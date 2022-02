Basel und Zürich wollen die Pflegeinitiative schneller umsetzen

Schneller als der Bund Vorwärtsmachen bei der Pflege-Initiative: Basel-Stadt schliesst sich Zürich an Die Kantone Zürich und Basel-Stadt wollen die Ausbildung von Pflegekräften bereits jetzt stärker fördern. Dabei muss die Gesetzesvorlage erst noch vom Bundesrat erarbeitet werden. Nora Bader und Silvana Schreier Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Klare Forderungen beim «Walk of Care» in Basel: Gesundheitspersonal fordert bessere Arbeits- und Lohnbedingungen für den Pflegeberuf. Kenneth Nars

Ja «für eine starke Pflege», sagte die Schweizer Stimmbevölkerung im November 2021. Die vergangenen Monate in der Coronapandemie hatten gezeigt: Die Schweiz ist auf gut ausgebildete Pflegefachkräfte angewiesen. Das Ja an der Urne zur Pflege-Initiative war damit der logische Schritt.

Nun ist der Bundesrat an der Reihe. Er muss die Vorlage umsetzen. Der Bund und die Kantone müssen zusammen sicherstellen, dass genügend Fachkräfte zu Verfügung stehen. Und dass Pflegepersonal angemessene Arbeitsbedingungen, Löhne sowie Weiterbildungsmöglichkeiten erhalten.

Arbeitsbedingungen werden erst in einem zweiten Schritt besser

«Eigentlich sind wir jetzt zu spät», sagt Sarah Wyss. Sie sitzt für Basel-Stadt im Nationalrat und gehört der SP-Fraktion an. Damit meint sie: Die Bedingungen gehören seit vielen Jahren verbessert.

Immerhin sehen die Parlamente sowie der Bundesrat den Handlungsbedarf: In einer ersten Etappe soll nun eine Ausbildungsoffensive gestartet werden. Erst als zweiter Schritt folgt dann die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Personalschlüssels. Der Prozess kann mehrere Jahre dauern.

Basel-Stadt rechnet mit Grenzgängern

Für den Kanton Zürich geht dies zu langsam. Die Regierung entschied deshalb vergangene Woche, 3,8 Millionen Franken in die Weiterbildung von Pflegepersonal zu investieren. Wer sich zwischen dem 1. April 2022 und dem 31. Januar 2024 für eine Weiterbildung entscheidet, erhält diese kostenlos. Zudem trägt der Kanton die Studiengebühren für die zweijährigen Nachdiplomstudiengänge für Intensiv- und Notfallpflegepersonal.

Die Massnahmen in Zürich sollen dem drohenden Pflegenotstand entgegenwirken. Gesamtschweizerisch fehlen bis 2035 rund 64'000 Pflegekräfte, das entspricht 35 Prozent. In Basel-Stadt sieht die Situation im nationalen Vergleich weniger dramatisch aus, schreibt das Gesundheitsdepartements. Hier sind es auf allen Ausbildungsniveaus nur rund 800 Pflegekräfte, also 9 Prozent. Eingerechnet sind dabei aber auch Pflegende aus dem grenznahen Ausland.

Das Problem kantonsübergreifend lösen

Dennoch stellt der Stadtkanton auf Anfrage klar: «Der Kanton wartet ebenfalls nicht ab und anerkennt den Handlungsbedarf zur Stärkung des Pflegeberufs», so Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements. Aufgrund der medizinischen Zentrumsfunktion habe Basel eine wichtige Rolle in der Umsetzung der Ausbildungsoffensive. Der Kanton will sich dafür eng mit Baselland abstimmen, zudem sollen die Gesundheitsämter mit den Bildungsdepartementen zusammenarbeiten.

Weiter betont Tschudin, der neue Pflegeheim-Rahmenvertrag für die Jahre 2022 bis 2025 sehe bereits vor, dass Pflegeeinrichtungen jährlich 500'000 Franken mehr zu Verfügung stehen, um Personal in der Ausbildung zu fördern. Tschudin: «Die Trägerschaft des Heims erhält zusätzlich jährlich 3 Millionen Franken für Lohnerhöhungen im Pflegebereich, und es werden pro Jahr 2 Millionen Franken mehr gesprochen, um den Pflegeschlüssel zu verbessern.»

Baselland zeigt sich auf Anfrage zurückhaltender. «Die Umsetzung der Pflegeinitiative haben wir ebenfalls auf dem Radar. Allerdings sind diesbezüglich noch keine kommunikationsreifen Entscheide gefällt worden», so Sprecher Rolf Wirz. Der Bund gebe hier den Takt vor, auch wenn der Kanton Zürich nun vorpresche.

Kantone können ohne Risiko voranschreiten

Für Nationalrätin Sarah Wyss ist klar: «Es ist wichtig, dass die Kantone jetzt bei den Ausbildungsmassnahmen stärker reagieren.» Mit dem Ja zur Pflege-Initiative würden sowohl Bund wie auch Kantone verpflichtet etwa genügend Fachpersonen zur Verfügung zu stellen. Dazu gehöre die Weiterbildungsoffensive. Die Verantwortung liege damit verfassungsmässig sowohl beim Bund wie auch den Kantonen. Wyss: «Niemand kann sich mehr aus der Verantwortung stehlen.»

Dass nun gerade Zürich und Basel-Stadt schneller voranschreiten wollen, sei bezeichnend, sagt Wyss: «Es sind meist die Kantone mit den grossen Spitälern, die eine Zentrumsfunktion haben, die das Geld in die Hand nehmen.» Dabei habe Basel-Stadt bereits in der Vergangenheit schon einiges unternommen, um die Bildung der Pflegekräfte zu stärken.

