Mittwoch vor Ostern eine Frau im Rhein zu ertrinken droht, retten zwei Zeugen die Ertrinkende mit einem Sprung in den zehn Grad kalten Rhein. Als Helden wollen E. S. und J. F., die am Freitag von der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG Basel mit Standing Ovations geehrt wurden, nicht bezeichnet werden. Auf die Nennung ihres vollen Namens wird auf ihre Bitte in der Folge verzichtet.

Die Basler Primarlehrerin J. F., die das ganze Jahr über im Rhein schwimme, wurde erst kurz vor der Ehrung ausfindig gemacht. Für beide sei die als Heldentat bezeichnete Rheinrettung eine Selbstverständlichkeit gewesen – im Nachhinein wird klar: Mit ihrer Zivilcourage haben sie viel riskiert.

Es blieb keine Zeit, lange nachzudenken

E. S. habe am Morgen des dreizehnten Aprils in seiner Wohnung am Rheinsprung auf einen Videoanruf gewartet, als der 41-Jährige eine dahintreibende Frau bemerkte. Diese habe zunächst nicht um Hilfe gerufen, betont er. «Es war ihr leerer Blick, der mich alarmierte», sagt E. S., der keinen Rettungsruf absetzen konnte, weil er sein Natel nicht fand.

Er stürmte also im Pyjama aus seiner Wohnung und habe am Ufer bemerkt, dass die Frau den Rettungsring, den ein Unbekannter ihr zugeworfen habe, nicht mehr erreichen konnte. Schwimmend habe er versucht, die Ertrinkende aus dem Rhein zu retten. Die Strömung sei jedoch zu stark gewesen und so rannte E. S. rund 500 Meter in Richtung Johanniterbrücke, bevor er erneut in den Rhein sprang:

«Ihr Kopf war bereits unter Wasser, als ich sie an der Kapuze ihrer Winterjacke erwischte.»

Dabei sei ihm J. F., die im Besitz eines Rettungsschwimmer-Brevets ist, zur Hilfe gekommen. Gemeinsam hätten sie dank des angewendeten Rettungsgriffs von J. F. die Frau festhalten können. Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte und nachdem die Frau ins Spital eingeliefert werden konnte, gingen beide Retter ihres Weges – E. S. tropfnass vor die Kamera im Homeoffice und J. F. ins Crossfit –, ohne Kontaktdaten auszutauschen.

Rettungsringe am Rheinufer teils nicht gut sichtbar

Die Frau hätte ohne das selbstlose Handeln der Rettenden nicht überlebt, betont die Mediensprecherin des SLRG Manuela Noser. Dennoch sei das Risiko, das Zivilpersonen bei einer Rettung eingehen, nicht zu unterschätzen, sagt Noser. Dabei erinnert sie an den Schwimmunfall in der Aare, bei dem Retter und Ertrinkender im März dieses Jahres umkamen.

«Die eigene Sicherheit geht immer vor», erklärt der Organisator des jährlichen Rheinschwimmens, Christian Senn, das Vorgehen nach Lehrbuch. Dabei soll die in Not geratene Person primär vom Ufer aus durch das Alarmieren von Rettungskräften und dem Zuwerfen eines Rettungsrings begleitet werden. Von der bz darauf angesprochen, dass die in grossem Abstand positionierten Rettungsringe am Basler Rheinufer dies erschweren, sagt Senn, dass eher deren Sichtbarkeit teilweise nicht optimal sei. Zudem räumt er ein, dass der Faktor Mensch eine nicht zu unterschätzendende Rolle spiele.

«Ich konnte nicht anders», sagt E. S., der sich dennoch auf den letzten Metern um seinen Kreislauf gesorgt habe. «Ja, ich hatte Angst», räumt der Mitarbeiter bei einem Pharma-Unternehmen ein. «Die Zeit lief uns jedoch davon», betont er. Und auch J. F. betont:

«Wenn ich etwas gut kann, dann ins kalte Wasser springen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen