Essay Den Basler Baustellenmaler Rudolf Maeglin mit neuen Augen gesehen Drei Galerien würdigen den Basler Maler Rudolf Maeglin zu seinem 50. Todestag mit Ausstellungen und einer Monografie. Ein Auszug. Alain Claude Sulzer 20.03.2021

Rudolf Maeglin: «Die Dreirosenbrücke mit grossem Kran», 1933. Gina Folly

Als die Malerei abstrakt wurde und das Diffuse das Gegenständliche aufzulösen begann, hatten es all jene schwer, die weiter darauf beharrten, dass die Welt durch die Wiedergabe des Sichtbaren darstellbar sei. Vieles, was im Lauf des 20. Jahrhunderts aus dem Fokus der Wahrnehmung geriet, weil es nicht ins Weltbild der apodiktischen Kunstwelt passte, ist verschwunden. Was wieder auftaucht, darf heute wieder mit offenen Augen, ohne Scheuklappen und abwertende Kommentare gesehen werden. Erbitterte Kämpfe um die richtigen Schulen sind so obsolet geworden wie der Kalte Krieg.

Rudolf Maeglin (1892–1971) gehört zu jenen Künstlern des vergangenen Jahrhunderts, die in Vergessenheit gerieten. Nach seinem Tod erinnerten sich gewiss ein paar Sammler, Kenner, Galeristen und Kunsthistoriker an ihn und sein Werk. Einer breiten Öffentlichkeit aber war er nicht bekannt. Nur wenige etwa wussten, von wem die zwischen 1966 und 1968 entstandenen drei Glasfenster im Treppenhaus des Kantonalen Arbeitsamts an der Utengasse in Basel stammten.

Glasfenster von Rudolf Maeglin an der Utengasse. Christian Baur/Staatsarchiv Basel

Gefällig waren diese drei «Farbarbeiter» (ein gelber, ein blauer, ein roter) im Amt für Arbeitslose nicht; sie sollten es auch nicht sein. Verkörperten sie nicht die unsichtbare Seite des Reichtums, den die Stadt dem Einsatz von Malochern zu verdanken hatte, die eines Tages als Arbeitslose hier vorsprechen würden?

Maeglin wollte in diesem Triptychon Arbeiter in ihrem realen, auf ein Minimum reduzierten Umfeld zeigen. Das Individuum blieb so gut wie ausgeblendet, der Unterschied besteht allein in der Farbe. Sie bestimmt den Alltag der Farbarbeiter. Die drei Männer repräsentieren nichts anderes als ihre tägliche und ungesunde Beschäftigung mit der Herstellung von hochgiftigen Farben, die buchstäblich auf sie abgefärbt hat; sie sind Farbe geworden.

Manche erinnerten sich vielleicht an Maeglins Fabrik- und Architekturbilder, vergassen darüber aber wichtige Teile seines übrigen umfangreichen Oeuvres. Interessant bleiben sie allemal, insbesondere wenn man sie als Zeugen des uneingeschränkten, von keiner Kritik angekratzten Fortschrittsglaubens betrachtet, der zu ihrer Entstehungszeit herrschte.

In den Himmel wachsende Kräne

Der Maler hat diesen Glauben aufs Bild gebannt und erinnert damit an jene gesetzten Männer, die in meiner Jugend staunend wie Knaben an Bauzäunen standen und fasziniert verfolgten, was sich in den tiefen Baugruben tat, wo Maschinen und Menschen die Zukunft regelrecht aus dem Boden stampften. Maeglin, der stille Bewunderer, zeigt weder Schattenseiten noch Gefahren, weder Unfälle noch Bausünden, die Zukunft ist rein, von der Vergangenheit bleibt nichts übrig. Sie ist hier ausgespart; hier wird stets aufgebaut, nie abgerissen.

In seiner Architektur- und Baustellenmalerei zeigt sich Maeglin als Idylliker und entfernter Verwandter der sozialistisch geprägten Realisten im Osten, auch wenn er deren Vorlieben für entindividualisierte Massen nicht teilt. Bleibt die Frage, in welcher Rolle sich Maeglin als Städtebaumaler sah, der sich gern als williges Werkzeug dessen bezeichnete, was sich ihm als Motiv aufzwang. «Ich kann doch nicht machen, wie ich es will; die Dinge diktieren mir, wie ich es machen muss.»

Rudolf Maeglin: «Baustelle», ca. 1961. Gina Folly

Angesichts seiner unverwechselbaren Art, die Dinge, die er sah, zu gestalten, darf man seine Aussagen bezüglich des Diktats der Dinge getrost relativieren. Sie stehen in deutlichem Widerspruch zu dem, was wir sehen: Gebäude kurz vor ihrer Vollendung, Veduten im Aufbau, lichtdurchlässige Gerüste, in den Himmel wachsende Kräne, Fabrikinterieurs.

Die Arbeiter sind wie mit Kinderaugen gesehen, der Maler als Knabe blickt staunend auf die Welt der Erwachsenen: Sind sie nicht alle Konstrukteure, grösser und mächtiger als er? Mit wenigen Strichen gelang es Maeglin, den dargestellten Bau-, Hafen- oder Fabrikarbeitern den Stempel einer flüchtigen Persönlichkeit aufzudrücken, ein kleines Wunder der Reduktion und zugleich ein Zeichen von malerischer Bescheidenheit.

Porträts junger Menschen

Der Blick Maeglins auf diese Szenerie ist weder naturalistisch noch kritisch, sondern distanziert, ja befangen, geradezu ehrfürchtig angesichts des gewählten Objekts. Was er sieht und festhält, erzählt von seiner hingebungsvollen Liebe zu den körperlich arbeitenden Menschen, deren ganzes – notabene männliches – Tun darauf ausgerichtet ist, etwas zu erbauen, was Bestand hat. Sie sind weder Rädchen im unerbittlichen Räderwerk einer sich verselbstständigenden, rationalisierten Technik, noch «freiwillig» zu Maschinen mutierte Arbeiterdarsteller. Sie sind, so anachronistisch uns das heute erscheinen mag, Herren ihres eigenen Tuns.

Als Maeglin 1971 starb, standen Künstler wie Joseph Beuys, Christo oder Niki de Saint Phalle im Zentrum der Aufmerksamkeit des Kunstgeschehens. Möglicherweise starb Maeglin mit dem Gefühl, dass seine Kunst keinen Platz mehr habe, weil ihre Zeit vorbei sei. Doch seine Porträts junger Menschen sind der lebendigste und schlüssigste Beweis dafür, dass er, der Einsame in seinem kleinen Haus in Kleinhüningen, wohl gar nicht so einsam war, wie er von manchen wahrgenommen wurde.

Rudolf Maeglin: «Junge mit grünen Augen». Gina Folly

Die zahlreichen Bildnisse junger Menschen, die Maeglin hinterlassen hat, stehen im denkbar grössten Gegensatz zu seinen Architekturbildern. Als Porträtist verlor er die Befangenheit, die man in vielen anderen Menschendarstellungen, insbesondere auf seinen Architekturbildern, zu spüren glaubt. Sobald er sich auf Menschen fokussierte, bekundete er Unmittelbarkeit und Nähe und ja, auch Erotik und Sinnlichkeit.

Ob Ragazzi, Ragazzo, Knabe mit grünen Augen oder Violinistin – immer beschränkt er sich auf das Wesentliche, meist ist der Hintergrund nur Farbe, öfters Grün; es gibt so viele verschiedene Grün, die er uns alle zeigen will! Wie ein Fotograf, mit dessen Darstellungen seine Porträts kaum Ähnlichkeit haben, setzt er die Dargestellten vor den farblichen Hintergrund, der in seinen Augen am besten zu ihnen passt. Das muss genügen, und es genügt auch meist. Wer genau hinschaut, findet im Bild «Sonntag in meinem Atelier» nicht nur den Künstler am Herd, sondern auch einige seiner Modelle. Ein weiteres Idyll nach Maeglins Art: ein Ort der Zuversicht und Vertrautheit.

Bruch mit der grossbürgerlichen Herkunft

Maeglin galt als Aussenseiter, was handfeste biografische Gründe hatte. Er war es zweifellos. Der Einzelgänger Maeglin, als der er uns in den wenigen Zeugnissen entgegentritt, die wir aus dritter Hand haben, war homosexuell; es liesse sich auch aus den Porträts schliessen. Was damals ein Tabu war, wurde mit Worten wie «Er war ein Einsamer und ein Einzelgänger» – so sein Arzt Rudolf Schmidt – umschrieben. Waren Maler – nicht nur im protestantischen Basel – nicht immer schon Aussenseiter gewesen, und erst recht einer wie Maeglin, der vom rechten Weg abgewichen war, als er seinen studierten Beruf als Arzt an den Nagel hängte und nach Paris ging, um Maler zu werden?



Rudolf Maeglin hatte ohne theatralische Geste mit seiner grossbürgerlichen Herkunft gebrochen und schien damit im Reinen zu sein. Er hatte sich buchstäblich auf die andere Seite des Flusses begeben, ins «mindere» Basel, wo er sich unter den Einheimischen geborgener und heimischer fühlte als unter «seinesgleichen». Der Bruch muss sich still und undramatisch vollzogen haben, denn Dramatik war Maeglin fremd, sowohl im Persönlichen wie im Künstlerischen; sein Selbstbildnis am weissen Kochherd mit abgewandtem Profil kommt diesbezüglich einem Bekenntnis gleich. Hier in der vertrauten Umgebung versammelt der Maler seine Modelle. Indem er sie schützt und behütet, schützt und behütet er auch sich selbst; es ist ein Bild vollkommener Ruhe und Harmonie: der Künstler mit seinen Objekten im Rücken. Was könnte weniger theatralisch und zuversichtlicher sein als dieses Bild?

«Wenn man in Basel bleibt, vermodert man», schrieb er als Achtundzwanzigjähriger aus Genf. Als er 1929 nach ausgedehnten Reisen und Aufenthalten unter anderem in Paris und Mallorca nach Basel zurückkehrte, genügte der Schritt über den Rhein, um ins Neue aufzubrechen und damit das Alte endgültig hinter sich zu lassen.

Dies ist die gekürzte Fassung des Essays «Fern jeder Dramatik», der in der Monografie «Rudolf Maeglin» (Christoph Merian Verlag, 2021) erschienen ist.



Ausstellungen in den Basler Galerien Knoell, Nicolas Krupp und Mueller: 20. März bis 12. Juni 2021.