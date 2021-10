Ausgesetzte Chinesische Weichschildkröten in der Region

Seltene Art Ausgesetzte Chinesische Weichschildkröten könnten sich in der Region ausbreiten Die Art ist vor allem in Ostasien beheimatet. Doch von Halterinnen und Haltern ausgesetzte Haustiere werden auch in Europa und der Schweiz immer festgestellt. Deutschland hat die Art als «potenziell invasiv» eingestuft. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 12.10.2021, 05.00 Uhr

Zvg / bz Zeitung für die Region

Die Chinesische Weichschildkröte mit der auffälligen rüsselartigen Schnauze ist im Osten Asiens heimisch. Weit entfernt von dieser Gegend hat der Biologe Thore Koppetsch gleich zwei Exemplare der Schildkröten in der Region Basel gesichtet.

Zufällig habe er eine Schildkröte am Ufer des Quellsees in der Grün 80 entdeckt. «Das Tier hat mich aufmerksam beobachtet, bei der kleinsten Bewegung ist es dann geflohen», erzählt der Biologe, der sich besonders mit der Erforschung von Reptilien und Amphibien befasst. Rund 35 Zentimeter gross sei das gesichtete Exemplar gewesen. Das zweite Tier habe er im Dreiländerpark in Weil am Rhein gesichtet, rund sechs Kilometer vom ersten Fundort entfernt.

Als Haustiere sehr anspruchsvoll

«Die Tiere kommen normalerweise hier nicht vor. Sie wurden eindeutig ausgesetzt», erklärt der Biologe. In asiatischen Ländern gibt es ein grosses Vorkommen der Tiere, dort werden die Schildkröten für wirtschaftliche Zwecke gezüchtet, wie Koppetsch in einem Artikel im Wissenschaftsjournal «Herpetology Notes» festhält.

«Aber sie werden auch als Haustiere verkauft, ein Junges bekommt man bereits für rund 12 Euro. Das Problem: Die Tiere wachsen den Haltern buchstäblich über den Kopf», so Koppetsch. Weichschildkröten werden oft bis zu 40 Zentimeter gross und benötigen schnell ein sehr grosses Aquarterrarium. «Am besten wäre eigentlich ein kleines, beheiztes Gewächshaus.» Ausserdem seien die Tiere bissig und aggressiv, schreibt er in dem Artikel weiter.

Chinesische Schildkröte in Deutschland «potenziell invasiv»

Diese Weichschildkröten-Art kann im Basler Winter problemlos überleben und könnte sich hier auch vermehren, so der Biologe. Die Tiere leben in Teichen, Seen und in Süsswasserströmen. Die Folgen einer Ausbreitung für die hiesige Fauna seien allerdings noch nicht absehbar. Ein Bericht des Naturschutzbundesamtes in Deutschland habe die Art bereits als «potenziell invasiv» eingestuft, sie könne sich also sehr stark ausbreiten. Für Menschen gehe allerdings von diesen beiden Exemplaren in der Region keine Gefahr aus: «Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Mensch zu Schaden kommt, denn die Tiere haben eine massive Schutzdistanz.»