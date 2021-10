Königin Letizia ist in Basel

Die Königin von Spanien weilt am Freitag in Basel. Am Mittag ist sie in der Fondation Beyeler in Riehen eingetroffen und hat die Ausstellung des visionären Malers Francisco de Goya besucht - und damit offiziell eröffnet. Gegen Abend reist sie wieder zurück nach Madrid.

Rahel Empl 08.10.2021, 12.27 Uhr