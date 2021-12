Schulstart Neue Coronamassnahmen an Basler Schulen: Maskenpflicht für die Jüngsten und obligatorisches Testen Nach Baselland beschliesst nun auch Basel-Stadt neue Massnahmen für den Schulstart nach den Winterferien. Dabei folgt er den Regelungen im Nachbarkanton, mit einer Ausnahme. Helena Krauser 21.12.2021, 18.01 Uhr

Nach den Winterferien gilt die Maskenpflicht ab der ersten Klasse. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Die Lage an den Basler Schulen bleibt angespannt. Deshalb hat der Regierungsrat am Dienstagnachmittag über weitere Massnahmen informiert, die nach den Winterferien am 3. Januar in Kraft treten werden.

Die Maskentragpflicht gilt neu für sämtliche Schülerinnen und Schüler ab der 1. Primarschulklasse. Zusätzlich gilt sie weiterhin für alle Lehr- und Fachpersonen an den Schulen und neu auch für Mitarbeitende in Kindertagesstätten und Spielgruppen, heisst es in der Mitteilung des Regierungsrats. Ausnahmen bestehen für Personen, die nachweisen können, dass sie beispielsweise aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können.

Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehr- und Fachpersonen der Primar- und Sekundarstufe I müssen künftig am wöchentlichen repetitiven Testen (Pooltests) teilnehmen. Im Falle eines positiven Poolergebnisses sind auch die individuellen Nachtests obligatorisch. Ausgenommen von der Testpflicht sind Personen, die in den letzten sechs Monaten positiv auf eine SARS-CoV-2-Infektion getestet wurden. Die Massnahmen sind bis zum 31. Januar 2022 befristet.

Kein Testen vor Schulstart

Die neuen Massnahmen entsprechen somit denjenigen, die Baselland bereits vergangene Woche beschlossen hat. Mit einer Ausnahme: In Basel-Stadt beginnt der Präsenzunterricht nach den Ferien, ohne dass die Schülerinnen und Schüler getestet wurden. «Der Schulstart beginnt regulär, die Kinder gehen zur Schule und werden dann im Laufe der Woche getestet», sagt Simon Thiriet, Mediensprecher des Erziehungsdepartements (ED). Die Maskenpflicht bei den jüngsten Schülerinnen und Schüler war lange umstritten. Das ED habe die Massnahmen eingehend mit dem Gesundheitsdepartement diskutiert und pädagogische und epidemiologische Aspekte abgewogen, teilt Thiriet mit und resümiert: «Eine Maskentragpflicht in diesem Alter ist sicher eine Herausforderung, aber sie hilft, die neue Virusvariante einzudämmen». Die neu beschlossenen Massnahmen gelten sowohl für alle staatlichen als auch privaten Schulen im Kantonsgebiet.

Weitere Massnahmen gefordert

Jean-Michel Héritier, Präsident der Freiwilligen Schulsynode (FSS) Basel begrüsst die neuen Massnahmen grundsätzlich: «Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, ich bin nur nicht sicher, ob er ausreicht.» Wichtig wären aus Sicht der FSS auch Luftfilter für die Klassenzimmer, FFP2-Masken,eine Priorisierung bei der Booster-Impfung für die Lehrpersonen und eine Kampagne für die neu zugelassene Impfung der Kinder.

Die Maskenpflicht ab der ersten Klasse erachtet Héritier als umsetzbar. «Die Erfahrungen zeigen, dass inzwischen auch die jüngeren Kinder den Umgang mit den Masken beherrschen. In der aktuellen Situation ist diese Massnahme wichtig, pädagogisch ist sie aber nicht erwünschenswert», deshalb hoffe er, dass sie nur für kurze Zeit notwendig sein wird.

Analog zu Baselland wäre es sinnvoll, den Präsenzunterricht erst zu beginnen, wenn alle Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen nach den Ferien getestet seien, sagt Héritier. Es ginge dabei explizit nicht um längere Ferien. Aber die Belastung bei den Lehrpersonen sei sehr hoch, deshalb gelte es nun unbedingt weitere Ansteckungen und damit Erkrankungen und Ausfälle zu vermeiden.