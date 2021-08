Rücktritt Heidi Mück tritt als Co-Präsidentin der Basta zurück Das Parteisekretariat der Basta vermeldet am Freitag den bevorstehenden Rücktritt der Co-Präsidentin. bz 13.08.2021, 11.12 Uhr

Nach sieben Jahren zieht sich Mück aus dem Co-Präsidium zurück. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Am kommenden Mittwoch wird Heidi Mück ihr Amt abgeben. Es sei an der Zeit, sich nach sieben Jahren neuen Projekten zu widmen und die Parteiverantwortung in neue Hände zu geben.