Schriftliche Anfrage Basler Linke nehmen die Staatsanwaltschaft ins Visier SP, Basta und Grüne starten eine Offensive gegen die Basler Staatsanwaltschaft (Stawa). Die Aufsichtsbehörde warnt vor Mittelkürzungen.

Jüngster Kulminationspunkt: Die Frauendemo, an der Nationalrätin Sibel Arslan schlichtend eingriff. Georgios Kefalas / KEYSTONE (14. Juni 2020)

Als die nationalrätliche Kommission diese Woche aussprach, was alle dachten, waren die Folgen erwartbar. Nein, die Immunität der Basler Nationalrätin Sibel Arslan sei nicht aufzuheben, urteilte die Kommission. Mehr noch: «Die Kommission erachtet es als fraglich, ob die Handlungen, die Nationalrätin Sibel Arslan vorgeworfen werden, überhaupt eine strafrechtliche Relevanz aufweisen.»

Eine Steilvorlage für die Linke, die sie mit Anlauf annahm, Bumm, Empörung im Netz. Das Nachsehen hatte die Basler Staatsanwaltschaft (Stawa), deren Intervention in der Darstellung von Basta, SP und Grünen mindestens kleinlich, im schlimmsten Fall politisch sei.

Die Geschichte ist kein Einzelfall, sondern vielmehr ein weiterer Kulminationspunkt einer vorbelasteten Beziehung zwischen Linken und der Stawa. Seien es die Basel-nazifrei-Prozesse, unverhältnismässig entnommene DNA-Proben an Demos, die auffällige Nähe des Staatsschutzes zu Strafverfolgungsbehörden, wenn es um das Ahnden von Autonomen geht, Friktion gibt es genug. Da fällt dann auch stark ins Gewicht, dass die antisemitische Brandrede von Tobias Steiger von den Strafverfolgern lange unbeachtet blieb.

Schriftliche Anfrage bringt Auseinandersetzung in die Politik

Wenn die Auseinandersetzung nicht politisch war, dann wird sie es spätestens jetzt. SP und Grünes Bündnis haben im Sommer eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich der Angelegenheit Stawa annehmen will. Es sind keine Hinterbänkler im Grossen Rat: SP-Fraktionspräsident Thomas Gander gehört dazu, GPK-Präsident Christian von Wartburg (SP), Anwältin Michelle Lachenmeier (Grüne), Grünen-Co-Präsidentin Raffaela Hanauer und die ehemalige Basta-Präsidentin und Fraktionspräsidentin Tonja Zürcher.



Heute wird ihr erster Wurf eingereicht: Es ist eine schriftliche Anfrage, die sich nach den Ressourcen der Stawa erkundigt. Gander und Konsorten verlangen eine detaillierte Auflistung über den Head Count der Strafverfolger und wie sie diesen in den verschiedenen Themen einsetzen. «Die Ressourcen der Staatsanwaltschaft Basel wurden substanziell aufgestockt. Noch ist nicht klar, was die Aufstockung der Stellen auf den Pendenzenberg und die Schwerpunktsetzung für eine Auswirkung haben», heisst es im Schreiben, das der bz vorliegt.



Säbelrasseln vor der Budgetdebatte



Das klingt zunächst einmal harmlos. Spannend ist aber das Einreichdatum: Der Vorstoss muss innerhalb von drei Monaten beantwortet werden, also liegen die Antworten der Regierung bis Anfang Dezember vor. Eine gute Vorbereitung, um die entsprechenden Schlüsse für die nachfolgende Budgetdebatte im Dezember zu ziehen.



Es wird nicht der einzige Vorstoss bleiben. Zu Papier zu bringen ist eine Motion, die sich mit der Aufsichtsbehörde der Stawa beschäftigt. Das ist nicht ganz neu: Schon die frühere Justizkommissionspräsidentin und heutige Regierungsrätin Tanja Soland forderte, die Aufsichtskommission solle genauer hinschauen. Es bräuchte wohl einen politischen Entscheid, um die Kommission mit zusätzlichen Kompetenzen auszustatten.



Präsident verfolgt Debatte aus New York

Was aber sagt deren Präsident zum Zwist um die Staatsanwaltschaft? Die bz erreicht Daniel Kipfer in New York, wo er als Ombudsperson für den UNO-Sicherheitsrat amtet. Sein Wirkungskreis mutet auf den ersten Blick seltsam an: Kipfer überwacht Al-Kaida, den IS – und die Basler Stawa. Die Debatte hat er über den Atlantik dennoch genau verfolgt. Auch die kürzlich geäusserte Kritik der Geschäftsprüfungskommission, sein Bericht komme zu spät, hat er vernommen. Kipfer kontert: «Es handelt sich dabei um ein Kommunikationsproblem innerhalb der GPK.»



Aufgrund der Pandemiesituation mussten die Visitationen verschoben werden, weshalb sich auch die Berichterstattung verzögerte. «Das war so geplant und die Regierung und die GPK waren informiert, dass der Jahresbericht erst nach den Sommerferien vorliegen würde.» Demnächst soll dieser publiziert sein. Er enthalte durchaus «ein paar kritische Bemerkungen». «Allerdings», gibt Kipfer zu bedenken, «ist das Wirkungsfeld der Aufsichtskommission fokussiert auf den Einsatz der Ressourcen der Stawa zur Verfahrensbeschleunigung.» Zudem liesse es das Beurteilungsintervall nicht zu, schnell auf auftauchende Fragen zu Einzelfällen im laufenden Jahr zu reagieren. «Wir haben immer das vorhergegangene Jahr zu beurteilen», sagt Kipfer.



Ausweitung der Aufsicht wie in Baselland?



Aber würde er nicht eine Ausweitung der Aufsichtskompetenzen wollen? Kipfer antwortet ausweichend. Letzten Endes sei es eine politische Frage, was mit der Aufsicht bezweckt werde. Ja, andere Kantone legen die Rolle der Aufsichtsbehörde weiter aus. «Aber am Beispiel Baselland kann man erkennen, dass dies der Sache auch nicht unbedingt zum Vorteil gereicht.» Dort hatten sich Aufsicht und Stawa derart zerstritten, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht möglich war. Die Aufsicht trat in corpore zurück. «Das legt den Schluss nahe, dass auch das System nicht perfekt ausgestaltet ist», sagt Kipfer. Die Rolle der Aufsicht sei sehr heikel im praktischen Zusammenspiel mit der Behörde – besonders, wenn sie beginne, sich ins operative Geschäft einzuschalten.



Und ganz zuletzt, da bricht Kipfer doch eine Lanze für die Stawa: «Personell ist sie sicher nicht überdotiert. Wir als Kommission haben uns mehrfach dafür eingesetzt, dass die Stawa mehr Mittel erhält. Dies vor allem auch darum, weil mit dem Inkrafttreten der eidgenössischen Strafprozessordnung objektiv mehr Personal erforderlich wurde.»