Shopping Center St. Jakob Manor schliesst Lebensmittelabteilung im Joggeli und fährt das Warenhaus markant zurück – Grund dafür ist der fehlende Umsatz Das Shopping Center St.Jakob hat für den Teilrückzug bereits vorgesorgt. Mit Coop und Aldi übernehmen zwei Konkurrenten die frei werdende Fläche. Andreas Möckli 03.08.2021, 17.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Manor ist seit der Eröffnung des Shopping Centers St.Jakob vor 20 Jahren die Ankermieterin. Nun verkleinert die Firma ihre Präsenz markant. Kenneth Nars

Nach Liestal nun auch in Basel: Manor schliesst quasi vor der Haustüre die Lebensmittelabteilung im Basler St.Jakob-Park. Markant reduziert wird auch der Warenhausbereich. Bislang bespielt der Basler Detailhändler 4500 Quadratmeter, künftig werden es noch 3000 sein. Manor habe sich aufgrund «ungenügender Wirtschaftlichkeit» dazu entschieden, den auslaufenden Vertrag per Ende März des nächsten Jahres nicht zu verlängern, sagt eine Sprecherin. Manor ist seit der Eröffnung des Shopping Centers vor 20 Jahren die Ankermieterin.

Das Einkaufszentrum unterhalb des Stadions hat mit Coop und Aldi bereits Nachmieter gefunden. Für die beiden Konkurrenten von Manor scheint die Wirtschaftlichkeit kein Problem zu sein. Coop richtet mit der grossen Kehle an. Das Unternehmen will im Herbst 2022 auf 2000 Quadratmetern einen sogenannten Megastore eröffnen. Neben Oberwil und Kaiseraugst ist es der dritte solch grosser Laden in der Region. Coop will sich im Joggeli mit vor Ort hergestelltem Brot, Patisserie oder Würsten von der Konkurrenz abheben. Hinzu kommt ein Restaurant mit 260 Plätzen. Aldi plant ab Frühling 2023 mit rund 1000 Quadratmetern.

Im Joggeli soll wie bereits in Oberwil (Bild) ein Coop-Megastore entstehen.

Martin Toengi

Manors Teilrückzug aus dem St.Jakob-Park reiht sich in einen mehrjährigen Abbau von Mitarbeitern und Standorten ein. Das traf wiederholt auch Lebensmittelgeschäfte. Der Entscheid, die Food-Abteilung im Liestaler Bücheli-Center diesen April zu schliessen, sorgte im Stedtli für Kritik. Wie in Basel ist auch in Liestal Konkurrent Coop der Nachmieter.

In Luzern schloss Manor per Ende vergangenen Jahres eine eigenständige Lebensmittelfiliale, im Geschäft im Zentrum gibt es lediglich ein Restaurant, aber keine Food-Abteilung. Das gleiche Schicksal ereilte Solothurn und Chur. Auch dort wurden die eigenständigen Lebensmittelläden in den vergangenen drei Jahren gestrichen, in Solothurn ersatzlos.

Glaubt Manor also noch an das klassische Lebensmittelgeschäft? Die Signale sind widersprüchlich. An sich profitierte das Unternehmen wie andere Detailhändler auch vom Lebensmittelboom im Coronajahr 2020. Darauf angesprochen sagte Manor-Chef Jérôme Gilg in einem Interview mit dieser Zeitung: «Lebensmittel sind und bleiben ein wichtiges Geschäft für uns.»

Kritische Grösse im Joggeli nicht erreicht

Wieso lässt sich also die Filiale im Joggeli angrenzend an grosse Baselbieter Gemeinden wie Muttenz, Münchenstein und Birsfelden nicht profitabel betreiben? Die Antwort von Manor lässt aufhorchen: «Generell ist es wichtig, dass wir in unseren Supermärkten eine gewisse kritische Grösse erreichen, damit wir diese ohne Abstriche an unsere Qualitätsansprüche profitabel betreiben können», sagt die Sprecherin. Dieses Volumen habe Manor im Shopping Center St.Jakob nicht erreicht.

Für den Standort an der Greifengasse in der Basler Innenstadt gilt dies nicht. Dort will Manor weiter investieren. Im nächsten und übernächsten Jahr will das Unternehmen die Food-Abteilung renovieren. Als Vorbild gelten die Filialen in Sierre und Vevey. Dort habe Manor in diesem Jahr mehrere Millionen Franken investiert. So seien etwa Kühlregale und Theken für Frischwaren und der gesamte Fussboden erneuert worden. Ähnliche Pläne verfolgt Manor auch in Lugano und Genf.

Manor will in der Filiale an der Greifengasse in die Food-Abteilung investieren. Kenneth Nars

Doch längst ist nicht nur der Lebensmittelhandel ein Sorgenkind. Vor einem Jahr gab der Detailhändler den Abbau von 476 Arbeitsplätzen bekannt, davon rund 91 am Hauptsitz in Basel, der Rest in den Warenhäusern. Die Firma wolle noch stärker auf den Onlinehandel setzen und dessen Umsatzanteil bis Ende 2024 auf 20 Prozent steigern. Zudem will sie sich künftig verstärkt auf die Bereiche Mode, Pflege- und Schönheitsprodukte sowie Haushalt konzentrieren. Für andere Sparten wie etwa Elektronik oder Spielwaren will die Firma auf Partner setzen, wie sie etwa in der Kosmetik mit der französischen Kette Sephora besteht.

Bereits in den Jahren 2015 und 2017 hat Manor am Basler Hauptsitz insgesamt 350 Stellen gestrichen. Im Joggeli trifft es nun rund 70 Mitarbeiter. Die Firma wolle sich für eine Weiterbeschäftigung der Betroffenen in regionalen Warenhäusern sowie bei den Nachfolgern Coop und Aldi einsetzen. Geschultes und erfahrenes Personal im Lebensmittelbereich sei gesucht, sagt die Sprecherin.