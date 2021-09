Bürgergemeinde soll Ludotheken Bläsi und St. Johann retten

St. Johann und Bläsi LDP reicht Interpellation ein: Bürgergemeinde soll Ludotheken retten Die Finanzierung der beiden Quartiersludotheken läuft aus. Die LDP Basel-Stadt fordert nun die Bürgergemeinde auf, den Weiterbestand zu sichern. Lea Meister 01.09.2021, 19.36 Uhr

Die Ludothek Bläsi befindet sich gleich neben den Räumlichkeiten der GGG-Bibliothek. Kenneth Nars

Diese Woche richtete sich der Präsident des Vereins Robi-Spiel-Aktionen Basel in einer Mitteilung an die Öffentlichkeit. Die beiden Ludotheken Bläsi und St. Johann stehen kurz vor der Schliessung und die Mitteilung sei «ein letzter Hilferuf». Am Mittwochabend teilt die LDP Basel-Stadt mit, dass sie in einer Interpellation an den Bürgergemeinderat fordere, den Weiterbestand der beiden Ludotheken zu sichern. Dabei soll die Bürgergemeinde «auf eigene Mittel oder solche nahestehender Organisationen zurückgreifen».