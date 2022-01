Riehener Wahlen: GLP-Kandidat David Moor bevorzugt Anonymität

Riehen Geht das? GLP-Kandidat fürs Gemeindepräsidium bevorzugt die Anonymität David Moor kandidiert für die Grünliberalen für das Riehener Gemeindepräsidium. Im Vergleich zur Konkurrenz hält er sich zurück. Die Frage stellt sich: Will er am 6. Februar überhaupt gewählt werden? Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

David Moor (GLP) will Gemeindepräsident von Riehen werden. Die Wahl ist am 6. Februar 2022. Zvg

«Der Kandidat zwischen den Blöcken» würde der logische Titel über ein Porträt zu David Moor lauten. Der 54-Jährige ist der einzige Kandidat fürs Riehener Gemeindepräsidium, der nicht zur Mitte-links-Allianz aus SP, EVP und Grünen oder zur Bürgerlichen Allianz aus SVP, FDP, LDP und der Mitte gehört. Die Grünliberalen wählten für die Wahl vom 6. Februar den Alleingang. Als «zwischen den Blöcken» will sich Moor aber nicht bezeichnen. Ihm gehe es um Sachpolitik:

«Mir ist es egal, von wem eine Idee kommt, solange sie gut ist.»

Dass er aufgrund der Ausgangslage und des in den vergangenen Wochen zugespitzten Wahlkampfs zwischen den beiden Allianzen als Kandidat zwischen den Blöcken wahrgenommen wird, kann Moor aber nicht abstreiten.

GLP verzichtete auf eine Medienkonferenz

Im zuweilen gehässig geführten Wahlkampf fliegt der Grünliberale unter dem Radar. Leserbriefe, die ihn thematisieren, sind eine Seltenheit. Dazu beigetragen, dass mehr über ihn gesprochen wird, haben er und seine Partei auch nicht. Die GLP sei im Kanton Basel-Stadt eine relativ junge Partei, die Personaldecke dementsprechend eher dünn, begründet er die Zurückhaltung und dass sie beispielsweise auf eine Medienkonferenz verzichtet haben, während andere Parteien sogar zwei durchführten.

Mit Angriffen wolle er nichts zu tun haben, stellt Moor klar. Er sei auch nicht gerne im Wahlkampf, lässt er durchblicken. Die Anonymität eines Einwohnerrats passe eher zu seinem Wesen. Die grosse Bühne ist nicht sein Ding. Doch warum dann der Schritt in die Öffentlichkeit und die Kandidatur für das Gemeindepräsidium und den Gemeinderat? Will Moor überhaupt? Seine Antwort gegen Ende des Gesprächs ist unmissverständlich:

«Ja, ich will. Und ich kann! Der Gemeinderat braucht im Präsidium jemanden, der die im Wahlkampf zerstrittenen Blöcke wieder zusammenführt.»

Moor fährt gleiche Taktik wie Katja Christ vor ihm

Der Partei geht es wohl primär um Aufmerksamkeit, die ihr durch die Kandidatur von David Moor bei den Einwohnerratswahlen zugutekommen soll. Das hat vor vier Jahren mit Katja Christ als Gemeinderatskandidatin funktioniert. Als langjähriges Mitglied der Geschäftsprüfungskommission wisse er, wo es in Riehen gut läuft und wo der Schuh drückt. Beim Streit um die S-Bahn-Untertunnelung hält er fest, dass die GLP die einzige Einwohnerratsfraktion ist, die kein Mitglied im Gemeinderat hat und deshalb von den Plänen des Doppelspurausbaus durchs Dorf nichts habe wissen können.

Geht es nach Moor, braucht Riehen einen «richtigen» Bahnhof, der diesen Namen auch verdient, mehr Aufmerksamkeit im Dorf für die Fondation Beyeler – zum Beispiel mit Kunstwerken, die dann zu Anziehungspunkten für Besucherinnen und Besucher und dem lokalen Gewerbe Auftrieb bringen würden. Er wünscht sich eine Aufwertung des Singeisenhofs mit einem kleinen Wasserspiel und dass die Sanierung der Deponie Maienbühl wenigstens geprüft wird.

Schadet Moor nun seiner ehemaligen Parteikollegin?

Seit 2004 ist Moor Mitglied des Einwohnerrats. Bis 2018 war er bei der EVP, um anschliessend als Parteiloser in der Fraktion der GLP mitzuarbeiten. Die EVP wurde dem Liberalen zu links und es passte auch mit einzelnen Personen in der Partei nicht mehr, sagte er damals zu dieser Zeitung. Erst kürzlich trat er der GLP bei, was ihm von politischen Gegnern Häme einbrachte.

Im Kampf ums Präsidium dürfte David Moor chancenlos sein. Seine Kandidatur könnte aber mitentscheidend sein, je nachdem, wie viele Stimmen er aus welchem Lager holt. Wird er sogar seiner alten Partei und Kandidatin Christine Kaufmann am meisten schaden? Wen er in einem allfälligen zweiten Wahlgang wählen würde, falls er sich zurückzieht, weiss Moor jetzt schon. Sagen will er es aber nicht.

