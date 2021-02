Rocker-Milieu Polizeirazzia gegen Basler Hells Angels: Der Ursprung ist ein Bandenkonflikt Ging die Baselbieter Polizei beim Sturm des Klublokals des Basler Hells-Angels-Ablegers in Münchenstein verhältnismässig vor? Recherchen zeigen, dass mehrere Mitglieder verhaftet wurden. Dem Einsatz zu Grunde liegt ein Konflikt der Hells Angels mit einer verfeindeten Rockergruppe in Basel. Michael Nittnaus 18.02.2021, 05.00 Uhr

Der Sitz der Hells Angels in Münchenstein. Hier fand die Razzia statt. Kenneth Nars

Sie sind Rocker, Biker, harte Jungs. Doch in der Region Basel gaben sich die Hells Angels bisher weitestgehend zahm, waren praktisch unsichtbar. Am frühen Dienstagmorgen änderte sich das: Mit einem Grossaufgebot stürmte die Baselbieter Polizei, unterstützt von Basler Kollegen, den Sitz des Basler Charters – so heissen die lokalen Ableger des Motorradklubs – an der Emil-Frey-Strasse in Münchenstein. Ein Augenzeuge berichtete gegenüber «20 Minuten», dass die Polizisten dabei Sturmmasken getragen hätten. Die Polizei sperrte während mehrerer Stunden die Strasse und leitete den Verkehr um. Den Einsatz bestätigt Adrian Gaugler, Sprecher der Polizei Baselland, auch gegenüber der bz.

Hells Angels stahlen eine Jacke der United Tribuns

Doch was war der Grund für diese Razzia? Für alle weiteren Auskünfte verweist Gaugler an die Basler Staatsanwaltschaft (Stawa), da diese den Einsatzauftrag erteilt habe. Stawa-Sprecher René Gsell hält auf Anfrage lediglich fest, dass die Razzia im Rahmen eines laufenden Verfahrens durchgeführt worden sei, er aber aus ermittlungstaktischen Gründen keine weitere Auskunft geben könne.

Ausgerechnet die lange Friedliebigkeit der harten Jungs hilft bei der Spurensuche. Nur ein einziges Mal wurden die hiesigen Hells Angels in den vergangenen Jahren nämlich öffentlich aktenkundig – und es ist nicht lange her: Am 27. Dezember 2020 kam es an der Zürcherstrasse in Basel zu einem Raubüberfall. Ein 50-jähriger Mann wurde von drei Unbekannten verprügelt, die ihm seine Jacke stahlen. Wie die Basler Stawa damals mitteilte, prangte auf der Jacke ein Emblem mit zwei verschränkten muskulösen Armen – das Zeichen der Rockergruppierung United Tribuns. Zwei der drei Täter trugen dagegen Hells-Angels-Jacken. Sie konnten in einem Auto fliehen.

Anwalt sagt, Polizeirazzia sei unverhältnismässig gewesen

Recherchen zeigen, dass es sich beim laufenden Verfahren gegen die Basler Hells Angels, das die Razzia in Münchenstein ausgelöst hat, um den Jackendiebstahl handelt. Gsell sagt zum Ermittlungsstand des Dezembervorfalls zwar bloss, dass mittlerweile ein Verfahren laufe. Und: «Ob es sich um dasselbe Verfahren handelt, können wir weder bestätigen noch dementieren.» Das tut dafür jemand anderes. Von der bz kontaktiert, gibt der Basler Anwalt Andreas Noll Auskunft. Er vertritt ein betroffenes Hells-Angels-Mitglied. «Die Razzia stand im Zusammenhang mit dem Jackendiebstahl», sagt er. Mehrere Klubmitglieder seien vorübergehend verhaftet worden. Mittlerweile seien sie aber nach einer Vernehmung wieder auf freien Fuss gesetzt worden. Es habe auch noch weitere Hausdurchsuchungen gegeben. Für Noll war der Polizeieinsatz völlig unverhältnismässig:

«Das war eine reine Machtdemonstration. Die Polizei kam wie ein Überfallkommando und nahm das Klubhaus regelrecht auseinander. Der Staat scheint hier fast dem schlechten Ruf der Hells Angels den Rang ablaufen zu wollen.»

Die Hells Angels Basel erlebt Noll als friedliche Gemeinschaft harter Jungs. Es sei hier schliesslich bloss eine Jacke gestohlen worden. Inwiefern ein tiefer liegender Konflikt mit den United Tribuns existiert, kann Noll nicht einschätzen. Die United Tribuns wurden von Secondos aus dem Balkanraum 2004 in Baden-Württemberg gegründet. 2014 liess sich ein Ableger in Basel nieder. Die Hells Angels gibt es seit 1970 in der Schweiz, bis 2012 lag das Klublokal des Basler Charters an der Hammerstrasse, seit 2015 sind die Rocker im ehemaligen Postgebäude an der Emil-Frey-Strasse in Münchenstein einquartiert.