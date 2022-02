BKB-Manager Michael Eisenrauch geht per sofort

Sesselwechsel Abrupter Abgang bei der Basler Kantonalbank: Mitglied der Geschäftsleitung geht per sofort Michael Eisenrauch verlässt das Unternehmen per Ende Woche. Am Montag übernimmt interimistisch Isabell Henn. Der 45-jährige Österreicher wolle eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Andreas Möckli 03.02.2022, 16.54 Uhr

BKB-Manager Michael Eisenrauch verlässt die Bank per sofort. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger wird gesucht. zvg

Prominenter Abgang bei der Basler Kantonalbank: Konzernleitungsmitglied Michael Eisenrauch verlässt das Unternehmen quasi per sofort. Noch heute und morgen verantwortet er den Bereich Service Center. Danach ist Schluss. Am Montag übernimmt interimistisch Isabell Henn. Die Deutsche führt den Bereich Banking Services innerhalb des Service Centers der Basler Kantonalbank (BKB).

Der 45-Jährige war während 13 Jahren für die Bank tätig, seit 2019 sitzt in der Konzernleitung. Der Österreicher durchlief verschiedene Stationen. So leitete er etwa das Credit Management oder war für das strategische Projekt- und Prozessmanagement verantwortlich. Seit 2016 steht er dem Service Center vor. Darin sind Bereiche wie Informatik, Zahlungsverkehr oder Infrastruktur gebündelt.

Eisenrauch wird freigestellt

Zu den Hintergründen des abrupten Abgangs sagt die Bank auf Anfrage nichts. Zwar wird Eisenrauch von BKB-Chef Basil Heeb in einer Mitteilung für sein «grosses Engagement und seine wertvollen Beiträge» gelobt. Doch weshalb er so rasch gehen muss, sorgt auch im Innern der Bank für Fragezeichen. Eisenrauchs künftige Pläne sind nicht bekannt. Er wolle eine neue berufliche Herausforderung annehmen, heisst es in der Mitteilung lediglich. Ein definitiver Nachfolger oder definitive Nachfolgerin wird noch gesucht.

Nach der Übergabe der Pendenzen wird Eisenrauch freigestellt, wie ein Sprecher der Bank sagt. «Dies ist bei einem Wechsel auf Stufe Geschäftsleitung üblich und entspricht auch dem Wunsch von Herrn Eisenrauch». Das Arbeitsverhältnis endet per Ende August, da die Kündigungsfrist bei Geschäftsleitungsmitgliedern sechs Monate beträgt.

Eisenrauch sass auch im Verwaltungsrat der BKB-Tochter Keen Innovation. Das selbstständige Innovationszentrum wurde vergangenen Herbst nach nur zweieinhalb Jahren wieder eingestellt. Die Bank werde in Zukunft innovative Lösungen anbieten, wenn sie für die Kundinnen und Kunden einen spürbaren Zusatznutzen generieren», lautete die Begründung damals.