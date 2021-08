Secondhand Diese Brocki bringt Leben ins Quartier Die Brockenstube Wasgenring ist in Basel kult. Tausende Dinge gibt es dort, die ganze Lebensgeschichten erzählen. Tanja Opiasa-Bangerter 23.08.2021, 05.00 Uhr

Kemal Demirtok betreibt die Brockenstube erst seit zwei Jahren. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Das winzige Haus zwischen zwei Wohnblöcken am Wasgenring fällt sofort ins Auge. Unweit der Kehrichtverbrennungsanlage entpuppt sich die Brockenstube Wasgenring als ein Ort für Vergessenes und Verborgenes. «Was da alles weggeworfen wird», sinniert Kemal Demirtok, der sich erst vor zwei Jahren eingemietet hat. Der gebürtige Türke, der sich direkt nach seiner Lehre im Detailfachhandel in der Räumungsbranche selbstständig machte, verfügt über ein ausgeprägtes Wertebewusstsein. «Unser Drang nach Neuem ist nicht unbedingt gesund», bedauert der 37-Jährige.

«Diese Dinge haben jemandem einmal viel bedeutet», betont er und klopft mit seinem Finger auf eine Glasvitrine, welche mit Schützenabzeichen aus dem 19. Jahrhundert gefüllt ist.

«Alles, was älter ist, hat mehr Wert»,

sagt er mit Nachdruck. Er sitze oft im Laden und stelle sich vor, welche Erinnerungen an den Gegenständen haften. Mit belegter Stimme erzählt er von einem Telefonat mit einem Kunden, der nach einem Abnehmer für die Habseligkeiten seines verstorbenen Vaters gesucht habe. «Fotoalben, Abzeichen, Spuren eines ganzen Lebens», zählt er auf.

Seit 20 Jahren sei Demirtok, der mit seinem Unternehmen «Wehrli Entsorgungen» auch bei Umzügen anpacke, an Räumungen von privaten Liegenschaften, Zimmern in Altersheimen oder Sozialwohnungen beteiligt. An das mulmige Gefühl, welches ihn beim Betreten überkomme, habe er sich nie gewöhnen können, räumt er ein. «Viele der Bewohner sind verstorben», sagt er und fügt an, dass die Angehörigen meistens kein Interesse mehr an den Sachen hätten. «Sie überlassen sie mir ohne Wenn und Aber.»



Die Waren, die Demirtok verkauft, haben lange Geschichten und sind Zeugen von ganzen Leben. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Schon Geldscheine in Kartonkisten gefunden

Komme er mit einer Ladung einer solchen Räumung an, sei die Ladenfläche gefüllt, sagt er. Nachdem er die Sachen jahrelang übers Internet verkauft habe, habe er im Laden einen Ort gefunden, wo er hingehöre.

«Sie sagen das Quartier lebt wieder, seit wir da sind»,

meint er. «Aphrodite», murmelt Demirtok und zeigt uns einen seiner Neuzugänge. Mit einem Preis von über 300 Franken dürfte die Marmorstatue das Teuerste sein, das er verkauft. «Ich fand schon Geldscheine in Kartonkisten», erzählt Dermitok von einem Estrich, dessen Inhaber ihm nichts von den Wertgegenständen in den Kisten verriet. Er schätze besonders alte Gegenstände, betont er, der bereits ein Schild montieren musste, um Kunden davon abzuhalten, Gegenstände vor dem Laden zu deponieren.



Demirtok setzt die Preise selbst fest. Gerne lasse er sich dabei auch von Ladenkunden beeinflussen, die von ihrem jeweiligen Suchobjekt oft mehr Ahnung hätten. «Dieser zum Beispiel», sagt er und dreht einen Motorradhelm in seinen Händen hin und her. «20 Franken», sagt er spontan, um den Preis dann in Fünfer-Schritten nach unten zu korrigieren. Die Innenseite weise schliesslich bereits ziemliche Gebrauchsspuren auf, erklärt er. Der Helm stamme aus einer Sammlung eines Rennfahrers. Dieser habe dem Rennsport nach einem schweren Unfall abgeschworen und wollte sämtliche Erinnerungen loswerden. «Seine Medaillen hingen lange im Laden», erinnert sich Demirtok und führt uns ins Innere. Im Regal reihen sich Gläser und Vasen, am Eingang finden sich alte Platten. «Meine Kunden sind Jäger und Sammler», betont Demirtok. Einer komme regelmässig und suche nach einer Platte im Wert von über 10 000 Franken: «Wenn er Glück hat, kriegt er sie hier für drei.»