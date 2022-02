Sauberkeit Basler Regierung will gegen Littering vorgehen Infolge eines politischen Vorstosses, will der Basler Regierungsrat das Massnahmenpaket für eine saubere Stadt überarbeiten. Elodie Kolb 01.02.2022, 14.38 Uhr

Zum Beispiel überfüllte Abfalleimer sollen in Basel künftig vermieden werden. Nicole Nars-Zimmer

Basel soll sauberer werden. Gerade während den Lockdowns in Zeiten der Pandemie will SVP-Grossrat Joel Thüring eine Verschlimmerung der Littering-Situation in Basel beobachtet haben: «Überfüllte Abfalleimer, Zigarettenstummel, Abfall und Dreck an allen Ecken und Enden unserer Stadt», schrieb er in einer Ende Sommer eingereichten Motion. Darin forderten die Unterzeichnenden die Ausarbeitung eines neuen Massnahmenpakets für Sauberkeit in Basel, bei dem insbesondere die Reinigung und die Sensibilisierung berücksichtigt werden.

Nun kündigt die Regierung an, auf das Problem reagieren zu wollen und fordert den Grossen Rat auf, das Geschäft an den Regierungsrat zur Erfüllung zu überweisen. In seinem wöchentlichen Bulletin schreibt er:

«Der Regierungsrat will gegen Littering vorgehen und sein Massnahmenpaket für Stadtsauberkeit aus dem Jahr 2012 überprüfen und überarbeiten».

Dabei sollen nicht nur die beiden Aspekte Reinigung und Sensibilisierung berücksichtigt werden, sondern alle «fünf Säulen des bestehenden Massnahmenpakets». Neben den beiden oben genannten, gehören Repression, saubere Veranstaltungen und Einbezug des Gewerbes dazu.

In die Ausarbeitung solle auch die Gesellschaft miteinbezogen werden. Damit allerdings alle relevanten Akteure und Akteurinnen involviert werden können, fordert der Regierungsrat die Frist für die Erledigung von einem auf zwei Jahre auszudehnen.