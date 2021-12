Rutschmadame Ein Prosit auf die Hölle Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Der nahende Jahreswechsel. Martina Rutschmann 18.12.2021, 05.00 Uhr

Warum bloss rast die Zeit auf Erden nur so sehr? Symbolbild: Kristopher Roller/Unsplash

Warum rast die Zeit im Advent? In einer Woche ist Weihnachten schon fast vorbei, der Festtagsbraten verdaut, die Kerzen heruntergebrannt. Steht uns – gerade in Zeiten wie diesen – nicht eine Adventsverlängerung zu? Der Januar ist die Hölle. Düster, ein Monat ohne Sinnlichkeit. Eine quälende Überbrückung. Niemand will in der Hölle landen, viele werden dort schmoren. Sind es bloss die anderen? Enden wir in der Hölle, wenn wir auf Erden schadenfreudig sind? Ignorant? Führt eine Pandemie zu Warteschlangen vor dem Eingangstor zur Hölle? Und im Himmel sind noch Plätze frei. Warum so extrem? Himmel, Hölle, nichts dazwischen. Das Fegefeuer, Raststätte der Vernunft? Ein Kompromiss?

In zwei Wochen hat 2022 bereits begonnen. Schnapszahl. Prost. Noch einen Shot. Kann nicht schaden. Ist gut für das Immunsystem. Obendrein ein Tee, gebraut aus Tannennadeln. Weihnachtsbaumverwertung. Darf man Bäume fällen, um sie zu entsorgen? Demut. Wir sind nicht allein auf der Welt, es gibt noch andere, Stärkere, Schwächere. Die Gemeinschaft. Und doch denken wir nur an uns. Was spielt es da für eine Rolle, wenn die Tanne auf dem Müll landet? Warum verzichten, wenn es andere nicht tun? Corona, Klima, Krieg. Lasst uns in Ruhe mit dem Elend! Gebt uns den Spass zurück, den wir brauchen, um zu überbrücken. Die Zeit auf Erden soll Freude bereiten, was scheren uns Frauen in Afghanistan, wenn wir um unsere Rente bangen? Warum sparen, wenn nichts übrig bleibt? Garçon, noch eine Runde!

In drei Wochen sind sie da, die heiligen aus dem Morgenland. Männer, uralt inzwischen, und weise. Auch Jesus sei ein Mann. Und der liebe Gott erst! Wo ist der eigentlich? Burn-out? Arme Männer, so viel Last. Die Vergangenheit ist männlich, die Zukunft vielleicht weiblich. Wann ist eigentlich menschlich dran? Hie und da Gutes tun. Nicht alle sind Ignoranten. Oder doch? Hauptsache, die Heizung läuft. Was interessieren uns Frierende, Hungernde, vom Meeresspiegel Aufgefressene, wenn wir in der Hölle enden? Frohe Festtage allerseits. Habt keine Angst. Es bleibt alles gleich hier. Es ist bloss zur Überbrückung. Und dann? Klingen die ewigen Glocken im himmlischen Advent. Oder es wird für immer Januar. Warum bloss rast die Zeit auf Erden nur so sehr?