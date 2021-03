«Soup & Chill» Keine finanzielle Unterstützung mehr: CMS und GGG streichen Gelder für Wärmestube Schlechte Nachrichten für die Basler Wärmestube «Soup & Chill». Die Christoph Merian Stiftung (CMS) und GGG Basel streichen die finanzielle Unterstützung. Nora Bader 17.03.2021, 11.38 Uhr

«Soup & Chill» wird künftig nicht mehr von der CMS und der GGG unterstützt. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Christoph Merian Stiftung (CMS) und die GGG Basel möchten den seit 2006 existierenden Verein der Basler Wärmestube «Soup & Chill» künftig nicht mehr finanziell unterstützen. Das teilen sie heute mit. Unterschiedliche Auffassungen über die strategische und operative Betriebsführung seien der Grund dafür.

Die Kritik: Aus Sicht der Partner erreiche «Soup & Chill» mit der Wärmestube nicht die angestrebte Zielgruppe. Stein des Anstosses sind gemäss Medienmitteilung mangelnde Zutrittsbeschränkungen und fehlende Mindestbeiträge, das würde eine gezielte Steuerung der Besuchenden verhindern. Dies führe dazu, dass nicht in erster Linie die beabsichtigte Zielgruppe erreicht werde, sondern eine breite Sogwirkung entstehe.

Mängel in der Zielerreichung

Eine von CMS, GGG und dem Kanton Basel-Stadt in Auftrag gegebene externe Betriebsanalyse habe ebenfalls Mängel in der Zielerreichung, dem Einsatz der Mittel sowie in der strategischen und operativen Betriebsführung festgestellt. Der Verein «Soup & Chill» sei den daraus erarbeiteten Handlungsempfehlungen nicht nachgekommen.

Auf den kommenden Winter hin sollen gemäss CMS und GGG bei Bedarf Alternativen gesucht werden. Das bestehende Mahlzeiten- und Aufenthaltsangebot für Obdachlose und Armutsbetroffene sei momentan aus Sicht von CMS, GGG und dem Kanton Basel-Stadt gewährleistet.

Die Wärmestube des Vereins «Soup & Chill» mit Sitz an der Basler Solothurnerstrasse besteht seit 2006. Obdachlose und Armutsbetroffene rund um den Bahnhof SBB werden dort kostenlos mit Getränken und Essen versorgt. Seit 2008/2009 wird das Angebot von CMS, GGG und dem Kanton Basel-Stadt unterstützt. So zahlte die CMS in der Wintersaison 2020/2021 50’000 Franken an den Verein.