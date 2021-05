Skandal um Schweinekopf Der FCB-Führung platzt nach der jüngsten Entgleisung radikaler Heri-Kritiker der Kragen Die Entfremdung zwischen Basis und Führung erreicht einen neuen Höhepunkt. Mit einem abgetrennten Schweinekopf vor der Geschäftsstelle haben radikale «Fans» eine Grenze überschritten. Der FCB findet: «Es reicht!» Lea Meister 06.05.2021, 17.55 Uhr

Die FCB-Fanproteste halten seit Monaten an. Die Protestaktion vom Donnerstagmorgen hat für den FCB allerdings eine klare Grenze überschritten. Archivbild: Juri Junkov

Vor der Geschäftsstelle des FC Basel kam es am Donnerstag erneut zu einem Protest. Vor dem Eingang der Geschäftsstelle des FC Basel fotografierte ein Leserreporter von «20 Minuten» um 7 Uhr morgens einen abgetrennten Schweinekopf. Daneben hing ein Ortsschild der Gemeinde Herisau. Eine klare Andeutung darauf, dass sich der Protest gegen CEO Roland Heri richtete. Bereits eine Stunde später war der Schweinekopf entfernt worden, Spuren davon allerdings noch ersichtlich.

Die Symbolik des Schweinekopfes ist unmissverständlich, er steht für Masslosigkeit, Gefrässigkeit und Unreinheit und taucht nicht zum ersten Mal im Zusammenhang mit Fussballprotesten auf: 2002 wurde der portugiesische Mittelfeldspieler Luis Figo, damals neu bei Real Madrid unter Vertrag, bei seiner Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte in Barcelona von einem Schweinekopf auf dem Rasen empfangen.

Dieser Schweinekopf landete 2002 in Barcelona neben Real-Star Luis Figo. Ein ähnliches Exemplar fand nun auch den Weg vor die Geschäftsstelle des FCB. Keystone

Erst vor einer Woche reichte Roland Heri eine Anzeige gegen unbekannt wegen Identitätsklau ein. Anonyme Querulanten hatten vermehrt in seinem Namen Reservationen vorgenommen und Anmeldungen oder Bestellungen getätigt. Schon dort hatten gewisse Fans eine Grenze überschritten, die rechtliche Folgen mit sich bringen könnten.

«Es reicht!», sagt der FCB

Am Donnerstagnachmittag äusserte sich dann auch der FC Basel in einer Medienmitteilung zu den jüngsten Protestaktionen. «Es reicht!», so die Botschaft der Mitteilung des Vereins. Mitarbeitende des Klubs seien tagtäglich damit beschäftigt, sich durch Zeitschriften, Kataloge und Artikel zu wühlen, die Fremde abonniert hätten, auch Fake-Briefe im Namen von FCB-Exponenten würden verschickt.

Davon würden nicht nur die FCB-Mitarbeitenden, sondern auch «diverse externe Privatpersonen, die Post, Verlage, Reisebüros, Beratungsunternehmen und sonstige Firmen in Mitleidenschaft gezogen», so der Wortlaut der Mitteilung. Der Grundton ist klar: Der Verein hat die Nase gestrichen voll.

«Angriff auf den Mann»

Von Woche zu Woche leiste sich eine Gruppe Radikaler neue Grenzüberschreitungen, heisst es weiter. In der Mitteilung werden zwei weitere «Tiefpunkte» angesprochen: Die Verbrennung einer Burgener-Puppe und eben die Platzierung eines abgetrennten Schweinekopfes vor der Geschäftsstelle. Auch die Knallpetarden, die neulich am Wohnort von Bernhard Burgener und Karli Odermatt mutmasslich von unzufriedenen Fans gezündet wurden, können wohl als «Angriff auf den Mann» wahrgenommen werden.

Noch im Herbst vergangenen Jahres versuchte der Verein, das Gespräch mit den Fans zu suchen und lud auch einige von ihnen zu Diskussionsabenden ein. Im April bezog Roland Heri in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen erneut Stellung zur Entfremdungssituation. Er war damals überzeugt, dass es wohl besser sei, wenn für einen Moment gar nicht kommuniziert werde. Jetzt, im Mai 2021, hat nicht nur die Entfremdung zwischen der Vereinsführung und der Fanbasis ein neues Level erreicht. Auch der gegenseitige Umgang ist auf einem so noch nie da gewesenen Tiefpunkt angekommen.

Ausbleibende Konsequenzen sorgen für Unmut

Ein Tiefpunkt der vergangenen Wochen aus Fansicht war wohl das Video von Karli Odermatt, der sich in einem Hinterhof lautstark über FCB-Kapitän Valentin Stocker ausliess. Das 20-sekündige Filmchen wurde rege geteilt und sorgte in den Reihen der Fans für viel Ungemach. Die Reaktionen auf den sozialen Medien waren heftig, Odermatts Rücktritt aus dem Verwaltungsrat wurde gefordert. Doch Konsequenzen gab es keine.

Heftig sind auch die Reaktionen auf die Aktion mit dem Schweinekopf, allerdings sind diese vermehrt distanzierend. Kritik sei legitim, aber es gebe Grenzen, ist beispielsweise wiederholt auf Twitter zu lesen. Die Steigerung von anfänglich, bis auf wenige Ausnahmen unter der Gürtellinie, kreativen Fanprotesten in Form von Postern, Fahnen, Transparenten, hin zu einer Einzelaktion, ist eine Grenzüberschreitung. Vielleicht ist sie der Tatsache geschuldet, dass auf die vielen und lauten Proteste der vergangenen Wochen keine Reaktion seitens der Klubführung erfolgte. Zu entschuldigen ist sie deshalb aber keinesfalls.