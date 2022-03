Schweizer Jugendfilmtage Riehener Zombies mischen Zürich auf Am Filmfestival für den Schweizer Nachwuchs ist auch die Region Basel mit fünf Beiträgen vertreten. Hannes Nüsseler Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Hab keine Angst: Malik Schwarz in «Zombies im Glögglihof». Zvg

«Wir suchen Menschen zum Testen», steht auf der Affiche, und wir sagen: Soll uns niemand einreden, dass Kinder in ihrer eigenen Welt leben. Das Plakat in der ersten Einstellung des Kurzfilms «Zombies im Glögglihof» wurde im Sommer des Pandemiejahres 2021 geschrieben, mit allen Zeitbezügen, doch eben ins Groteske und damit Erkenntliche gewendet: Eine hochansteckende Seuche macht in einem Riehener Viertel die Runde, übertragen durch – Nähe.

Verantwortlich dafür ist ein verrückter Professor in seinem Labor, das verdächtig nach Werkraum riecht. Der Wirksamkeit seines Serums, ohne Nadel verimpft, tut das jedoch keinen Abbruch: Die unglückliche Testperson stakst los, um ihre plötzliche Beisslust auf eine Reihe ahnungsloser Opfer zu übertragen.

Zu den chronischen Symptomen gehören auch Plastikvampirgebisse, bis der Spuk mit Wasserspritzen beendet wird. Wozu das Serum gut sein sollte? Gegen Mobbing, weil unsere schlimmsten Feinde immer noch wir selber sind. George A. Romero, dem Erfinder der sozialkritischen Untoten, hätte das gefallen.

Zvg Zvg «Katzendisco» aus Basel und «Fingerfarbenfilm» aus Muttenz. Zvg

Der knapp sechs Minuten lange Kurzfilm von Milosch Mathys, Jon Zimmermann und Malik Schwarz ist einer von fünf Beiträgen aus dem Raum Basel, die an der 46. Ausgabe der Schweizer Jugendfilmtage in Zürich gezeigt werden – es gab dieses Jahr überdurchschnittlich viele Einreichungen aus der Region, teilt die Medienverantwortliche Noemi Daugaard auf Anfrage mit.

Kernstück des Festivals, an dem unter anderen schon der Basler Tim Fehlbaum («Hell») seinen ersten Film zeigte, ist der Wettbewerb: In fünf Kategorien messen sich dieses Jahr 43 Kurzfilme von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der ganzen Schweiz. «Zombies im Glögglihof» läuft in der Kategorie für Werke von Kindern bis zwölf Jahre, die in Begleitung von Erwachsenen produziert wurden.

Feiernde Katzen und ein Bad in der Unterwäsche

Dazu gehört auch «Katzendisco», der in einem Trickfilm-Workshop an der Basler Bildschule K’Werk entstanden ist. Symbole und Zeichen setzen sich zu minimalen Vierbeinern zusammen, die vergnügt zur Katzenmusik pulsieren: Über einem Bass, der sich an sich selbst verschluckt, hängt eine atonale Klangwolke, die wunderbar schillert (Musik: Maiva).

Dagegen klingt die Musik, die die Primarschulkinder der 2f aus Muttenz ihrem «Fingerfarbenfilm» unterlegen, um einiges ordentlicher, als es das flüssige Medium vermuten liesse. In Primärfarben blühen Landschaften und abstrakter Expressionismus, auch ein Schreckmoment fehlt nicht mit einem Hausbrand. Dafür lacht die Sonne am rauchschwarzen Himmel danach umso freundlicher.

«Was war das wird» von Nora Luz. Zvg

In der Kategorie C (Jugendliche bis 19 Jahre) findet sich der anspruchsvollste Beitrag mit «Was war das wird», einer filmischen Maturarbeit von Nora Luz (Regie) und Rachel Spinnler (Drehbuch und Hauptrolle). In 15 Minuten erzählen die beiden Schülerinnen des Gymnasium Liestal, wie Verdrängtes in den Alltag einer jungen Frau einbricht.

Schon die erste Szene verdeutlicht, dass hier etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist: Wenn Alex (Spinnler) in Unterwäsche badet, wird das Unbehagen einer jungen Frau offensichtlich, die sich in ihrer Haut nicht mehr wohlfühlt. Zwischen Fremdbestimmung zu Hause und Knatsch am Arbeitsplatz sucht Alex nach Worten für ein Trauma, das der Film zwar andeutet, seine Protagonistin aber nie aussprechen lässt: Offene Enden sind nicht zwingend lose Enden, wissen die beiden Jungfilmerinnen.

«Wild West Berlin» von Nikolaj Jaberg. Zvg

Da hält es Nikolaj Jaberg, der in der Kategorie für junge Erwachsene bis 25 Jahre antritt, mit «Wild West Berlin» ganz anders. Formal als eine Fotostory gestaltet, tickt bei Jabergs Schilderung einer fatalen Partynacht der Countdown mit bis zum unvermeidlichen Sch(l)uss.

Jaberg, der 2018 am Gässli Film Festival einen Preis gewonnen hat, ist übrigens nicht der einzige vertraute Name im Abspann der Basler Beiträge: Für «Zombies im Glögglihof», das Filmprojekt ihres Sohnes, hat niemand anderes als Filmemacherin Anna Thommen («Neuland», «Volunteer») – ganz unblutig – den Schnitt besorgt.

46. Schweizer Jugendfilmtage, Kino Kosmos Zürich, bis 27. März. www.jugendfilmtage.ch

