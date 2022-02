Rutschmadame Kuhglocken-Woodstock Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: der Kampf um die Freiheit. Martina Rutschmann 05.02.2022, 13.29 Uhr

Eine Demonstration gegen die Covid-Massnahmen (Symbolbild). Peter Klaunzer / Keystone

Was sind wir neidisch! Hocken im Elsass und schielen in ein Land rüber, wo sich gefolterte Bürger und Politiker jubelnd in den Armen liegen. Nicht wie in Frankreich, wo König Macron Lockerungen mit dem Mahnfinger verkündet. Kein Mensch stürmt Bastillen, um der Welt mitzuteilen: Hey, wir müssen nicht mehr in Quarantäne, nachdem wir Verseuchte geküsst haben und nun zu 99 Prozent ebenfalls verseucht sind. Einzig die Schweiz weiss die Einsicht, dass Freiheit über Viren steht, zu würdigen. Zwar hat sich auch die rebellische Alpenrepublik – entgegen Forderungen der rechten Intelligenzija – noch nicht turbo-geöffnet; glücklich stimmt aber die Tatsache, dass der Schweizer seinen kaufmännischen Scharfsinn wieder im Büro zelebrieren darf und Homeoffice fortan etwas für faule Selbstverwirklicher ist.

Die neue Freiheit bringt die Hocherhabenen zum Glühen wie ein Tilsiter in der Sonne. Um den Corona-Ausbruch im Grossraumbüro zu verherrlichen, rufen Skeptiker und andere Vögel zum «Freiheitsconvoy». Mit Traktor, Subaru und Töffli soll der stolze Eidgenosse am Montag zum Kuhglocken-Woodstock in Bern anreisen. Dies unter dem Motto «Wir sind Gott im hehren Vaterland». Denn wer ist in der Schweiz Gott, wenn nicht das Volk? Handelt der Bundesrat, diese Warmduscher, nicht konsequent und schafft endlich auch die quälende Maske ab, endet alles auf dem Misthaufen. Eigenverantwortung – jetzt!

Aber lasst mich in Macron-Manier mahnen, dass wir das mit der Eigenverantwortung schon mal geprobt – und versagt haben. Ihr braucht keinen Lockdown im EU-Stil, wenn Ihr brav Kontakte meidet, predigte Berset mit wund geschrubbten Händen; Virologen tobten, die Kurve schnellte in den Himmel. Die Freisinnigen hatten Angst, dass ihre Partei vom Staat aufgelöst wird, weil ihr Kernthema Eigenverantwortung sich als Fake entpuppte. Zum Glück war da noch die Wirtschaft. Ein sicherer Wert, jetzt erst recht! Nebelflor und Wolkenmeer haben sich nach einem langen Kampf in Freiheit verwandelt. Wer frei ist, konsumiert. Wer konsumiert, handelt eigenverantwortlich. Wenn er am Ende pleite und/oder verseucht ist, ist das sein Recht. Ja, die fromme Seele ahnt, singt der Eidgenosse in seiner Hymne. Und der Franzose schielt neidisch zu ihm rüber und tröstet sich mit Liberté, Égalité und Fraternité.