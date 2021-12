Baselland: Schule warnt Eltern vor Eric Weber

Rundbrief in Oberwil Baselbieter Schule warnt Eltern vor möglichem Besuch von «Pausenhof-Schreck» Eric Weber – er dementiert Die Sekundarschule Oberwil befürchtet, dass der umstrittene Grossrat Eric Weber auf dem Pausenplatz auftaucht, wie kürzlich in Allschwil. Die Eltern sollen die Schülerinnen und Schüler auf den Umgang mit dem exzentrischen Basler Politiker vorbereiten. Eric Weber wiederum sagt, er meide jetzt Schulen. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Eric Weber ist zum Social-Media-Phänomen geworden. Gerade Junge scheint er mit seinen Filmchen anzusprechen. bz-Archiv

Unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt es ein neues Internetphänomen. Es heisst Eric Weber. Spätestens seit der streitbare Basler Grossrat die sozialen Medien für sich entdeckt hat, ist um ihn ein Hype entstanden. Tausendfach teilen Schülerinnen und Schüler auf Tiktok und Instagram die Filmchen des Rechtsaussen-Politikers, in denen er herumpoltert, den Clown macht oder auch mal seinen Hintern entblösst.

Grossrat Eric Weber. Kenneth Nars

Eric Weber wird von seiner neuen Zielgruppe mittlerweile sofort erkannt. Als der «Volksheld von Basel», wie er sich auch schon bezeichnete, Mitte November auf dem Pausenhof der Sekundarschule Allschwil auftauchte, bildete sich rasch eine Menschentraube. Die Smartphones wurden gezückt, um eigene Fotos und Aufnahmen vom 58-Jährigen zu erstellen, der so gar nicht dem gängigen Bild eines Politikers entspricht – und auch nicht so spricht, wie man es von einem Politiker erwarten könnte.

Wegen Webers «Besuch» in Allschwil ist man anderswo aufgeschreckt. Die Sekundarschule Oberwil warnt in einem Schreiben an die Eltern und Erziehungsberechtigten vor dem Rechtsaussen-Politiker. Betreff: «Kontakte mit Eric Weber, gewähltem Grossrat Kanton BS».

Schulleitung: «Er kontaktiert gezielt Jugendliche»

Eric Weber sei seit einigen Wochen auf sozialen Medien äusserst aktiv, schreibt die Schulleitung. Er kontaktiere gezielt Jugendliche und sei auf Sekundarschulplätzen aufgetaucht, «um das Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern zu suchen». Das erachte man als heikel, auch aufgrund «seiner bekannt extremen Gesinnung und seines fragwürdigen Verhaltens».

Weil auch mit einem Auftauchen an der eigenen Schule zu rechnen sei, werden die Eltern dazu aufgefordert, «zu Hause den Umgang respektive den Kontakt mit erwachsenen Personen insbesondere auch über soziale Medien zu thematisieren».

Der Beschuldigte wehrt sich: Keine Abstecher geplant

Eric Weber wurde im Oktober 2020 zum dritten Mal ins Basler Kantonsparlament gewählt als einziger Vertreter seiner «Volks-Aktion gegen zu viele Ausländer und Asylanten in unserer Heimat. Liste Ausländerstopp». 2019 bestätigte das Basler Appellationsgericht, dass man den Parlamentarier, der laut eigenen Angaben noch immer als Journalist arbeitet, straffrei als Nazi bezeichnen darf – weil das den Tatsachen entspreche.

Weber selber bestreitet, weitere Besuche auf Pausenplätzen zu planen. «Der Brief ist gelogen», sagt er auf Anfrage. «Ich war an der Sekundarschule Allschwil, das schon. Dort kenne ich Leute. Ich war aber genau einmal an dieser Schule. Es war nicht so, dass ich an mehreren Schulen war.» Er habe sich mit Behörden abgesprochen. Sie hätten ihm abgeraten, weitere solche Ausflüge zu unternehmen.

Laut einem Bericht von «20 Minuten» habe der Grossrat der Aufforderung des Schulleiters, sich zu entfernen, keine Folge geleistet. Später wurde die Polizei gerufen. Weber entgegnet, er habe im Trubel das Areal gar nicht so schnell verlassen können:

«350 Schüler sind auf mich zugerannt. Die hatten Freude. Die mögen mich.»

Alexander Myers, Co-Schulleiter der Sekundarschule Oberwil, sagt zur bz, man habe sich wegen des Vorfalls in Allschwil dazu veranlasst gesehen, vor Weber zu warnen. Konkrete Hinweise auf einen «Besuch» gebe es aber keine. Die Baselbieter Bildungsdirektion schreibt: «Bei Vorliegen eines Hausverbots ist das Betreten von Schularealen nicht erlaubt.» Die Sek Allschwil wird Weber sicher nicht mehr so rasch aufsuchen: Er erhielt dort Rayonverbot.

Den Grund, weshalb er bei Jungen so gut ankommt, erklärt sich Weber so: «Die Kinder sind Fans von mir. Sie bewundern mich für meine Freiheitsgedanken. Es geht nicht um Politik, es geht um freie Meinungsäusserung.» Auch habe er damals in Allschwil niemanden rassistisch beleidigt, wie geschrieben worden sei. Es gibt jedoch Aufnahmen, in denen Weber sich ausländer- und frauenfeindlich äussert. Eine seiner bevorzugten Zielscheibe sind Politikerinnen.

Wird offenbar ständig von Jugendlichen kontaktiert

Er erhalte viele Einladungen zu Videochats, sagt Weber. Ebenso werde er immer wieder gebeten, Audio- und Video-Grussbotschaften für Freundinnen und Freunde der Anfragenden aufzunehmen. Hinzu kämen Aufforderungen aus der ganzen Deutschschweiz, Schulen zu besuchen. Weber legt der bz Dutzende von Screenshots von Chats mit Schülerinnen und Schülern vor, sozusagen als Beweis seiner grossen Popularität. Da schreibt etwa ein junger Mann:

«Hallo Eric, Bisch de besti weil dich nie verstellsch.»

In einer anderen Chatnachricht wünscht sich der Autor, dass Weber Bundesrat wird. «Wie kann man Dich unterstützen?» Eine junge Frau wiederum schwärmt, sie sei «mega fam» (sic!) von ihm. Er solle doch mal an ihrer Schule vorbeikommen. Das sei die Sekundarschule Therwil.

Sie wird sich wohl noch eine Weile gedulden müssen bis zum Besuch ihres dort unerwünschten Idols.

