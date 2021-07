Rheinufer Rheinterrassen: Nach einem Jahr kommt endlich die Rampe für Rollstuhlfahrende Sie sollen das Rheinufer entlasten und mehr Platz bieten, um Basel zu geniessen. Für Rollstuhlfahrende waren die Basler Rheinterrassen aber bisher unbrauchbar. Das ändert sich nun. Silvana Schreier, Helena Krauser 30.07.2021, 05.00 Uhr

Seit dem 23. Juli steht die Rampe bei der Rheinterrasse im Kleinbasel. Juri Junkov

Anfang September 2020 war es endlich soweit: Die Rheinterrasse am Kleinbasler Ufer unweit der Mittleren Brücke wurde eröffnet. Der damalige Baudirektor Hans-Peter Wessels (SP) sagte: «Ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung den neuen Flanierort am Rhein sehr gerne in Anspruch nehmen wird.» Die zusätzlichen 100 Quadratmeter würden das Rheinufer entlasten.