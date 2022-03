Thomas Steffen soll Präsident von Public Health Schweiz werden

Nach den Ferien Zwischen «angespannt» und «kein Problem»: Steigende Coronazahlen beeinträchtigen Betriebe in den beiden Basel unterschiedlich stark

Die Anzahl der Infektionen mit dem Coronavirus nimmt auch in der Region wieder zu. Während es in einigen Betrieben dadurch zu keinen Problemen kommt, ist die Situation in anderen «angespannt», wie es auf Anfrage heisst.