Die BKB verlängert den Vertrag mit dem FCB nicht

Sponsoring Die BKB macht nach 15 Jahren Schluss und verlängert die Partnerschaft mit dem FC Basel nicht Im Sommer 2022 läuft der Sponsoring-Vertrag der BKB mit dem FCB aus. Aufgrund einer neuen Schwerpunktsetzung wird die Bank den Vertrag nicht erneuern. Lea Meister 02.03.2022, 10.15 Uhr

Nach 15 Jahren verliert der FC Basel mit der BKB einen wichtigen Sponsoring-Partner. Kenneth Nars

In der neuen Strategieperiode werde der Fokus konsequent auf die Nachhaltigkeit gelegt, was auch einen Einfluss auf die Sponsoringverträge habe, wie die Basler Kantonalbank am Mittwoch mitteilt.

Um die «ambitionierte Strategie» umsetzen zu können, müsse sich die Bank im Sponsoring neu ausrichten, weshalb das Engagement als Premium Partner des FCB nicht verlängert werde.

Bedauerlicher Entscheid

Im Herzen bleibe die BKB dem FCB aber auch in Zukunft verbunden, heisst es in der Mitteilung weiter. «Einmaliges, wie die acht Schweizer Meistertitel zwischen 2009 und 2017 oder internationale Achtungserfolge in der Champions League, durften zusammen gefeiert werden, aber auch schwierige Phasen wurden gemeinsam überstanden.»

Dani Büchi, Delegierter des FCB-Verwaltungsrates, bedauert den Entscheid, gerade auch in der aktuellen Situation, in welcher der Verlust eines langjährigen Partners schwer wiege. Gemeinsam habe man aber spannende Projekte umgesetzt, besonders auch im Nachwuchsbereich.

«Mehr als 15 Jahre haben uns die Energie der Fans und die Strahlkraft des FC Basel bereichert. Auch wir bleiben treue Fans und wünschen dem FCB und seiner gesamten Familie nur das Beste. Wir hoffen natürlich, dass es in dieser Saison doch noch ganz nach vorne reicht», wird Basil Heeb, CEO der BKB, in der Medienmitteilung zitiert.