Sans-Papiers: Das Bundesgericht pfeifft Basel zurück

Sans-Papiers Das Bundesgericht meint: Strafe muss sein Eine bolivianische Sans-Papiers wird zum Spielball juristischer Auseinandersetzungen. Christian Mensch Jetzt kommentieren 08.10.2021, 19.59 Uhr

Basel will eine liberalere Praxis bei der Härtefallregelung. Das Bundesgericht legt sich quer. Symbolbild/Kenneth Nars

Ein wegweisendes Urteil habe das Appellationsgericht gefällt. So jubilierte die Basler Anlaufstelle für Sans-Papiers im Februar 2020. Das Basler Gericht hat von einer Bestrafung einer bolivianischen Frau abgesehen, die jahrzehntelang als Sans-Papiers in der Schweiz gelebt und gearbeitet hat. Nachdem sie sich den Behörden gegenüber geoutet hatte, erhielt sie im Rahmen der Härtefallregelung eine Aufenthaltsbewilligung. Gleichzeitig nahm sie ein Strafverfahren wegen rechtswidrigen Aufenthalts und Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung in Kauf.