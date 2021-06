Boxclub muss Kaserneareal wohl verlassen

Sanierungsbedürftig Dem Boxclub Basel droht die Verbannung vom Kaserneareal Behördliche Planspiele: Statt im lauschigen Boxkeller auf dem Kasernenareal sollen die Kleinbasler Boxer künftig in der stillgelegten A2-Disco im Joggeli trainieren. Andreas W. Schmid 28.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vielleicht bald nicht mehr dort: Sanierungen könnten dazu führen, dass der Boxklub die Halle verlassen muss.

Martin Toengi / BLZ

Der Boxclub Basel ist mit 450 Mitgliedern ein stolzer Verein. 2024 will er sein 100-jähriges Jubiläum feiern und gleich auch noch die 50 Jahre, die er dann auf dem Kasernenareal im Boxkeller beheimatet wäre. Doch nun droht Ungemach, wie eine Quelle, die ungenannt bleiben will, gegenüber der bz sagte: Der Boxclub Basel soll seine Heimat verlieren. Gemäss Barbara Neidhart, Leiterin und Marketing von Immobilien Basel-Stadt, sei der Anbau der Kasernen-Turnhalle, in dem sich auch der Boxkeller befindet, stark sanierungsbedürftig. Deshalb evaluiere man als Teil der koordinierten Planung auf dem Kasernenareal «verschiedene Möglichkeiten zur Sanierung oder weitergehenden Massnahmen», sprich auch einen Neubau.

Verwurzelter Verein wohl nicht als standortgebunden eingestuft

Einen Entscheid gebe es zwar noch nicht, man befinde sich in einer sehr frühen Phase der Planung. Trotzdem gehen die Behörden davon aus, dass «der Boxklub gemäss heutigem Wissen den Betrieb während und nach den Bauarbeiten im Boxkeller nicht aufrechterhalten» könne. Ohnehin ständen für die künftige Nutzung standortgebundene Einrichtungen wie der Kindergarten oder Quartiertreffpunkt im Fokus.

Der im Kleinbasel tief verwurzelte Verein wird von den involvierten Stellen demnach offenbar nicht als standortgebunden eingestuft. Das zeigt auch der Umstand, dass den Kleinbasler Faustkämpfern ab Beginn der Bauarbeiten eine Ersatzlokalität weit draussen im Gebiet St.Jakob angeboten wird – genauer in der früheren A2-Disco im Bauch der St.Jakob-Arena. Es handle sich um sehr grosszügige Räumlichkeiten in einer modernen Sportanlage. Die Behörden weisen aber auch hier darauf hin, dass noch kein Entscheid gefallen sei: «Wir befinden uns im Dialog mit dem Boxclub Basel.»

Dessen Präsident und Cheftrainer Angelo Gallina bestätigt auf Anfrage, dass er unlängst bei einem Meeting von den entsprechenden Stellen über die Planspiele in Kenntnis gesetzt wurde. Nach einem Dialog habe es jedoch nicht geklungen, eher habe er sich vor vollendete Tatsachen gestellt gefühlt. Für ihn ist ganz klar, dass solch ein radikaler Standortwechsel nicht in Frage kommt:

«Unsere Heimat ist das Kleinbasel und hier wiederum die Kaserne.»

«Viele weitere Angebote, die der Bevölkerung offenstehen»

Von den rund 150 Kindern, die regelmässig das Training besuchen, kämen die meisten aus der unmittelbaren Umgebung. Gallina will ausdrücklich nicht den «Polteri» geben, doch den Unmut darüber, dass man nur schon auf solche Gedanken kommt, vermag er nicht zu verbergen. Der Boxclub Basel trage sehr viel zur Diversität und zum multikulturellen Miteinander auf den Kasernenareal bei, erfülle also genau das, was sonst fast schon künstlich auf Biegen und Brechen mit Dutzenden von Massnahmen von den Behörden angestrebt werde. Viele Mitglieder des Boxclub Basel würden für sportbegeisterte Kinder und Jugendliche pro Jahr Hunderte von ehrenamtlichen Stunden leisten. «Trotzdem bekommen wir null Franken Subventionen.» Im Gegenteil: Der Verein zahlt dem Staat jährlich einen ansehnlichen Betrag an Miete für die Kurse im Boxkeller und in der Kasernen-Turnhalle.

Das Erziehungsdepartement, das ebenfalls mit zwei Vertreterinnen und Vertretern an der Info-Sitzung dabei war, bestätigt, dass das Kasernenareal für das Kleinbasel ein wichtiger Treffpunkt sei – und «da gehörte bisher auch der Boxclub Basel dazu». Aber: «Es gibt noch viele weitere Angebote auf dem Areal, die der Bevölkerung offenstehen.»

Ein Bekenntnis zum Boxclub Basel und einer Zukunft auf dem Kasernenareal sieht anders aus. Das nimmt nach den Gesprächen auch Angelo Gallina so wahr. Eigentlich wollte er es mit seinem Verein zum stolzen Jubiläum so richtig krachen lassen. Nun hofft er, «dass nicht eine Beerdigung daraus wird».