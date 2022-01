Sanierung Blick über die Dächer: Die Basler Hauptpost erhält eine Rooftop-Bar Die Architekten Herzog & de Meuron sanieren das historische Basler Postgebäude konventionell – und setzen eine Perle aufs Dach. Christian Mensch Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rooftop in der Hauptpost: Ein neuer Blick über die Stadt. Visualisierung HdeM

Alle Blicke richten sich auf das Parterre. Die Basler Architekten Herzog & de Meuron versprechen, die ehemalige Basler Hauptpost offener und heller zu gestalten. Geradezu sakral wird die alte Schalterhalle. Der Versicherer AXA hat als Eigentümer den Auftrag gegeben, die Sanierung des historischen Gebäudes an die Hand zu nehmen.

Die Pläne, die nun vorliegen, zeigen, wie das Gebäude transparenter werden soll. Die verschlossene Passage zwischen der Freien Strasse und der Gerbergasse wird durchgängig, die hohen Fassadenfenster werden nach unten erweitert, zusätzliche Eingänge geschaffen und ­alles mit einem historisierenden Schick versehen.

Hausmeisterwohnung wird abgerissen

Das Entscheidende, das die Sanierung der Hauptpost zu einem Projekt der Stararchitekten macht, findet sich allerdings nicht im Erdgeschoss, sondern weit darüber. Verborgen von den Blicken aus den Strassenschluchten thront auf einem hinteren Gebäudeteil aus den 1950er-Jahren ein sechstes Stockwerk. Darin ist auf 130 Quadratmetern eine Hausmeisterwohnung untergebracht. Diese wollen die Architekten nun abreissen, den Kubus um 90 Grad drehen und mit einem Satteldach neu aufbauen.

In der Baupublikation ist das Teilprojekt beschrieben als «kleinteilige Bedachung in Anlehnung an die Umgebungs­dächer der Talstadt». Dies ist es wohl auch – vor allem schaffen Herzog & de Meuron mit der vorgesehenen Glasfront jedoch einen äusserst attraktiven Ort mit einem bemerkenswerten Blick über die Stadt aus dem Herzen der Stadt heraus. Oder eben eine begehrte Rooftop-­Location, wie dies im Urbanisten-Jargon genannt wird.

Das Postgebäude ist auch ein Hochhaus

Das Vorhaben führt zu baurechtlichen Komplikationen. Denn schon heute überragt das Stockwerk die 30-Meter-Grenze, was es zu einem Hochhaus macht. Mit dem Satteldach würde der Giebel um weitere 1,8 Meter auf insgesamt 32,6 Meter erhöht, was einer Ausnahmebewilligung bedarf. Einen solchen Antrag hat die AXA nun gestellt.

Die Hausherrin lässt offen, was im Rooftop dereinst stattfinden soll. Büroräumlichkeiten könnten es sein, allerdings seien schon früher Pläne erwogen worden, im historisch wertlosen Anbau ein Hotel samt Bar im oberen Stock einzurichten.

Vor allem die brandschutztechnischen Vorkehrungen werden bereits getroffen, um die Event-Idee realisierbar zu machen. Mit einer Brandmeldevollüberwachung, einem Feuerwehraufzug und einer Trockenlöschleitung sollten Fluchtwege für bis zu 200 Personen gewährleistet sein. Diese Informationen gehen aus dem «Ausnahmeantrag Hochhausgrenze» hervor.

Rooftop-Bars sind urbane Attraktionen

Der Blick über die Dächer hat in den vergangenen Jahren an Attraktivität gewonnen. Stadtreiseführer listen mittlerweile auf, was als Rooftop-Bars unbedingt zu besuchen sei. Zuletzt war es in der Stadt das neu eröffnete Hotel Märthof, das mit einer Dachterrasse über dem Marktplatz punktet.

Die Arbeiten am gesamten Gebäude werden umfangreich. Die Kostenschätzung, wie sie gegenüber den Behörden kommuniziert wird, beträgt rund 35 Millionen Franken. Dabei nicht enthalten sind die von den künftigen Mietern zu erwarteten Ausbauarbeiten. Teuer werden dabei nicht allein die denkmalschützerischen Anliegen, die sich vor allem auf die Aussenfassade und die Schalterhalle beziehen. Für die Erdbebenertüchtigung müssen auch neue Stahlbetonwände eingezogen und Deckenverstärkungen vorgesehen werden. Doch dafür hätte es wiederum nicht die Expertise von Herzog & de Meuron gebraucht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen