Spitalliste beider Basel

Um 157 Leistungsaufträge reduzieren die beiden Basel die Spitalliste gegenüber dem Status quo. Doch nicht alle Spitäler sind gleich betroffen. Im 60-seitigen Bericht der beiden Gesundheitsdirektionen steht detailliert, was sich die Leistungserbringer gewünscht hatten – und was ihnen verwehrt wurde. Eine Auswahl:

Universitätsspital Basel: Das USB ist neu in drei Standorte aufgeteilt. Der Hauptcampus verliert dabei zwei Leistungsaufträge, diese gehen aber an den eigenen Standort der Augenklinik sowie an den Partner Felix Platter in der Geriatrie. In der Orthopädie erhält der USB-Standort Gellertstrasse im Bethesdaspital neu zehn Aufträge. Diese werden aber auf Wahleingriffe beschränkt. Umgekehrt dürfen sie am Hauptcampus nur noch im Bereich der Traumatologie/Unfallchirurgie durchgeführt werden.

Kantonsspital Baselland: In absoluten Zahlen verliert das KSBL am meisten Aufträge. Dies aber grösstenteils gewollt: Der Standort Bruderholz verzichtet auf 34 und verliert 13 bestehende Aufträge, weil er sich auf elektive Eingriffe der Orthopädie, Reha und Altersmedizin spezialisiert. Liestal verliert deren acht und darf in der Orthopädie – analog zum USB Hauptcampus – nur traumatologische Eingriffe machen.

Claraspital: Es verliert vier Aufträge in einzelnen Bereichen der Kardiologie, Urologie und Nuklearmedizin. Zudem wurden neun Bewerbungen abgelehnt, etwa im Bereich HNO oder Gefässchirurgie.

Merian Iselin: Das Privatspital verliert sechs Aufträge, u.a. in Dermatologie, Gynäkologie und Orthopädie. Zudem scheitern 13 von 14 Neubewerbungen.

Rennbahnklinik Muttenz: Fünf bestehende Aufträge in der Orthopädie und einer in Rheumatologie gehen verloren.

Ergolz-Klinik Liestal: Gleich elf Aufträge verliert das kleine Privatspital, u.a. in Urologie, Orthopädie und Gynäkologie.

Hirslanden Birshof: Sieben Leistungsaufträge weniger gibt es, etwa im Bereich HNO und Orthopädie. Auch wurden alle sieben Neubewerbungen abgelehnt, so in der Urologie.

Bethesdaspital: Das Spital verliert Aufträge in der Gastroenterologie, der Orthopädie und HNO. In der Urologie muss sich das auf Frauenheilkunde spezialisierte Spital künftig explizit auf die Behandlung von Frauen beschränken.

Klinik Arlesheim: Die anthroposophische Klinik verliert sechs Aufträge, u.a. in Dermatologie, Neurologie, Kardiologie und Rheumatologie.

Wie viele Patienten die einzelnen Häuser durch die Entzüge der Leistungsaufträge verlieren werden, ist unklar. Auch können sich alle noch mit Beschwerden vor dem Bundesverwaltungsgericht wehren, was etwa von der Rennbahnklinik schon angedroht wurde.