Zwischennutzung: Am Klybeckplatz zieht Leben ein

Stadtentwicklung Klybeck: Wenn ein Platz passiert Das ehemalige Industrieareal ist in Bewegung. So wird etwa der Klybeckplatz seit vergangenem Herbst belebt. Das Initialprojekt der Planungspartner von «klybeckplus» gewinnt im Frühling an Fahrt. Eine Übersicht über anstehende und bereits vergangene Projekte. Rahel Empl Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

In den vergangenen Wochen wurde Besucherinnen und Besuchern des Klybeckplatzes mit einer Pop-Up-Sauna ordentlich eingeheizt. Zvg

An der Ecke Gärtner- und Mauerstrasse entsteht ständig etwas. Der Klybeckplatz mit 500 Quadratmetern frei verfügbarer Nutzungs- und Gestaltungs­fläche ist bis Ende 2022 eine Zwischennutzungs-Plattform. Ein Mitmachprojekt für neue Nutzungsformen der Grün- und Freiflächen, dort, wo einst die Basler Chemie forschte, verwaltete und produzierte.

Es ist die erste grosse gemeinsame Kiste der Planungspartner von «Klybeckplus», so der Name des ehemaligen Industrieareals. «Wir wollen ausprobieren, was ein Platz kann», sagte der Projektverantwortliche des Kantons, Olivier Wyss, im August 2021. Die Bevölkerung sei eingeladen, Ideen einzureichen. Ein Projektrat wählte aus den ersten beiden Ausschreibungsrunden inzwischen sieben Vorhaben aus, die demnächst umgesetzt werden oder bereits wurden.

Ständiger Kontakt mit Akteurinnen und Akteuren aus dem Quartier und der Region

Die Arealeigentümer und der Kanton unterstützen sie dabei mit Fördermitteln über total 80000 Franken. Dazu kämen sogenannte «Sofort-Projekte», sagt Benjamin Kniel vom Klybeckplatz-Betreiberbüro Knopp+Kniel zur bz, «also Ideen, die wir ohne explizite Freigabe durch den Projektrat willkommen heissen können.»

Sein Geschäftspartner Jan Knopp und er seien seit dem Betriebsstart im August ständig in Kontakt mit Akteurinnen und Akteuren aus dem Quartier und der Region, die sich mit dem Platz auseinandersetzen und ihn bespielen möchten, so Kniel. Viele Ideen stammten von Menschen, die sich das erste Mal auf diese Art engagieren:

«Es ist unheimlich viel am Entstehen, in der Diskussion und in Abklärung.»

Kniel und Knopp betonen, dass im Rahmen der beiden nächsten Ausschreibungsrunden bis Ende April 2022 weitere Projekte eingereicht werden können. Es stünden noch rund 45000 Franken Fördermittel zur Verfügung. «Und Sofortprojekte können immer eingegeben werden, wir freuen uns», so Knopp.

Schon heute ist klar, dass der Frühling und Sommer auf dem Platz bunt wird. Eine Übersicht, was ging, geht und gehen wird auf dem Klybeckplatz:

Die Blumendusche

Irgendwann wird es wieder heiss in der Stadt. Und dann soll eine öffentliche Dusche Hitzköpfe abkühlen. Eine herkömmliche soll es indes nicht werden. Das Trinkwasser, das fürs Duschen gebraucht wird, soll nicht einfach im Abfluss verschwinden, sondern zum Bewässern von Blumen oder Sträuchern vor Ort verwendet werden. Die Idee stammt vom Verein «Grün.Stadt.Grau». Das Projekt wird ab März 2022 umgesetzt.

Gegen die Verschwendung

Kühlschrank von «Madame Frigo». Bild: Manuela Jans-Koch

In der Schweiz können es sich die meisten Menschen leisten, Lebensmittel wegzuwerfen – zumindest finanziell. Nicht aber aus ethischer und ökologischer Sicht, findet der Luzerner Verein Madame Frigo. Um möglichst viele Lebensmittel vor dem Abfall zu bewahren, stellt er in der ganzen Schweiz öffentlich zugängliche Kühlschränke auf, wo Essen deponiert und bezogen werden kann.

Nun bringt der Verein den Lebensmitteltausch erstmals nach Basel. Der Kühlschrank von «Madame Frigo» soll ab März auf dem Klybeckplatz in Betrieb genommen werden und während der gesamten Dauer der Zwischennutzung bestehen – und allenfalls darüber hinaus.

Ein Ohr für Insekten

Im Frühling geht das grosse Summen los: Mit einer Soundinstallation will der Basler Verein Zentrale für Umweltausstellungen urbanes Insektenleben hörbar machen, die Besucherinnen und Besucher des Platzes mit auf eine Sound-Safari nehmen.

Drängende Umweltthemen durch empathische, partizipative sowie ästhetisch ansprechende Ausstellungen zu vermitteln sei das Ziel des Vereins, liest man auf der Homepage der «Zentrale für Umweltausstellungen». Entsprechend soll ein Workshop, bei dem gemeinsam einfache Open-Source-Aufnahmegeräte gebaut werden, Teil des Projekts sein. Die Sound-Safari findet im Mai 2022 statt.

Ein Eldorado für Skater

Der Klybeckplatz mit seiner ansprechenden Fläche brachte auch den Skateverein Nordwestschweiz auf den Plan. Im Sommer sollen sich Skaterinnen und Skater aus der Region und darüber hinaus auf dem Platz auf dem temporären Parcours «Gömmer Ciba» mit sogenannten «Obstacles», Hindernissen, vergnügen können.

Man wolle einen Ort schaffen, wo der Sport des Skateboardfahrens auf die Quartieranwohnerinnen und -anwohner trifft, so der Verein. Derzeit werden die Obstacles entwickelt und gebaut. Wann genau es losgeht, ist noch nicht definiert.

Sitzobjekte von der ETH

Im Sommer 2022 kommen rund ein Dutzend Architektur-Studierende nach Basel und bauen auf dem Klybeckplatz während zwei Wochen Sitzobjekte für den Aussenraum. Verantwortlich für die Durchführung dieser sogenannten «Summer School» ist die ETH Zürich. Die Studierenden werden sich während dieser Zeit auch mit Fragen zur urbanen Landschaft auseinandersetzen.

Handgefertigte Schönheiten

Der Keramikmarkt im vergangenen November. Zvg

Am 20. und 21. November 2021 fand auf dem Platz ein Keramikmarkt statt – eine Initiative verschiedener Basler Töpferinnen und Töpfer. Die Veranstaltung zog Interessierte in Scharen an. Deshalb bestehen laut Kniel Überlegungen, einen zweiten entsprechenden Event im Herbst durchzuführen.

Pop-Up-Sauna

In den Winterwochen wurde Besucherinnen und Besuchern auf dem Klybeckplatz ordentlich eingeheizt. Das Basler Kollektiv Heissdrum lud mit seiner mobilen, wandelbaren Konstruktion zum Saunagang. Das Angebot gehörte zu den Sofort-Projekten von «Klybeckplus». Dabei handelte es sich um einen Testlauf: Kniel vom Betreiberbüro sagt, die Pop-Up-Sauna von «Heissdrum» soll im kommenden Herbst und Winter zurück ins Klybeck kommen.

