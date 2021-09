Smartbox Basel Kaum genutzt: Schwieriger Start für Paketanlage am Claraplatz Vor einem halben Jahr lancierte das Amt für Mobilität das Pilotprojekt «Smart Box Basel». Es ist aber gar nicht so einfach, an die Fächer, die am Platz der ehemaligen Telefonkabinen am Claraplatz installiert wurden, ranzukommen: Randständige treffen sich direkt davor zur alltäglichen Runde. Der kantonale Smartbox-Verantwortliche spricht von einem unglücklichen Zustand. Rahel Empl Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Die Paketanlage mit ihren blauen Fächern ist gut besetzt - aber nur vornedran. Nicole Nars-Zimmer

Die Idee ist gut, ohne Frage: Vor einem halben Jahr haben das kantonale Amt für Mobilität, Pro Innerstadt und der regionale Logistikcluster das Pilotprojekt «Smart Box» am Claraplatz ins Leben gerufen. Die Anlage ermöglicht es der Bevölkerung, Pakete jederzeit abzuholen und zu versenden. Die Nutzung ist kostenlos. Ziel: Den Güterverkehr auf den Strassen zu reduzieren. Ende Juni ist eine weitere «Smart Box» im St. Johann an der Elsässerstrasse dazu gekommen. Jene am Claraplatz wurde in der Nähe der Tramhaltestelle platziert, just dort, wo einst Telefonkabinen zu finden waren.