BLKB sponsert ein Tram wegen dem Schwingerfest in Pratteln

«Schwingerkönig» Nach Roger Federer wird auch das Schwingfest mit einem Tram gewürdigt Die Basellandschaftliche Kantonalbank hat zu Ehren des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln ein neues Tram gestaltet. Elodie Kolb 08.11.2021, 12.18 Uhr

Das Schwingfest findet 2022 in Pratteln statt. Michael Buholzer / KEYSTONE (Symbolbild)

Erst wenige Wochen ist es her, seit das Roger Federer-Trämmli die Fahrt aufgenommen hat, jetzt folgt der nächste Streich: Die BLKB hat als Königspartnerin des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF), das 2022 in Pratteln stattfindet, ein Tram gestaltet: der «Schwingerkönig» wurde am 7. November getauft und ist ab heute, Montag, auf dem Streckennetz der BVB unterwegs. Dies teilt die Baselbieter Kantonalbank am Montag mit.