Coronaregeln: Cheesmeyer-Wirtin wehrt sich gegen Schliessung

Sissach Café-Bistro Cheesmeyer: Wirtin plant offenbar eine Beschwerde gegen die behördliche Schliessung Am vergangenen Freitag liess der Kanton Baselland die Beiz schliessen, weil sie sich mehrfach um die Corona-Schutzregeln foutierte. Aus zuverlässiger Quelle weiss die bz: Die Wirtin will kämpfen. Michael Nittnaus 06.12.2021, 18.52 Uhr

Da stand die Türe noch allen offen - ob mit Zertifikat oder ohne: Das Café-Bistro Cheesmeyer im Zentrum Sissachs. Archiv: Kenneth Nars

Dreimal waren die Kontrolleure vor Ort, dreimal hätten sie die Betreiberin des Café-Bistros Cheesmeyer in Sissach gemahnt, verzeigt und auch Gäste gebüsst. Doch Susanne Schaffner habe weiterhin gegen die Covid-Zertifikats- und Schutzkonzeptpflicht verstossen, so Rolf Wirz von der Baselbieter Gesundheitsdirektion. Deshalb wurde das Cheesmeyer als erster Betrieb im Baselbiet am vergangenen Freitag behördlich geschlossen.

Seither hängt ein Schild «Geschlossen» an der Türe. Schaffner darf das Lokal erst wieder öffnen, wenn sie ein Schutzkonzept vorlegt und es auch umsetzt. Dass sie, die per März 2022 sowieso den Pachtvertrag gekündigt hat, dies tun wird, scheint unwahrscheinlich. Im Gegenteil: Aus zuverlässiger Quelle hat die bz erfahren, dass Schaffner plant, Beschwerde beim Rechtsdienst des Regierungsrates einzureichen. Die Wirtin selbst war wie schon die vergangenen Wochen auch am Montag für die bz nicht zu erreichen. Ein Einlenken ihrerseits würde aufgrund ihres vehementen Widerstands bisher aber eher überraschen.

Beiz bliebe wohl auch bei Beschwerde weiter zu

Für die Beschwerde bleibt Schaffner bis Ende Woche Zeit. Geht es nach dem Kanton, so hätte die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung, die Beiz müsste also zu bleiben. Einen entsprechenden Antrag habe man beim Rechtsdienst gestellt, so Wirz. «Von Gesetzes wegen gilt aufschiebende Wirkung», hält Rechtsdienst-Leiter Daniel Roth fest. Diese könne aber unter gewissen Umständen entzogen werden. Auch wenn noch keine Beschwerde eingetroffen ist, sagt Roth:

«In diesem Fall gäbe es sicher gute Gründe, die aufschiebende Wirkung zu entziehen.»

Sollte Susanne Schaffner den Rechtsweg einschlagen, dürfte das Cheesmeyer also wohl bis März geschlossen bleiben.