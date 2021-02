«Sei ein Machtmensch» Der Karrierist mit dem Lehrbuch Conradin Cramer erzählt in seinem Lehrbuch für Jungpolitiker viel über den Politbetrieb. Aber vor allem auch viel über den Autor, für den die Form alles, der Inhalt nichts bedeutet. Christian Mensch 27.02.2021, 05.00 Uhr

Conradin Cramer, Regierungsrat BS, Vorsteher des Erziehungsdepartements Roland Schmid / BLZ

Conradin Cramer ist erst 42-jährig. Er steht, diskussionslos wiedergewählt, bereits in seiner zweiten Legislatur als Basler Regierungsrat. Zuvor politisierte er fünf Jahre im Gemeindeparlament von Riehen, dann zwölf Jahre im Grossen Rat. Ein Frühstarter. In vier oder spätestens in acht Jahren wird Cramer die Regierung verlassen.

Geht sein Plan auf, steigt er in die Bundespolitik ein oder folgt einem Ruf der Juristischen Fakultät der Universität Basel. Die nötige Habilitierung hat er in der Tasche. Dann wird er erst 50-jährig sein.

Mit dem Willen zur politischen Macht

Cramer legt eine Karriere aus dem Bilderbuch vor. Besser: eine Karriere vom Reissbrett. Die sozialen Voraussetzungen zwar waren günstig, die notwendige Intelligenz ist ihm geschenkt. Damit sind jedoch noch andere gesegnet. Sein eigentlicher Erfolg basiert auf Planung, auf Kalkül und einem beinahe unbeschränkten Willen zur politischen Macht. Nachzulesen ist dies im Buch «In die Politik gehen», das in den nächsten Tagen erscheint und aus dem diese Zeitung einen Vorabdruck publiziert.

Das Werk ist als Ratgeber konzipiert von einem, der es zu wissen scheint: 813 mal spricht das «Ich», 1470 mal wird der Leser als «du» angesprochen. Anschaulich erklärt Cramer, wie sich ein politisch interessierter Jugendlicher, Mann oder Frau, seine Partei auswählen soll. Dass sie politische Kärnerarbeit zu verrichten habe und die Ochsentour von unten dem Quereinstieg von der Seite vorzuziehen sei. Wie es zum Hochdienen gehöre, stundenlang tristen Parteiversammlungen beizuwohnen. Wie wichtig es sei, sich innerhalb der Partei bei wichtigen Leuten in Position zu bringen, um den Fahrstuhl nach oben nicht zu verpassen. Dass er an seinem Auftreten zu arbeiten, Ecken und Kanten zu schleifen habe, um jede «destruktive» Wirkung zu beseitigen. Dass es auf Podien und in Talkshows nicht gelte, auf Fragen zu antworten, sondern ungefragt die vorbereiteten Botschaften zu platzieren. Dass er den Wahlkampf als aufreibenden Kampf zu verstehen hat, aus dem er nur als Gewinner oder Verlierer hervorgehen wird. Wie er zielstrebig sein Netzwerk ausbaut, indem er sich die Namen auch von Leuten merkt, die ihm eigentlich egal sind, aber Wählerstimmen sind.

Ein Politiker, der sich auf den Sockel stellt

Das Vorhaben, ein solches Buch zu publizieren, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Das Sturzrisiko, das Cramer eingeht, indem er sich auf den Sockel eines erfolgreichen Politkarrieristen stellt, ist gewaltig. Doch mit Eloquenz schafft er es zumindest im Buch, die Balance zu halten.

Cramer stellt sich in den Mittelpunkt und nimmt sich ironisch gleichzeitig aus dem Spiel. Er thematisiert, selbst aus privilegierter Position gestartet zu sein. Er nennt es eine «unangenehme Erkenntnis», und sagt ungeschminkt: «Die beste Voraussetzung für die Politik hat, wer reich ist.» Er räumt ein, eitel zu sein. Als Erziehungsdirektor müsse er aber einen Velohelm tragen, auch wenn dieser seine Frisur beeinträchtige. Viele Veranstaltungen seien todlangweilig, doch er nehme sich vor, ein anstehendes Problem durchzudenken, was ihm einen konzentrierten Gesichtsausdruck verleihe.

Im permanenten Prozess der Selbstoptimierung

«Lerne dich kennen» ruft er dem Politnachwuchs zu. Nicht etwa, um ein besserer Mensch zu werden, sondern einzig um die Schwachstellen zu orten, die für den Aufstieg hinderlich sind. Diese gilt es «weg zu trainieren». Wortphrasen, die sich einschleichen, nimmt er etwa auf eine Blacklist, um sie zu eliminieren. Die eigene Erscheinung prüft er vor dem Spiegel, was stört, wird verändert. Denn: «Körpersprache lässt sich trainieren». Er sei an sich kein grosszügiger Mensch, erziehe sich aber dazu, indem er etwa einer Garderobefrau einen Zweifränkler hinlegt, auch wenn die Garderobe gratis ist.

Cramer befindet sich in permanenter Selbstoptimierung: «Wenn Du dich in allem so nimmst, wie die Natur dich als Rohdiamanten geschaffen hat, wirst du scheitern und anderen zur Last fallen.» Es geht nicht um politische Inhalte: Die optimierte Form ist der Inhalt.

Keine Angst vor dem Teflon-Image

«Sei ein Machtmensch», sagt Cramer seinen Schülern. Einen Wertekompass sollten sie sich erarbeiten; nicht als Wert, sondern um nicht die Orientierung zu verlieren. «Werde radikal» meint er; keinesfalls im politischen Sinne, sondern bei der Planung des Tages im Viertelstundentakt. Die Gefahr, ein Teflon-Image zu erhalten, sieht er nicht: «Wir sind aus zu krummem Holz geschnitzt, als dass man daraus etwas Gerades zimmern könnte.»

Auch wenn Cramer nicht an der Publikation scheitert, so bleibt sie ein Wagnis. Egal, wie sein Berufsweg verlaufen wird: Er wird an seinem eigenen Ratgeber gemessen werden.

Die Behauptung, ein guter Mensch zu sein

Doch vielleicht ist auch dies nur ein weiterer Trick seiner Selbstoptimierung. Er habe sich überlegt, was die Leute an seiner Beerdigung dereinst nicht nur sagen, sondern wirklich denken sollen. Er zählt eine Reihe von positiven Eigenschaften auf und schreibt: «Mein Trick ist, dass ich eines Tages einfach für mich behauptete, dieser Mensch zu sein.» Nun hat er diese Behauptung in aller Öffentlichkeit ausgebreitet verbunden mit dem Ratschlag, dem er ein eigenes Kapitel gewidmet hat: «Sinke nicht unter Dein Niveau.»