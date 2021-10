Baselland kämpft für mehr klinische Professuren an der Uni Basel

Spitäler Nur drei von 83 klinischen Professuren: Baselland fühlt sich von der Universität Basel benachteiligt Von 83 klinischen Professuren der medizinischen Fakultät besetzt das Kantonsspital Baselland deren drei, das Basler Unispital hingegen rund 60. Daran hängt nicht nur viel Prestige, sondern vor allem viel Geld. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Das Kantonsspital Baselland würde gerne mehr strukturelle Professuren von der Uni Basel erhalten.

Nicole Nars-Zimmer

Es gibt das Universitätsspital Basel (USB), das Universitäts-Kinderspital beider Basel, die Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel – und es gibt das Kantonsspital Baselland (KSBL). Während bei erstgenannten drei Institutionen der Bezug zur Universität im Namen steht, scheint das KSBL um universitäre Anerkennung kämpfen zu müssen. Denn obwohl es viel in Lehre und Forschung investiert und Baselland als Trägerkanton die Uni zur Hälfte mitfinanziert, kommt das KSBL bei einem Kernpunkt seit Jahren zu kurz: den strukturellen Professuren.

2022 verliert das KSBL eine weitere Professur

Dies sind jene von Ärzten besetzten Professuren, für welche die Spitäler von der Universität entschädigt werden. Das macht sie für die Spitäler und Gesundheitseinrichtungen der Region äusserst attraktiv. Laut Jahresbericht 2020 hat die Uni Basel 91 Millionen Franken für die Abgeltung der Lehre und Forschung in der Klinischen Medizin aufgewendet. Von total 119 strukturellen Professuren an der Medizinischen Fakultät der Uni Basel sind deren 83 klinische Professuren. Sie werden vom Universitätsrat gewählt, vorgeschlagen werden sie allerdings von den jeweiligen Strukturkommissionen der Fakultät.

Die nackten Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Derzeit sind drei klinische Professuren im Kanton Baselland respektive am KSBL angesiedelt. Rund 60 hält hingegen das USB, wie es auf Anfrage bestätigt. Und es kommt für das KSBL noch dicker: Von der Uni bereits beschlossen wurde, dass eine der drei KSBL-Professuren per Ende 2022 gestrichen wird, nämlich jene in der Pathologie. Es verbleiben eine Professur für Innere Medizin sowie eine für Hausarztmedizin.

Die Baselbieter Politik versucht, Druck zu machen

Dieses Ungleichgewicht wird nun zum Politikum. Angestossen durch eine Interpellation der SVP-Landrätin Anita Biedert erklärte der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber Ende September im Landrat:

«Auch gegenüber der Baselbieter Bevölkerung wäre es schwer zu vermitteln, wenn sämtliche Professuren nach Basel abwandern würden. Das könnte man in der Tat nicht unterstützen.»

Und vor wenigen Tagen doppelte die landrätliche Geschäftsprüfungskommission in ihrer Bewertung des Geschäftsberichtes 2020 des KSBL nach: «Bei der Vergabe von strukturellen Professuren müssen gegenüber der Universität Basel die Anliegen des KSBL beziehungsweise des Kantons Baselland mit Nachdruck eingebracht werden.»

Gegenüber der «Schweiz am Wochenende» nimmt nun erstmals auch das KSBL selbst Stellung. CEO Norbert Schnitzler macht keinen Hehl daraus, dass er seine Ärzteschaft bei Bewerbungen für offene Professuren benachteiligt sieht:

«Wir haben viele gute Leute, die sich stark in der universitären Medizin engagieren, doch bei den strukturellen Professuren sind wir stark unterrepräsentiert. Das ist jammerschade.»

Schnitzler akzeptiert eine gewisse Differenz zum USB, da das KSBL weniger Grundlagenforschung betreibe.

KSBL mit nicht vergüteten Kosten «in Millionenhöhe»

Nicht zuletzt finanziell geht die Rechnung für das Kantonsspital laut Schnitzler allerdings schlicht nicht auf: «Beim Personalaufwand für unsere Leistungen in Lehre und Forschung gibt es nicht vergütete Kosten in Millionenhöhe. Letztlich subventionieren wir dadurch die Universität.» Dies habe eine externe Studie ergeben, welche das KSBL kürzlich in Auftrag gab. Schnitzler hofft nun, bei der Besetzung der nächsten offenen Professuren mit seinen Ärztinnen und Ärzten erfolgreich zu sein. Immerhin fünf Besetzungen stehen voraussichtlich noch bis Ende Jahr an, zwei in der Pathologie und drei in der Orthopädie.

Und was sagt das Unispital zur möglichen Benachteiligung des KSBL? Nicht viel. Sprecher Nicolas Drechsler hält aber fest:

«Wir sind ein Universitätsspital, entsprechend stark gewichtet ist bei uns Lehre und Forschung. Schon allein all unsere 44 Chefärzte müssen habilitiert sein.»