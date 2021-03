Schutz gegen Viren Desinfektion im öffentlichen Verkehr: Die BVB probieren es ab heute aus Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) testet als erstes Verkehrsunternehmen der Schweiz ein aktives Desinfektionssystem. Es soll gegen Viren, Bakterien sowie Pilze wirken und für ein besseres Raumklima sorgen. Der Test beginnt heute. Laura Pirroncello 29.03.2021, 10.58 Uhr

In solch einem Bus wird das Desinfektionssystem getestet. Kenneth Nars

Ein Citaro Euro VI Bus wurde von der BVB mit einem aktiven Desinfektionssystem ausgerüstet. Ab Montag, 29. März, steht das Fahrzeug im Einsatz und testet das aktive System. Dieses ist im Deckenbereich des Busses eingebaut und funktioniert nach Angaben der BVB basierend auf der desinfizierenden Wirkung von Wasserstoffperoxid. Dieser Stoff ist für Mensch und Tier unschädlich, heisst es weiter. Verteilt werde er über das Gerät und über den Klimakanal.

Nach dem Testbetrieb im Bus werden die Daten ausgewertet und allenfalls Anpassungen gemacht. Danach komme es zu einem zweiten Test in einem Felxity Tram, schreibt die BVB. Nach Auswertung des gesamten Tests, werde entschieden, ob das System auch in weiteren Fahrzeugserien eingesetzt werde. In Rouen, Frankreich, wird das Desinfektionssystem bereits in Trams eingesetzt.