Schwellemer Fasnacht «Mir löön nit lugg»: Das ist die Allschwiler Fasnachtsplakette 2022 Das diesjährige Motto der Allschwiler Fasnacht steht für die Tatsache, dass sich immer wieder Privatpersonen aktiv für behördliche Vorhaben einsetzen oder solche hinterfragen. Symbolisch dafür wurde eine Lupe in die Plakette eingebaut. Lea Meister 07.01.2022, 12.03 Uhr

Die Allschwiler Fasnachtsplakette 2022 mit dem Motto «Mir löön nit lugg». zvg

Der Allschwiler Bevölkerung wurden verschiedenste Projekte zur Abstimmung vorgelegt, so beispielsweise der Abriss der Villa Guggenheim, der Neubau des Coop Centers Wegmatten und die Umgestaltung des Lindenplatzes. Stellvertretend für das genaue unter die Lupe nehmen solcher Projekte wurde die Fasnachtsplakette 2022 unter dem Motto «Mir löön nit lugg» produziert.

Sie soll zum Ausdruck bringen, dass sich die Bevölkerung und verschiedene Interessensgruppen aus Allschwil immer wieder kritisch mit Vorhaben der Behörden auseinandersetzen, wie es in der Medienmitteilung vom Freitag heisst.

Die Fasnachtsplakette in Gold. zvg

Genau hinschauen, hinterfragen und nicht nachlassen

So wolle man auch bei den nächsten grösseren Projekten wieder ganz genau hinschauen und hinterfragen, ob die Ideen sinnvoll sind und die Entwicklung von Allschwil nachhaltig gefördert wird.

Die Plakette zeigt verschiedene Bauwerke von Allschwil, wie beispielsweise die Villa Guggenheim, den Wegmattenpark, den Sundgauer Riegelbau und den Mühlestall. Die Lupe soll die Person in den Fokus setzen, welche versucht, unbemerkt Akten unter den Teppich zu kehren.

Anonymer Wettbewerb wurde durchgeführt

Die Fasnachtsplakette in Kupfer. zvg

Entworfen wurde sie von Werner Löffel, einem Allschwiler Grafiker und Fasnächtler, dessen Vorschlag im Herbst 2021 in einem anonymen Wettbewerb ausgewählt worden ist.

Die Plakette in Kupfer wird 8 Franken kosten, in Silber 16 Franken und in Gold 40 Franken. In der Mitteilung heisst es weiter:

«‹Mir löön nit lugg› bedeutet aber auch, dass trotz der besonderen Lage die alte Tradition der Schwellemer Fasnacht gepflegt werden soll und Fasnachtsanlässe im Februar 2022 stattfinden werden, welche aufgrund der epidemiologischen Lage möglich sind.»

Die Fasnachtsplakette in Silber. zvg

Die Wildviertel-Clique Allschwil (WVC) setze sich dafür ein, dass die behördlichen Vorgaben eingehalten werden und die Fasnacht in Allschwil dennoch von der Bevölkerung wahrgenommen werden könne.

«Die legendäre Kreativität der Allschwiler Fasnächtlerinnen und Fasnächtler soll nicht einschlafen, sondern der Situation entsprechend aktiviert werden.»