Rücktritt eines Urgesteins Aadie, Abu! – Andreas Burckhardt, Politiker und Manager, verlässt die Baloise und tritt kürzer Mit der heutigen Generalversammlung tritt Baloise-Verwaltungsratspräsident Andreas Burckhardt in den Ruhestand. Würdigung eines unbequemen Geists. Patrick Marcolli 30.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Burckhardt (69) tritt heute als Baloise-Chef ab. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Auch dem allwissenden Online-Lexikon Wikipedia ist es nicht ganz klar: «Andreas Burckhardt (Politiker)» steht da, zuoberst im Titel. Im ersten Satz folgt die Differenzierung: «Andreas Burckhardt ist ein Schweizer Politiker und Manager.»

Ja, was ist er denn nun, dieser Andreas Burckhardt, der in wenigen Tagen siebzig Jahre alt wird, mit dem heutigen Tag beim Versicherer Baloise als Verwaltungsratspräsident ausscheidet und auf eine lange Parlamentarierkarriere im Kanton Basel-Stadt zurückblicken kann? Wir treffen Abu, wie viele ihn nennen, gutgelaunt im Garten des Restaurants Kunsthalle. Eine Antwort auf die Frage, ob er nun Politiker oder Manager oder beides ist, lässt sich auch nach anderthalb Stunden Gesprächs nicht eindeutig beantworten.

Immer die Option, sich selbständig zu machen

Ein Kernsatz fällt schon früh im Gespräch: «Du hast immer Handlungsspielräume», sagt Burckhardt mit Nachdruck. Er lässt seine Karriere Revue passieren und betont, dass er sich immer Optionen offengelassen habe. Zum Beispiel die Möglichkeit, ein eigenes kleines Unternehmen zu gründen oder als selbstständiger Anwalt tätig zu werden. Doch so weit kam es bei ihm, der nicht gerne allein arbeitet, nie.

Den jungen Juristen aus dem Basler Patriziat zog es Mitte der Achtzigerjahre zunächst in Richtung Staat. Er bewarb sich für einen Job im damaligen Justizdepartement unter Peter Facklam (LDP), wurde jedoch als überqualifiziert erachtet – und das Thema öffentliche Verwaltung war fortan erledigt. Es folgte erstmals ein Engagement bei den Basler Versicherungen, wo Burckhardt Generalsekretär war. 1994 wurde er zum Direktor der Handelskammer ernannt und 2011 schliesslich zum Verwaltungsratspräsidenten der Baloise.

Doch so gradlinig, wie es klingt, war Burckhardts Weg nicht. Das lag daran, dass ihm zumindest ein Teil der Handlungsoptionen in der Politik genommen wurde. Zwar hat Abu als Grossrat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt, die 2006/2007 im Präsidium gipfelte. Doch sein grosses Ziel, Regierungsrat zu werden, hat er nicht erreicht. Nach dem Rücktritt von Finanzminister Ueli Vischer 2004 schien der Weg für ihn frei: Er hätte das Triumvirat seiner Alters- und Parteigenossen Vischer und Christoph Eymann in der Exekutive perfekt machen können. Doch die bürgerlichen Parteien einigten sich nicht auf ihn, sondern auf den FDP-Mann Michael Bammatter.

Genervt, lauter als sonst und überkritisch

Diese Niederlage hat Abu offensichtlich lange nicht verwinden können. Er, der schon immer in einem militärisch-schneidenden Ton debattierte (er stand von 1997 bis 1999 als Oberst dem Stadtkommando 211 vor), wirkte fortan genervt, wurde noch lauter als sonst, überzog seine Kritik an der neu rot-grün dominierten Regierung bisweilen mit grenzwertigen Argumenten. Noch heute, so merkt man im Gespräch, beschäftigt ihn die Niederlage von damals. «Ich wäre sehr gerne Regierungsrat geworden», räumt er ein. «Aber etwas Schlechtes wie diese Niederlage kann schliesslich auch zu Gutem führen.»

Und dieses Gute war die Berufung zum Verwaltungsratspräsidenten der Baloise im Jahr 2011. Dies bedeutete auch das Ende seiner politischen Karriere und war letztlich ein adäquater Ersatz für sein verpasstes Regierungsamt. Ein später Triumph für einen persönlich Verletzten. Um eine Ämterkumulation zu vermeiden, trat Burckhardt sofort als Grossrat zurück. Täuscht der Eindruck, oder haben ihn die vergangenen zehn Jahre an der Spitze des Versicherers ruhiger und gemässigter gemacht? Nein, sagt Burckhardt, das sei wohl richtig: «Ich bin domestizierter geworden.»

Auch sein Privatleben hat sich seither verändert. Seit einiger Zeit ist Abu, Vater von drei erwachsenen Kindern, neu liiert und wohnt im solothurnischen Dornach. Dass er sich für diesen Auszug aus dem Stadtkanton schon oft hat rechtfertigen müssen, merkt man daran, dass er sofort eine halb humorige, halb ernste Erklärung dafür parat hat: Einst sei auch der Bischof von Basel dorthin vertrieben worden. Ausserdem seien die Verkehrsverbindungen von Dornach in die Stadt hervorragend.

In Basel ist er politisch heimatlos geworden

Ein weiterer Grund für seinen Wegzug: «Ich bin in Basel-Stadt politisch heimatlos geworden», sagt er. Es herrsche eine Saturiertheit, eine unverhältnismässige Regelungsdichte und abgestimmt werde immer links. «Viele wissen nicht mehr, woher der Wohlstand der Stadt kommt: Vom Handel, der Verkehrslage, der Universität, dem Gewerbe.»

Hier ist er wieder, der alte politische Kämpfer Abu: Der für die Konzerne und Unternehmen sich einsetzende Liberale, der sich in seinem authentisch wirkenden Furor nie das Trotzig-Kindliche abgewöhnen mochte. Er hörte auch nie auf, den Verfasser dieses Artikels als «Kampfschreiber» für die einstige sozialdemokratische Finanzdirektorin Eva Herzog zu bezeichnen. Mit der Zeit aber wich der Bierernst dieser Zuschreibung einer feinen Ironie und wurde damit vielleicht sogar zum kleinen Kompliment.

Als überaus rüstiger Pensionär möchte Burckhardt, falls es die Pandemie zulässt, im Juli und August zum ersten Mal eine Kreuzfahrt unternehmen, auch sein BMW-Motorrad hie und da für eine Spritztour hervorholen sowie sein Engagement für das Tropeninstitut weiter pflegen. «Sollte ich mit dieser Art von Low-Profile nicht klarkommen, werde ich mich selbstverständlich öffentlich zu Wort melden», sagt Abu. Sein Lächeln ist dabei so verschmitzt, dass man nicht richtig einschätzen kann, ob das nun eine neutrale Ankündigung sein soll oder eine Drohung.