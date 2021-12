Schiblis Kopfsalat Die Liebe zu Listen Kolumnist Sigfried Schibli führt für die unterschiedlichsten Lebenslagen Listen. Sei es für ehemalige Wohnungen oder Bücher, die er gelesen hat. Auf eine Liste mit Vorsätzen fürs neue Jahr verzichtet er aber bewusst. Sigfried Schibli 28.12.2021, 05.00 Uhr

Im Dunkel meiner Erinnerung an die Schulzeit taucht das Wort auf, das der Dichter Homer für den Odysseus prägte und häufig genug benutzte: Er sei «listenreich». Allerdings meinte der Dichter den Plural von «List», während ich weder mit den Tricks des Odysseus noch mit den berühmten chinesischen Listen viel anfangen kann. Nein, mir geht es um Listen im Sinne von Aufzählungen oder Aufzeichnungen.

Ich habe nie gern Statistiken und Tabellen gelesen und immer richtige Prosasätze diesen formalisierten Texten vorgezogen. Aber irgendwann entdeckte ich die Vorzüge von Listen, und mir fiel auf, dass das Erstellen von Listen mit dem Schreiben von Tagebüchern verwandt ist. Der Komponist Robert Schumann notierte in seinen «Haushaltbüchern» sogar den ehelichen Vollzug mit Gattin Clara. Bei mir fing es damit an, dass ich eines Tages ganz ohne äusseren Anlass meine Wohnadressen seit der Geburt aufzuschreiben begann. Das ergibt im Lauf der Jahrzehnte eine ordentliche Liste. Dann meine Autos, auch die nicht allzu knapp. Meine Lebenspartnerinnen waren nicht so zahlreich, dass ich sie hätte festhalten müssen, dasselbe gilt für meine beruflichen Positionen.

Dann fand ich es reizvoll, nach einem Kinobesuch den Film und den Regisseur aufzuschreiben und jeweils zu vermerken, wenn das Gesehene von besonderer Qualität war. Ebenso bei der Lektüre von Belletristik. So kam ich darauf, dass ich einige Romane im Lauf der Jahre zweimal gelesen habe, ohne dass es mir aufgefallen wäre. Gegen das Vergessen helfen solche Listen auch nicht, aber man kann dann wenigstens nachschlagen, welche Bücher man vergessen hat. Übrigens schadet es nicht, ein gutes Buch mehrmals zu lesen.

Wenn ich jetzt am Jahresende meine Listen durchgehe, fällt mir eines auf: Ich war faul in diesem 2021. Die Kinobesuche waren weniger zahlreich als früher, dementsprechend klein war die Anzahl Filme, die ich mit einem Sternchen (für «herausragend») versehen hatte. Die Schuldige ist rasch gefunden: Corona! Am Lesen hat uns die Pandemie eigentlich nicht gehindert. Sie könnte sogar die Lektüre gefördert haben, denn wer viel zu Hause sitzt, hat Zeit zum Lesen. Aber auch hier ist meine Liste für 2021 kürzer als die für die früheren Jahre.

Und da zeigt sich die Beschränktheit solcher Listen. Sie erfassen nicht den Aufwand, den man bei einer Tätigkeit hatte, und auch nicht das Vergnügen daran. So habe ich allein 2021 vier dicke Dostojewski-Schinken gelesen, jeder so um die 700 Seiten stark, und einen fünften angefangen. Dann wechselte ich zu einem anderen russischen Klassiker, zu «Oblomow» von Iwan Gontscharow aus dem Jahr 1859, und dieses Porträt einer depressiven Persönlichkeit hat mich über 740 Seiten nicht losgelassen.

Jetzt überlege ich mir neue Listen für 2022. Bemerkenswerte Begegnungen? Hotel-Übernachtungen? Flug- und Zugreisen? Exquisite Mahlzeiten? Oder einfach Tage, an denen ich wie Oblomow nichts gemacht habe? Nur eines kommt mir nicht in die Tüte: eine Liste mit guten Vorsätzen!

Sigfried Schibli ist Musikkritiker und Publizist, Hobbymusiker, Grossvater und Querbeet-Leser. Er nutzt seine Zeit für die ­Erholung vom Nachdenken.