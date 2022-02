Basler Schulfasnacht: Die Premiere wird im Waggis gefeiert

Schulfasnacht Kindergartenkinder feierten im Kleinbasel ihre Premiere als Waggis Die Kindergärten an der Efringerstrasse 7 und am Claragraben 117 feiern ihre Fasnacht. Für die Kleinen war es praktisch das erste Mal, dass sie mit dieser Thematik in Berührung kamen. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 25.02.2022, 18.15 Uhr

Als Waggis sind die Räppli ein Muss. Die Kinder während der Pause auf dem Bläsi-Schulhof. Juri Junkov

«Was sagen wir, wenn wir nun bereit sind?», fragt Kindergärtnerin Mirjam Kaller in die Waggis-Runde. Die Reaktion der Kinder ist doch eher verhalten. Verübeln kann man es den Kleinen aber auch nicht. Waren die meisten bei der letzten Fasnacht doch erst gerade zwei Jahre alt. Deswegen übernimmt es Kaller gleich selbst. «Yystoh!», hallt es laut durch den Hinterhof an der Efringerstrasse. Und siehe da, die Kinder wissen genau, um was es geht.

Aufgeregt stellen sich die beiden Gruppen mit ihren selbst gemachten Waggis-Larven in die Reihe. Auch die kleinen Trommeln, die sie mit sich führen, sind in Eigenarbeit entstanden. Es entsteht dadurch eine skurrile Szenerie, die aber passender zu der geplanten wilden Fasnacht nicht sein könnte.

Vorne das «Schyssdräggziigli», das die Alten Schweizer spielt, hinten eine Ansammlung von Waggis, die durch einen Trommelwirbel überzeugen. Und mittendrin im ganzen Trubel steht der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer, dem das Lachen schier nicht aus dem Gesicht entweichen will.

Ganz von vorne begonnen

«Als kleiner Binggis war die Schulfasnacht für mich Fasnacht», sagt er. Ein Event dieser Sorte bei einem solch multinationalen Kindergarten, sei einerseits für die Fasnacht, andererseits auch für die Integration der Kinder und Eltern Gold wert. «Die Kinder können es kaum erwarten, sie haben ihre Larven und Trommeln gebastelt und wollen einfach nur loslegen.»

Die Klasse am Claragraben 117, an dem Mirjam Kaller unterrichtet, ist nämlich eine rein Fremdsprachige. Unter diesen Umständen und in Kombination mit Corona musste Kaller zuerst einmal einen Grundstein legen, um die Fasnacht den Kindern näherbringen zu können.

Erziehungsdirektor Conradin Cramer war sichtlich erfreut ob der Darbietung. Juri Junkov Das« Schyysdräggzyygli» läuft durchs Quartier. Juri Junkov Der kleine Tambourmajor hat alles im Griff. Juri Junkov Kindergärtnerin Mirjam Kaller schickt die Kinder zu «Yyschtoo». Juri Junkov / bz Zeitung für die Region Die Kinder konnten auf professionelle Fasnachtshilfe zurückgreifen. Juri Junkov Gespannt wurde das Kindergarten-«Zyygli» beobachtet. Juri Junkov Die Kinder fühlten sich wohl im Räppli-Regen. Juri Junkov

«Ich zeigte ihnen Videos und spielte Tonaufnahmen ab.» Auch Begriffe wie Waggis, Räppli und Larve musste die Kindergärtnerin zuerst erklären, bevor es tiefer in die Thematik hineingehen konnte. Bei der Larve sei ihr der Maskenvergleich zu Hilfe gekommen. Nach einiger Zeit wusste ein Junge genau, wie er seine Kindergärtnerin hochnehmen kann. «Er stellte sich neben mich, grinste mich an und fragte mich, ob das denn Konfetti seien.»

Das Feuer muss wieder entfacht werden

Seit acht Wochen beschäftigen sich die Kinder nun mit dem Thema Fasnacht. Um Begeisterung auszulösen hätte es aber nur kurze Zeit gedauert, meint Kaller. «Die Mutter eines Jungen musste ihm nach drei Tagen ein Kostüm und eine Larve besorgen.» Auch die Zwillinge Rona und Rubina sind voller Vorfreude. «Es ist unsere erste Fasnacht», sagen die beiden. Vor allem das Larvenkaschieren und mit den Trommeln umherziehen hat den beiden sehr imponiert. «Wir freuen uns ganz fest auf die Fasnacht.»

Laut Kaller, selbst aktive Fasnächtlerin, sei dies der neue Weg, um Kinder für die Fasnacht zu gewinnen. «Wir müssen versuchen, die Jungen über den Kindergarten und die Schule für die Fasnacht abzuholen.» Auch die Eltern werden in den Prozess eingebunden. «So wollen wir das Feuer wieder entfachen.»

