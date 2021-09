Solidarische Landwirtschaft Gemüsekörbe direkt aus Basel-Stadt: Sie wollen den Leuten das Essen wieder näherbringen Ob Flachdach, privater Garten oder Vorgarten vom Altersheim: Die solidarische Landwirtschaft «Plankton» will freie Flächen für den Anbau von Gemüse nutzen und als Abonnemente unter die Leute bringen. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Versammelt vom Plankton-Team: Philipp Cron, Johanna Kalla, Livia Matthäus, Sanja Lukanovic, Tilla Künzli (v. l. oben). zvg

Noch lokaler wird es nicht: Die solidarische Landwirtschaft Plankton will Gärten, Flachdächer und freie Flächen inmitten von Basel für den Gemüseanbau nutzen und das frisch Geerntete dann in Gemüsekörben unter die Leute bringen. Bis in drei Jahren sollen von der Plankton-Gemeinschaft etwa 100 Personen mit Basler Gemüse beliefert werden. Dafür benötigen sie, so schreiben sie es auf der Website, Anbaufläche von etwa zwei Fussballfeldern.

«Es leben sehr viel Menschen in den Städten und mit dem Klimawandel ist es sinnvoll, die Produkte dort zu produzieren, wo sie konsumiert werden»,

sagt Co-Projektleiterin Livia Matthäus zum Projekt. Denn Ernährung und Landwirtschaft machen einen grossen Teil der Umweltbelastung aus. «Es ist auch wichtig, den Leuten die Verbindung zu ihrem Essen wieder vor Augen zu führen», sagt Matthäus. «Wir verstehen uns als Forschungsprojekt». Urban Gardening in Basel gibt es bereits, auch Gemüsekörbe als Abonnemente sind in der Region keine Neuheit. Doch dass das Gemüse mitten in der Stadt wächst, ist neu in der Schweiz. Wie Matthäus erzählt, seien sie inspiriert worden durch ein Projekt in Vancouver. Ob das Konzept in Basel funktioniert und auf Interesse stösst, werde sich zeigen.

Für das Projekt läuft derzeit ein Crowdfunding. 125 Unterstützerinnen und Unterstützer konnte das Team bereits generieren, noch 7560 Franken müssen sie in den nächsten 19 Tagen sammeln, um das Ziel von 25'000 Franken zu erreichen. Mittlerweile haben sich ausserdem, so Matthäus, rund 20 Personen gemeldet, welche an den Abos interessiert seien. Bereits seit einem Jahr arbeite die Gruppe am Projekt.

Erster Fixpunkt: Oetlinger-Buvette

Konkret kann Livia Matthäus noch nicht werden: Der Preis für die Gemüsekörbe ist noch nicht fix, für Flächen seien sie in Gesprächen mit Spitälern, Altersheimen, aber auch mit grösseren Firmen, dem Kanton und Privatpersonen. Spruchreif sei allerdings noch nichts. Derzeit seien grössere Flächen am Stadtrand im Gespräch und kleinere mitten in der Stadt. Eins ist aber klar: Die Bepflanzung der Oetlinger-Buvette werden sie übernehmen. «Das ist eine Kooperation, die Verantwortlichen der Buvette übernehmen die Infrastruktur», so Matthäus.

Bereits seit zehn Jahren habe die zweite Co-Projektleiterin Tilla Künzli den Traum, Gemüse in der Stadt anzubauen. Bisher habe sie es noch nicht zu realisieren versucht, sagt Matthäus. Aber im Lockdown haben die beiden mit der Umsetzung begonnen: «Die Leute verstehen die Idee, es ist der richtige Moment – auch weil die Dringlichkeit des Klimawandels zunimmt».

Vom Kanton Basel-Stadt erhält das Team Hilfe: Das Amt für Umwelt und Energie unterstütze die Gruppe tatkräftig mit einem finanziellen Beitrag, «sie sind aber auch beratend tätig», sagt Matthäus.

Erste Ernte soll es im Frühjahr 2022 geben

Bieten sollen die Gemüsekörbe einerseits die klassischen Sorten wie Kartoffeln, Karotten und Salat, aber sie möchten auch Tees und Kräuter anbauen. «Wir möchten keine Konkurrenz sein zu den bestehenden Gemüsekörben. Wir stehen in Kontakt mit anderen solidarischen Landwirtschafts-Initiativen. Es wäre toll, wenn wir uns ergänzen könnten.» Und: «Es gibt sowieso genügend Nachfrage in Basel».

Wenn der Anbau und die Ernte nächstes Frühjahr beginnen, können die Körbe wohl noch nicht regelmässig kommen – man wolle sich zu einem späteren Zeitpunkt aber an den Intervallen derbestehenden Gemüsekörben orientieren: «Das heisst im Sommer wöchentlich und dann im Herbst und Winter alle Wochen oder monatlich.»