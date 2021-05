Schneeballsystem Betrugsfall ASE: Präsident des Fricktaler Vermögensverwalters muss ins Gefängnis Das vom Bundesgericht als zu milde taxierte Urteil wurde nun vom Aargauer Obergericht verschärft. Das Schneeballsystem der ASE gehört zu den grössten Betrugsfällen der Schweiz. Andreas Möckli 20.05.2021, 18.01 Uhr

In Frick war die ASE Investment zu Hause. Walter Bieri / KEYSTONE

In der schier unendlichen Saga um den Betrugsfall ASE wurde ein wichtiges Urteil gefällt. Der Präsident des Fricktaler Vermögensverwalters, Simon Müller, wurde vom Aargauer Obergericht zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Das Gericht hat damit in seinem zweiten Urteil zum Fall die Strafe beinahe verdoppelt. Mit dem ersten Urteil des Obergerichts war der Staatsanwalt nicht zufrieden gewesen. Er gelangte deshalb an das Bundesgericht, das die Beschwerde gutgeheissen und den Fall zur Neubeurteilung an das Obergericht zurückgewiesen hat. Müller kann das Urteil nun seinerseits wiederum vor Bundesgericht anfechten.