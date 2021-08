SLO Food Impfen oder Lockdown – wir haben es in der Hand Dank den Impfungen konnten viele Krankheiten eingedämmt werden. Wer sich jetzt gegen ein Covid-Impfung einsetzt, handelt unverantwortlich. Susanne Leutenegger Oberholzer 31.08.2021, 05.00 Uhr

Die Corona-Impfung beherrscht die öffentliche Diskussion. Anfang Jahr befürchteten wir einen Mangel an Impfstoffen, jetzt ist die tiefe Impfquote das Problem. Was tun? Seuchen begleiten die Geschichte der Menschheit. Pest, Cholera, Pocken und Typhus haben auch in Europa gewütet. Die spanische Grippe hatte 1918/19 den Tod von über 24'000 Menschen alleine in der Schweiz zur Folge. Dank den Impfungen konnten viele Krankheiten eingedämmt werden. Die Pocken wurden weltweit gar ganz ausgerottet.

Bestens erinnere ich mich an einen Mitschüler, der an Kinderlähmung schwer erkrankt war. In der Primarschule in Chur gab es kein Pardon. Antraben zum Impfen wurde durchgesetzt. Dank der Impfung ist in der Schweiz die Kinderlähmung Geschichte.

Die Sache ist eigentlich klar

Eindrücklich schilderte der Arzt Felix Eymann im letzten Herbst, was es heisst, an Corona zu erkranken und in Isolation im Spital zu liegen. Wieder häufen sich die Bilder von Beatmungsstationen in Spitälern. Das Impfen hilft nachweislich gegen eine Erkrankung durch das Corona-Virus oder verhilft mindestens zu einem milderen Verlauf. Heute sind 90 Prozent der Menschen, die an Corona erkrankt im Spital liegen, nicht geimpft. Die Sache ist eigentlich klar.

Trotzdem ist in der Schweiz nur etwas mehr als die Hälfte der Personen vollständig gegen Corona geimpft. Wir bewegen uns auch deshalb auf eine vierte Welle zu. Bundesrat und Parlament haben sich gegen die Impfpflicht entschieden. War das richtig? Mit konkreten Massnahmen zur Erhöhung der Impfquote lässt sich der Bundesrat Zeit, zu viel Zeit. In der Pflicht sind Behörden und Arbeitgeber.

Nötig sind mehr niederschwellige Angebote und Informationen. Und wer sich freiwillig impfen lässt, muss das während der Arbeitszeit machen können. Zugangsbeschränkungen helfen, die Verbreitung des Virus’ zu bekämpfen. Dazu dient das Covid-Zertifikat für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Es sichert den Zugang zum öffentlichen Leben ohne Gefährdung anderer. Viele private Anbieter verlangen es bereits – so das Openair-Kino auf dem Münsterplatz und das Basler Stadtcasino.

Die SVP unterstützt das Referendum

Ausgerechnet jetzt mit Beginn der vierten Welle kommt das Covid-Zertifikat unter Beschuss. Impfgegner und –Gegnerinnen haben 187'239 Unterschriften gegen das Covid-19-Gesetz eingereicht. Die Bundesratspartei SVP unterstützt das Referendum. Unverantwortlich.

Die Schweiz setzt auf Selbstbestimmung. Mit der grösseren Wahlfreiheit tragen wir alle mehr Verantwortung. Es ist die Verantwortung, nicht nur sich selber zu schützen, sondern auch niemanden anzustecken. Meine Freiheit endet bei der Freiheit des Andern. Deshalb gibt es Tempolimiten und Abgasvorschriften. Wird die Pandemie nicht wirksam bekämpft, droht bald der nächste Lockdown mit gravierenden Folgen für Menschen, Wirtschaft und Gesellschaft – oder als Alternative die generelle Impflicht.

Während wir uns in der Schweiz eine hohe Impfabstinenz leisten, leiden Menschen in armen Ländern an einem Mangel an Impfstoffen. Keine Grenze stoppt die Pandemie. Auch deshalb muss sich die Schweiz für eine weltweit gerechte Verteilung der Impfstoffe einsetzen.

Susanne Leutenegger Oberholzer politisierte 23 Jahre im Nationalrat (für Poch und SP). Die Juristin und Ökonomin lebt in Augst.