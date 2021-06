Stadtentwicklung Der Bahnhof Basel SBB sucht den Anschluss an die Zukunft Der Westflügel wird neu geöffnet. Eine Atempause folgt, bevor die wirklich grossen Bauarbeiten losgehen. Es sind dies Zeichen eines verspäteten Aufbruchs. Christian Mensch 25.06.2021, 05.00 Uhr

Eine von vielen Visionen: Ein übersichtlicher Bahnhofplatz Hosoya Schaefer Architects / Kanton Basel-Stadt

In zehn Jahren soll für den Besucher des Basler Bahnhofs alles anders oder dieses zumindest der Realisierung ein schönes Stück näher sein: ein unterirdischer Anschluss für das Herzstück S-Bahn, oberirdische Gleiserweiterung Gundeli, ein Businesscenter «Nauentor», eine Verkehrsentflechtung auf dem Centralbahnplatz sowie ein neuer Markthallenplatz, dazu neue Gleiszugänge von allen Seiten.

Im vergangenen November hat die Basler Regierung für das Entwicklungskonzept «Stadtraum Bahnhof SBB» eine behördenverbindliche Planungsgrundlage beschlossen, die zunächst nur eines verspricht: eine Grossbaustelle auf Jahrzehnte hinaus und Investitionen in Milliardenhöhe.

Die Komplexität überfordert

Die Vielzahl der Projekte überfordert nicht nur die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, sondern strapaziert in der Komplexität auch die Planer. Alles hängt mit allem zusammen. Welches Teilprojekt soll forciert werden und damit die Fakten schaffen, die allen nachgelagerten Teilprojekten zu Vorbedingungen werden? Welcher Zukunftsglaube und Gestaltungswille ist notwendig, damit nicht zu Tode geplant wird, was über Jahre hinweg aufwendig entwickelt und vorbereitet wurde?

Stadtraum Basel SBB: ein Fülle an Teilprojekten. Kanton Basel-Stadt

Sanierung und Aufwertung des Westflügels haben nur einen kleinen Vorgeschmack geliefert, was an Beschwernis auf die Passanten des Bahnhofs zukommt. Wer jedoch die alte Situation vor Augen hat, weiss, dass die Arbeiten überfällig waren. Und wer sich die anstehenden Aufgaben vorstellt, erkennt, dass sie einem massiven Nachholbedarf entsprechen: Verspätet erst kümmern sich die Stadt und die SBB um ihren Centralbahnhof.

Ein Bahnhof mit grosser Geschichte

Dabei stand Basel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Anfang der schweizerischen Bahngeschichte. Noch bevor hierzulande anderswo Gleise verlegt wurden, war die Grenzstadt mit der Elsässerbahn mit Strassburg verbunden. Die erste Bahnstation auf Schweizer Boden war im St. Johann. Einige Jahre später wurde hier die «Schweizerische Centralbahn» gegründet, um von Basel einen Eisenbahnanschluss an das Mittelland zu finden. Die Elsässerbahn wurde verlängert und über die Viaduktrasse in direkte Nachbarschaft zum neuen Centralbahnhof geführt.

Dieser machte seinem Namen Ehre: In schneller Folge kamen weitere Verbindungen hinzu, via Badischer Bahnhof zur Rheintal Eisenbahn, mit der Nordostbahn in Richtung Fricktal und Zürich, mit der Jurabahn durch das Laufental nach Biel.

Sicherheitstechnisch ist der Bahnhof ein Problemfall

Der Bahnhofsbau, wie er heute klassizistisch und denkmalgeschützt das Gesicht des Centralbahnplatzes prägt, steht seit 1907. Seither wurde er mehrfach, doch nur in kleinen Schritten modernisiert. Seit 2003 hilft immerhin die Passerelle der spanischen Architekten Cruz y Ortiz zur Reduktion des Dichtestresses. Seitdem tauchen die Passagiere nicht mehr aus dem Untergrund einer tristen Unterführung auf, sondern fahren auf Rolltreppen von oben herab auf die Perrons.

Die Frequenz ist dabei stetig gestiegen; über 120'000 Personen steigen mittlerweile täglich ein, steigen um oder kaufen ein. Sicherheitstechnisch, etwa im Falle eines Brandes oder einer Panik, ist der Bahnhof längst ein Problemfall, wie die SBB wissen.

Die Anbindung an die Innenstadt ist bis heute nicht geglückt

Mehrfach hat die Stadt verkehrstechnisch experimentiert und den Bahnhofplatz umgestaltet. Eine direkte und geglückte Anbindung an die Innenstadt für Fussgänger ist bis heute nicht geglückt. Städteplanerisch steht der Bahnhof irgendwie verloren da, er ist weder Gundeli noch Vorstadt, weder Zentrum noch Peripherie. Den Namen «Centralbahnhof» hat er jedenfalls verloren; nur der Platz heisst noch danach, er selbst bloss «Bahnhof Basel SBB».

Wird jedoch realisiert, was angedacht ist, dann hat der Bahnhof das Prädikat «zentral» zurückverdient: Mit einer ausgebauten S-Bahn wird er zum ÖV-Hub mit internationalen wie lokalen Verbindungen. Der Verkehr wird nochmals sprunghaft ansteigen. Doch wenn die gestalterischen und baulichen Aufwertungen des umgebenden Stadtraums damit Schritt halten können, wird dies nicht zu mehr Chaos, sondern zu mehr städtischem Leben führen.

Will man dies erreichen, werden die zehn Jahre allerdings nur eine kurze Frist sein.