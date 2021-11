Lehrerverein Baselland kritisiert FHNW-Ausbildung für Schulleiter

Schulführung Nicht erst seit dem Fall Sek Oberwil: Lehrerverein fordert bessere Ausbildung von Schulleitern an der FHNW Immer wieder stossen Schulleitende bei wichtigen personalrechtlichen Fragen an ihre Grenzen, moniert der Lehrerverein Baselland. Der Lehrgang an der PH FHNW müsse dort zulegen. Der Schulleiterverband dagegen fordert mehr Ressourcen und mehr Lohn, denn es herrsche auf allen Stufen ein Schulleitermangel. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

An der PH FHNW in Muttenz werden nicht nur Lehrpersonen, sondern auch Schulleitende ausgebildet.

bz-Archiv/Juri Junkov

Der jahrelange Führungsstreit an der Sekundarschule Oberwil, den die bz publik machte, beschäftigte auch die Rechtsberatung des Lehrervereins Baselland (LVB) so intensiv wie kein anderer Fall. Mehrere aufsichtsrechtliche Anzeigen waren das Resultat. Im Fokus stand dabei meistens die ehemalige Schulleitung.

Der Fall Oberwil, der in mehreren Krankschreibungen von Schulleitungs-Mitgliedern und Rücktritten dreier Schulräte mündete, mag extrem sein. LVB-Vizepräsident Philipp Loretz möchte nicht weiter auf die dortigen Konflikte eingehen. Wichtiger ist ihm, auf ein grundsätzlicheres Problem hinzuweisen, auf das die Lehrergewerkschaft immer wieder stösst:

«Aufgrund jahrelanger Erfahrung stellt der LVB fest, dass es manchen Schulleitungsmitgliedern an elementaren Kenntnissen in den Bereichen Personal- und Verwaltungsrecht fehlt.»

Auch Lehrerverbände aus Basel-Stadt, Solothurn und Aargau an Bord

Eine wiederkehrende Folge davon seien juristische Auseinandersetzungen, an deren Ende nicht selten Kanton und Gemeinde massive Kosten tragen müssten, weil nicht gesetzeskonforme Entscheide gefällt worden seien. Gemäss Loretz könnten einige Gänge vor die Gerichte vermieden werden, würden Schulleitende in diesen Bereichen besser ausgebildet. Er ist sich bewusst: «Die Management-Aufgaben der Schulleitungen sind in den letzten Jahren vielseitiger, anspruchsvoller und belastender geworden.» Greifbar wird diese Entwicklung etwa daran, dass die neuste Fassung des Leitfadens «Rechtliche Verantwortlichkeit von Lehrpersonen im Beruf» des Lehrervereins Schweiz dreimal dicker ist als die vorherige Version. Loretz hält fest: «Wir fragen uns, wie die Qualität gesichert werden kann und finden, dass es eine vertiefte Ausbildung auf Masterstufe braucht. Das fehlt heute noch.» Dies sei nicht bloss ein Anliegen des LVB, sondern auch der Lehrerverbände von Basel-Stadt, Solothurn und dem Aargau.

Direkt betroffen von der Forderung ist in erster Linie die Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW), die unter anderem in Muttenz Schulleitende ausbildet. Sie bietet unter anderem seit 2012 den berufsbegleitenden Ausbildungsgang «CAS Schulleitung» an, der in einem von der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) anerkannten Zertifikat mündet. Auf Anfrage hält Urs Oberthaler, Leiter des Zentrums Professionen im Schulfeld der PH FHNW fest:

«Der Lehrgang CAS Schulleitung wurde unter anderem in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft konzipiert und enthält eine ganze Sequenz zu betriebswirtschaftlichen Fragestellungen.»

Zudem werde die Qualität des Lehrganges durch ein Evaluationssystem regelmässig und systematisch evaluiert. Ein Praxisbeirat aus erfahrenen Schulleitenden diskutiere die Bedürfnisse und Anforderungen aus der Praxis. Dadurch seien auch bereits diverse Optimierungen vorgenommen worden. Oberthaler: «Die rechtlichen Grundlagen werden stärker kantonal ausgerichtet als früher und durch Vertreter der vier Bildungsdepartemente der Trägerkantone vermittelt.» Er betont aber auch, dass das Zertifikatsprogramm «nicht beliebig erweiterbar» sei, da es den EDK-Vorgaben entsprechen müsse. Eine Weiterbildung zu einem Masterabschluss in «Changemanagement» sei bereits heute möglich.

Schulleiterverband befürchtet Ausdünnung des Marktes

Unterstützung erhält die FHNW vom Verband der Baselbieter Schulleitenden (VSL). Co-Präsident Michael Müller sagt: «Bei unserem nationalen Dachverband wird die Einführung eines Masterstudiengangs zwar ebenfalls diskutiert. Dies könnte die Anerkennung nach Aussen steigern. Setzt man die Hürde aber hoch an, werden nur wenige Leute dafür gefunden, was den Markt noch mehr ausdünnt. Ich persönlich finde nicht, dass es einen Master braucht.» Müller hält Kompetenz in rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen zwar wie der LVB für wichtig, doch einen Ausbildungsmangel sieht er nicht:

«Wir brauchen Leute mit Visionen, die motivieren und unsere Schulen vorwärtsbringen. Für rechtliche und wirtschaftliche Fragen gibt es bei der Baselbieter Bildungsdirektion verschiedene Ansprechpartner, die unterstützen.»

Genau das ist für Loretz ein Teil des Problems. Die Berater im «Stab Personal» der Bildungsdirektion hätten eine heikle Doppelfunktion. Sie beraten Schulleitungen und Schulrätinnen bei aufsichtsrechtlichen Anzeigen. Wird die Anzeige weitergezogen, muss der Stab Personal zuhanden der Regierung zu seiner eigenen Beratung Stellung beziehen. «Das ist ein Fehlkonstrukt», so Loretz. Der LVB setzt sich daher dafür ein, dass der Kanton professionell ausgebildete Mediatoren einstellt, um Konflikte frühzeitig und niederschwellig zu lösen.

Besserer Lohn gegen den Schulleitermangel? Die Schulleitungs-Ausbildung ist nicht das einzige Thema, das den Lehrerverein Baselland beschäftigt: Der Lohn von Schulleiterinnen und Schulleitern sei angesichts der komplexen und zeitintensiven Aufgaben zu wenig attraktiv, findet LVB-Vizepräsident Philipp Loretz. Dies könne man sich erst recht nicht leisten, da in der Region akuter Schulleitermangel herrsche. Loretz fordert deshalb eine höhere Lohnklasse, verknüpft dies aber mit der Bedingung einer Ausbildung auf Master-Niveau. Auch beim Baselbieter Schulleiterverband VSL zeigt man sich besorgt: «Der Schulleitendenmangel ist auf allen Schulstufen Realität und für uns schon länger ein grosses Thema», sagt VSL-Co-Präsident Michael Müller. Dazu komme - als schweizweites Phänomen - eine zu hohe und zunehmende Fluktuation. In der Baselbieter Volksschule gebe es knapp 200 Schulleiter-Stellen, rund 50 in der Sek I und 142 in der Primar. «Es gab schon ein Jahr, in dem - inklusive Pensionierungen - etwa 40 Stellen neu besetzt werden mussten», so Müller, der selbst die Sekundarschule Pratteln leitet. Vor zweieinhalb Jahren hätten sich bei ihm auf eine Stelle zwar über ein Dutzend Leute beworben, aber: «Niemand verfügte über eine Schulleiterausbildung und nur zwei waren zuvor schon als Schulleitende tätig gewesen. Dass sich ein erfahrener Schulleiter bewirbt, ist sehr selten.» Vakanzen könnten in der Regel zwar irgendwann besetzt werden, doch brauche es meist mehrere oder verlängerte Ausschreibungsrunden. FHNW hat um einen Schulleiter-Lehrgang aufgestockt Die Gründe für den Mangel sieht Müller bei der Belastung. Er verweist auf eine interne Erhebung des VSL vom Frühling, wonach über 90 Prozent der Schulleitenden permanent Überstunden leisten müssten. Doch wie soll der Beruf wieder attraktiver werden? «Wir fordern mehr Ressourcen, mehr Kompetenzen, aber auch eine bessere Entlöhnung», sagt Müller. Gerade in der Sek I seien Schulleitende nur eine Lohnklasse höher eingestuft als normale Lehrpersonen. Dies sei zu wenig. Entsprechende Diskussionen mit dem Kanton Baselland laufen. Immerhin: Auf der Primarstufe sei der Lohn auf Rektoratsebene auf dieses Schuljahr hin deutlich erhöht worden. Die Fachhochschule Nordwestschweiz sieht derweil den Schulleitermangel nicht in ihren Lehrgängen gespiegelt. Ihre Aus- und Weiterbildungen seien jeweils ausgebucht, teilt sie auf Anfrage mit. Und dies, obwohl man - auf Antrag der vier Trägerkantone - in diesem Jahr erstmals drei Lehrgänge parallel durchführe anstatt deren zwei. Dies bedeute Platz für insgesamt 75 Absolventinnen - allerdings auf Baselland, Basel-Stadt, Solothurn und Aargau verteilt. Zudem habe man 2020 das Angebotspaket «Die Richtigen finden» ins Leben gerufen, durch das Schulen bei der Rekrutierung von Schulleitenden unterstützt werden sollen.