Seit Ungeimpfte zahlen müssen Covid-Teststationen in der Region Basel verzeichnen starken Rückgang Seit die Tests kosten, lassen sich weniger Leute in den beiden Basel auf das Coronavirus testen. Die unterschiedlichen Preise der Anbieter sorgen zudem für Unverständnis. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 13.10.2021, 20.10 Uhr

In den beiden Basel wird weniger getetstet als noch in den vergangenen Wochen. Symbolbild: Keystone/Ennio Leanza

69, 47, 25. Das sind nicht die ersten drei Zahlen einer siegreichen Bingoreihe. Es sind dies die Preise, die unterschiedlicher nicht sein könnten, die man seit Montag für die Antigen-Tests im Kanton Basel-Stadt bezahlen muss. Für Ungeimpfte übernimmt der Bund die Kosten seither nicht mehr. Ein Entscheid, der schon vor seiner Einführung zum Politikum wurde. Letzten Samstag fand unter anderem deswegen eine Demonstration der Massnahmengegner in Basel statt.

Seit Montag ist das Testen nun kostenpflichtig. «Personen, die Symptome vorweisen, werden weiterhin kostenlos getestet. Diese erhalten aber kein Zertifikat, sondern nur eine Bestätigung des Ergebnisses ohne QR-Code», sagt Unispital-Sprecher Nicolas Drechsler. Seit Montag spürt er einen grossen Rückgang der Testwilligen: «Der Montag war immer unser bester Tag. Dieses Mal hatten wir nur 193 Patienten.» Zum Vergleich: Vor einer Woche seien es noch derer 272 gewesen.

Ein Antigen-Test im Testzentrum des Universitätsspitals Basel kostet 69 Franken. Dies liesse sich einfach erklären, meint Drechsler: «Die Person, die sich bei uns im Spital testen lassen will, wird am Eingang erst einmal von einem Arzt triagiert. Denn die meisten kommen erst dann zum Testen, wenn es ihnen wirklich schlecht geht.» Als Nächstes werde sie von einer medizinischen Fachperson in Empfang genommen, die den Test durchführt.

Je mehr Fachpersonal, desto höher der Preis

Des weiteren werde der Test in einem professionellen Labor ausgewertet. Dies seien alles personelle und infrastrukturelle Faktoren, die den vergleichsweise hohen Preis erklären.

Das sieht auch Rolf Wirz, Vorsteher Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-Landschaft, so: «Der personelle und administrative Aufwand in einer Abklärungs- und Teststation dürfte sicher wesentlich höher sein als in einer kleinen Testeinheit. Dies widerspiegelt sich dann auch in den Preisen.» Im Testzentrum Muttenz halte man sich an den Preis, der vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfohlen wurde. Ein Test würde demnach 42 Franken kosten. «Zusätzlich der fünf Franken Bearbeitungsgebühr ergibt sich der Preis von 47 Franken.»

Eine konkrete Preisvorgabe des Kantons für die Tests gebe es nicht, meint Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt: «Die Preise werden vom Markt reguliert.» Auch sie schlägt aber in die gleiche Kerbe wie ihr Baselbieter Pendant. «Bei medizinischen Anbietern ist der Tarif in der Regel nicht direkt mit einem allgemeinen Testangebot zu vergleichen, da bei medizinischen Tarifen andere Betriebskosten anfallen.»

Antigen-Tests sollten erschwinglich sein

Der medizinische Betrieb sei primär auf Beratung, Diagnostik und Behandlung ausgerichtet. «Das einzelne Testangebot bei einer Veranstaltung bietet nur eine einzelne Dienstleistung wie eine Testung oder ein Zertifikat an.» Dies habe eine andere Kostenrechnung zur Folge, sagt Tschudin. Vom Bund und den Kantonen sei aber mehrfach betont worden, dass die Antigen-Tests erschwinglich sein sollten. Auch bei den Privatanbietern unterscheiden sich die Preise. In der Europa Apotheke im St. Johann bezahlt eine ungeimpfte Person 25 Franken für einen Antigen-Test mit Zertifikat. Bisher seien wenig Rückgänge bei den Tests zu spüren, meint Kübra Özel, stellvertretende Apothekerin. «Seit letzter Woche haben wir aber die Testtage reduziert. An diesen hat es ab und an noch kurzfristig freie Termine, was zuvor nicht der Fall war.»

Einen deutlichen Rückgang erlebt hingegen Claude Rothen, Geschäftsführer des gleichnamigen Labors. «Wir haben rund einen Drittel weniger Patienten.» Dennoch gibt er sich vorsichtig und will das Personal noch nicht zurückfahren. Im Labor Rothen kostet ein Test 47 Franken. Die Dumpingpreise einiger Anbieter nerven Rothen: «Da wird schlechte Arbeit geleistet und zu wenig kontrolliert. Dem sollte ein Riegel vorgeschoben werden.»