Spritpreise Das Benzin wird immer teurer – wo man in der Region Basel am wenigsten und am meisten zahlt Innert weniger Tage sind die Preise an den Zapfsäulen noch einmal in die Höhe gesprungen. Wo trotzdem noch einige Rappen pro Liter gespart werden können. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 11.03.2022, 05.00 Uhr

Die höchsten Preise sind an der Grenze in Riehen zu finden. Hauptsächlich deutsche Autos tanken hier, weil das Benzin in Deutschland noch teurer ist. Nicole Nars-Zimmer (Riehen, 10.03.2022)

Vor etwas mehr als drei Wochen hat die bz eine (unvollständige) Tour durch den Kanton Baselland gemacht, um herauszufinden, wo es das günstigste Benzin gibt. In der Zwischenzeit sind die Preise erneut massiv angestiegen, besonders von Dienstag auf Mittwoch. Grund dafür ist unter anderem der Krieg in der Ukraine.

Wir haben die Benzinpreise in der Region erneut verglichen. Die gute Nachricht: Auch jetzt können Autofahrerinnen und -fahrer noch einige Rappen pro Liter sparen, wenn sie die Tankstellen in ihrem Umfeld vergleichen und geschickt auswählen, wo sie Benzin zapfen. Die schlechte Nachricht: Selbst die günstigsten Tankstellen sind mittlerweile teurer, als es die teuersten noch vor drei Wochen waren.

Der teuerste gefundene Dieselpreis im Baselbiet: An der Avia-Tankstelle in Augst. Nicole Nars-Zimmer (10.03.2022)

Etwas konkreter: Das teuerste Benzin wurde am 15. Februar an der Avia-Tankstelle in Augst gefunden. 1.90 betrug der Literpreis für Bleifrei damals, 1.92 kostete ein Liter Diesel. Das damals günstigste Benzin gab es mit 1.74 (Bleifrei) und 1.79 Franken (Diesel) an der Tankstelle Ruedi Strub in Läufelfingen. Stand gestern muss man sogar dort 2.08 Franken für Bleifrei und 2.22 Franken für Diesel bezahlen. Die Avia-Tankstelle in Augst hat zwar ebenfalls zugelegt, ist mit 2.09 Franken für Bleifrei-Nutzer jedoch nicht viel teurer. Für Diesel hingegen ist es mit 2.32 Franken die teuerste gefundene Adresse im Kanton.

Ecostop bleibt ungeschlagen

Wie bereits im vergangenen Monat festgestellt, ist das Benzin in der Agglomeration um einiges teurer als in ländlichen Gegenden. So zahlen Fahrerinnen und Fahrer bei der Voegtlin-Meyer-Garage in Buckten 2.05 pro Liter Bleifrei. Ein Liter Diesel kostet 2.19 Franken. Ruedi Rüssel in Rümlingen verlangt schon etwas mehr: Drei Rappen mehr kosten sowohl Bleifrei als auch Diesel dort.

Verglichen mit der Agglomeration ist das aber immer noch wenig: An der Coop- und BP-Tankstelle in Pratteln kostet Bleifrei 2.19 und Diesel 2.29 Franken pro Liter. Im Baselbiet sind das Stand gestern Höchstwerte für Bleifrei. Im Mittelfeld zwischen Tankstellen kleiner Ketten im Oberbaselbiet und denjenigen grosser Namen in Stadtnähe befindet sich beispielsweise die Eni-Tankstelle in Thürnen: Bleifrei gibt es dort für 2.14 und Diesel für 2.26 Franken.

Am günstigsten ist das Benzin an den Ecostop-Tankstellen. Nicole Nars-Zimmer (Liestal, 10.03.2022)

Ungeschlagen bleiben, wie auch bei der letzten Rundfahrt, die Tankstellen von Ecostop. In Lausen scheinen die Autofahrerinnen und -fahrer das gemerkt zu haben: Bei Bleifrei, das pro Liter 2.04 und Diesel, das 2.17 Franken kostet, ist jede Zapfsäule besetzt. Dieselben Preise gelten an den Ecostop-Tankstellen in Ormalingen und Liestal sowie laut der Website benzin-preis.ch an allen anderen, von uns nicht besuchten Ecostop-Tankstellen im Kanton (Bretzwil, Laufen, Niederdorf, Ziefen, Zunzgen, Liesberg und Muttenz).

Am teuersten ist es an der Grenze

Auch in den Stadtkanton führte die Tour dieses Mal. Wenig überraschend ist das Benzin dort nicht günstig. So zeigt ein Besuch bei Ruedi Rüssel nahe des Spalentors, dass Bleifrei dort 2.18 und Diesel 2.33 Franken kostet. Diesel ist in Basel somit teurer als an der teuersten im Baselbiet gefundenen Tankstelle. An einer Avia-Tankstelle im Kleinbasel kostet Bleifrei 2.19 und Diesel 2.27 Franken pro Liter. An einer Migrol-Tankstelle im Gundeli ist das Tanken etwas günstiger: 2.16 zahlt man für Bleifrei, 2.26 für einen Liter Diesel.

Zu den Preisunterschieden kommt es wegen verschiedener Faktoren: Kleine, private Tankstellen sind beispielsweise günstiger, weil die Betreibenden selber aussuchen können, wo sie das Benzin beziehen. Dass es innerhalb derselben Ketten geografisch zu Unterschieden kommt, liege am lokalen Wettbewerb, Verkehrsströmen und Liegenschaftspreisen, wie es bei verschiedenen Unternehmen auf Anfrage heisst.

Die höchsten Preise sind jedoch weder im Landkanton noch im Basler Stadtzentrum zu finden. Fährt man Richtung Riehen, wird das Benzin rasch noch teurer. An der Shell-Tankstelle in Riehen blättert man für Bleifrei 2.32 und für Diesel 2.50 Franken pro Liter hin. Etwas weiter Richtung Deutschland steht die Avia-Tankstelle, die ebenso viel kostet.

Das hält deutsche Autofahrerinnen und -fahrer nicht davon ab, hier zu tanken, wie die Nummernschilder der parkierten Fahrzeuge an den Zapfsäulen zeigen. Denn: Ennet der Grenze ist der Sprit noch teurer.

