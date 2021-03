sexuelle Belästigung Das Unternehmen Mitte verstrickt sich in Widersprüche und windet sich aus der Verantwortung Nach schweren Vorwürfen gegenüber einem Koch und der Geschäftsleitung des Basler Kaffeehauses, versuchen sich die Beschuldigten mit Wortklauberei aus der Verantwortung zu winden. Helena Krauser 23.03.2021, 05.00 Uhr

Am Samstag protestierten ehemalige Mitarbeitende und die IGA vor dem Unternehmen Mitte in Basel. Bild: IGA

In der Nacht auf Montag veröffentlichte die Geschäftsleitung des Unternehmens Mitte eine Stellungnahme auf Facebook. Darin äussert sie sich das erste Mal ausführlich zu einem Teil der schweren Vorwürfe, die ehemalige Mitarbeitende vergangene Woche hervorbrachten. Der Text stellt die Recherchen der Medien und die Aussagen der ehemaligen Mitarbeitenden als falsch dar. Doch Dokumente, die der bz vorliegen, beweisen das Gegenteil.

Im Fokus der Vorwürfe steht ein sexueller Übergriff, der zwischen einer ehemaligen Mitarbeiterin und einem Koch der «Mitte-Küche» vorgefallen sein soll. Die bz berichtete. In einem offenen Brief und an einer Protestaktion, die am Samstag stattfand, kritisierten die ehemaligen Mitarbeitenden und die Interprofessionelle Gewerkschaft der ArbeiterInnen (IGA) die Geschäftsleitung für ihren Umgang mit dem Vorfall. Sie habe die Mitarbeiterin entlassen, wohingegen der Koch seine Stelle behalten konnte.

Ehemalige Mitarbeiterin hat Strafanzeige eingereicht

In ihrer Stellungnahme geht die Geschäftsleitung ausschliesslich auf die Vorwürfe der sexuellen Belästigung ein. Die weiteren Punkte des offenen Briefs, die explizit die beiden Geschäftsleitungsmitglieder Daniel Häni und Pola Rapatt betreffen, lassen sie ausser Acht. Dabei geht es um persönliche finanzielle Bereicherung, einen ignoranten Umgang mit Missständen am Arbeitsplatz und die trügerische Biodeklaration von Lebensmitteln.

Auf Anfrage der bz bot Daniel Häni ein schriftliches Interview mit Theresa Prüssen an, sie ist ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung. Gemäss Prüssen sei sie für die Beantwortung der Fragen ausgewählt worden, da ein Mann für diesen Themenbereich nicht als angemessen erschienen sei.

Unter der Überschrift «Faktencheck» beantwortet die Geschäftsleitung in ihrem Beitrag auf Facebook die Frage: «Ist ein Strafverfahren hängig?» mit «Nein. Gegen den Mitarbeiter wurde kein Strafverfahren erhoben. Wäre ein Strafverfahren hängig, wie es im Artikel (gemeint ist der Artikel der Wochenzeitung vom 18.3.2021 Anmerkung d. Red.) steht, würde zudem die Unschuldsvermutung gelten.» Damit betreibt die Geschäftsleitung Wortklauberei. In dem besagten Artikel steht, dass die Mitarbeiterin Strafanzeige stellte, nicht dass ein Strafverfahren hängig sei. Gegenüber der bz berichtet die ehemalige Mitarbeiterin, dass sie für diesen Mittwoch von der Staatsanwaltschaft vorgeladen wurde. Erst danach kann die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren auslösen. Auf Nachfrage präzisiert Prüssen die Aussage: «Der Geschäftsleitung ist bis zum gegeben Zeitpunkt keine Strafanzeige bekannt.»

Es habe nichts für die Kündigung des Kochs gesprochen

Der beschuldigte Koch hat sich auf das Angebot der bz, sich zu den Vorwürfen zu äussern, nicht zurückgemeldet. Zu der Frage, warum die Geschäftsleitung den Koch schützt und keine Kündigung ausgesprochen hat, schreibt Prüssen: «Die mit externer Hilfe herangezogenen Verfahrensschritte bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und der daraus entstandenen Einschätzung der Fachperson haben zu dem damaligen Zeitpunkt nicht dafür gesprochen.»

Der bz liegt ein Chatverlauf zwischen der ehemaligen Mitarbeiterin und dem Koch vor. Am Abend nach dem Vorfall schrieb er ihr: «Na, tut was weh oder warst bei der Polizei.»

Nachträgliche Änderungen im Gesprächsprotokoll

Des Weiteren gibt die Geschäftsleitung an, es habe keine Kündigung gegenüber der ehemaligen Mitarbeiterin gegeben. Im Wortlaut: «Es gab seitens der Geschäftsleitung keine Kündigung.» Ein Protokoll, das von dem Geschäftsleitungsmitglied Theresa Prüssen verfasst wurde und die Dokumentation des Mailverkehrs zwischen der ehemaligen Mitarbeiterin und Prüssen bestätigen aber, dass der beschuldigte Koch, der nicht in der Geschäftsleitung ist, die Zusammenarbeit mit der Mitarbeiterin beendete, beziehungsweise die mündliche Kündigung aussprach. Die Kündigung wird ausserdem von einem Einschreiben der Anwältin der Mitarbeiterin an die Geschäftsleitung belegt. Das Dokument liegt der bz vor.

Gemäss Aussagen der ehemaligen Mitarbeiterin wurde der Abschnitt über die Kündigung im Protokoll gelöscht, als es darum ging, es als Beweis bei der Schlichtungsstelle vorzulegen. Ausserdem sei nicht korrekt, dass die Schlichtungsstelle den Vorwurf der missbräuchlichen Kündigung abgelehnt hätte. «Das ist auch gar nicht die Aufgabe der Schlichtungsstelle. Mir wurde mitgeteilt, dass ich gute Chancen vor Gericht hätte. Aber ich hatte keine Kraft, das auch noch anzugehen», sagt die ehemalige Mitarbeiterin. Prüssen hält dagegen, dass das Protokoll nicht von der Geschäftsleitung, sondern von der Gegenseite eingereicht worden sei.

Gewaltfreie Kommunikation statt Heileurythmie

Ausserdem schreibt Prüssen, es sei mit dem Koch vereinbart worden, dass er einen Kurs in gewaltfreier Kommunikation besuchen muss, anstatt wie kommuniziert in Heileurythmie.

Auch Fragen zu den übrigen Vorwürfen beantwortet Prüssen. So sei das neue Hotel im dritten Stock nicht rentabel, weshalb man entschieden habe «die Räume in den allgemeinen Raumvermietungswettbewerb einfliessen zu lassen». Bezüglich der angeblich trügerischen Biodeklaration schreibt Prüssen, es gäbe keinen allgemeingütligen Standard für die Definition des Begriffs «biologisch». Man sei zu dem Credo gekommen, dass man für eine gute Qualität stehen wolle: «Vieles hängt dabei mit biologischen, im besten Fall ‹Knospe›- oder ‹Demeter›- Produkten zusammen.» In Wahrheit sind die Bezeichnung «biologisch» und «ökologisch» gemäss Bioverordnung allerdings geschützt und dürfen nur verwendet werden, wenn die Lebensmittel den Richtlinien der Verordnung entsprechen.

Die Frage, ob Daniel Häni und Pola Rapatt es in Betracht ziehen, die Geschäftsleitung abzugeben, beantwortet Prüssen mit «Nein».