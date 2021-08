Ein internes Papier zeigt die Zukunf des Klybeck

Stadtplanung Superlative für das Klybeck Ein internes Papier des Basler Präsidialdepartements legt einen Konflikt mit dem Baudepartement offen. Wer hat bei der Transformation des Klybeck das Sagen? Christian Mensch 04.08.2021, 05.00 Uhr

Aus dem Klybeck-Industriefeld soll ein neuses Stadtquartier entstehen. Roland Schmid

Das 44-seitige Papier «Grüne Dichte – energiepositiv» liest sich wie ein Bewerbungsschreiben. Mit dem Aktionsprogramm für das Klybeck – «ein Quartier wie kein anderes» – sollte der «European Green Capital Award 2025», um den sich die Stadt Basel bewirbt, in greifbare Nähe rücken. Die Bewerbung und den Anspruch, «sich national und international als Umweltstadt zu positionieren», wollen heute Regierungspräsident Beat Jans und sein Kantonsentwickler Lukas Ott an einer gemeinsamen Medienkonferenz verkünden.

Die vorliegende Projektskizze «Grüne Dichte» ist allerdings vor allem eine Provokation, adressiert an die verwaltungsinterne Konkurrenz im Bau- und Verkehrsdepartement. Denn für die Transformation des Klybeck in ein gemischtes neues Wohn- und Arbeitsquartier ist nach aktuell gültiger Arbeitsteilung gar nicht das Präsidialdepartement mit seinem Kantonsentwickler Ott zuständig, sondern das Bau- und Verkehrsdepartement mit dem Kantonsbaumeister Beat Aeberhard.

Der Hahnenkampf zwischen Ott und Aeberhard amüsiert das politische Basel seit Otts Amtsantritt. Während sich Aeberhard mit guter Regelmässigkeit als Klybeck-Neuerfinder inszeniert, kontert Ott jeweils als Mit- und Vordenker bei der «Smart City Basel». Dieses Planungsprojekt auf dem Wolf-Areal entsteht in Zusammenarbeit mit den SBB. Für beide Stadtquartiere wetteifern die Entwickler, die zukunftsträchtigsten und nachhaltigsten Modelle zu vereinen.

Unter dem Regierungspräsidium von Elisabeth Ackermann agierte Ott häufig auf einsamer Flur, mit Jans als seinem neuen Chef hat er nun Rückendeckung erhalten.

Eine Vision in der Tradition der «Werkstadt Basel»

Auf Anfrage relativiert Ott die Bedeutung des Papiers. Es sei «ein rein interner Entwurf, der mögliche Stossrichtungen für ein stadtentwicklerisches Leitbild aufzeigt». Dies müsse zunächst mit dem bestehenden stadtplanerischen Leitbild abgeglichen werden. Da in der Projektorganisation noch «kein konsolidierter Entscheid» getroffen worden sei, könne er dazu auch nichts sagen.

Für einen reinen «Entwurf» ist das Papier grafisch allerdings aufwendig ausformuliert und zur gezielten Meinungsbildung schon in diskreten Umlauf gesetzt worden.

Wenn auch letztlich mit unklarem Status, so trägt das Papier doch die untrügerische Handschrift von Daniel Wiener. Der Basler Öko-Berater im Unruhestand orchestriert seit zwanzig Jahren von der Seitenlinie aus die städtische Quartierentwicklung. Knapp vor der Jahrtausendwende brillierte er bereits mit «Werkstadt Basel», einem gross angelegten Mitwirkungsverfahren in Basels Quartieren. Mit dem grünen Parteikollegen Guy Morin als Regierungspräsident jettete Wiener dann zunächst für «Global Energy Basel» und dann für «Global Infrastructure Basel» zu internationalen Kongressen. Stets im Bemühen, die Welt – das Vorbild Basel vor Augen – besser zu machen. Sein damaliger Mitarbeiter, der während der Muba die Themenmesse «Natura» betreute, ist der heutige Regierungspräsident Beat Jans.

Die «Ananas» feiert Wiederauferstehung

Aus Wieners wiederkehrendem Ideen-Repertoire stammt etwa das Projekt «Ananas». Das Akronym steht für «Angebotsstrategie NAchhaltig NAchverdichteter Städte». Er lancierte es 2014 zusammen mit der ETH, allerdings ohne nachhaltigen Erfolg. Nun soll es wiederbelebt werden. Es ist gleichsam eine Blaupause, wie sich die Zukunftsplaner das neue Klybeck vorstellen. In der Reihe von Superlativen soll es «das grünste, energiepositivste und zugleich dichteste Stadtquartier der Schweiz» werden. Mehr noch: «Es will international als Vorbild der ökologischen, sozialen und ökonomischen Moderne ausstrahlen.» Darunter geht es nicht.

Die Zukunftsplaner wollen gemäss dem Papier «Grüne Dichte» nicht nur die bessere Stadt, sondern gleich auch den besseren Menschen schaffen. Denn wer im Klybeck wohnen wird, «ist stolz darauf, im innovativsten Stadtteil Europas zu leben». Er ist ein «Macher*in mit Tatendrang!», der/die «Lust hat, sich für die Zukunft des Planeten zu engagieren» und dafür bereit ist, «Konsum und Ressourcenverbrauch auch im Interesse kommender Generationen und der Natur anzupassen».

Kritik am bestehenden Mitwirkungsverfahren

Die beiden Grundeigentümer Rhystadt und Swisslife haben der Pharmaindustrie über eine Milliarde Franken für die Industriebranche bezahlt. Und sie überdies verpflichtet, sich einem stark obrigkeitlichen Planungsverfahren zu unterwerfen.

Für die Autoren der Studie scheinen die Vorgaben aus dem Baudepartement jedoch nicht zu genügen. Sie erwarten eine von der Basler Regierung neu zu beschliessende, überarbeitete «Planungs- und Umsetzungsstrategie», wobei die «bisherigen Prämissen zu überprüfen und allenfalls anzupassen» seien. Schliesslich: «Die Partizipation der Bevölkerung wird deutlich ausgedehnt, vertieft und verstetigt.» Das bisher entwickelte Mitwirkungsverfahren wird damit als ungenügend disqualifiziert.

Bei den Juroren des «European Green Capital Award», einer jährlich vergebenen Auszeichnung der EU, die auch an Städte der Schweiz und Norwegens vergeben werden darf, wird bei der Bewertung einer Bewerbung Basels Freude an solchen Ausführungen aufkommen; sie bekommen zu hören, was bei ihnen Pluspunkte gibt. Für 2023 haben sie zuletzt Grenoble zur «Grünen Hauptstadt Europas» erkoren. Gemäss Jury für ihren bahnbrechenden Ansatz im Bereich des Klimamanagements, der «einen innovativen Ansatz der partizipativen Demokratie in der Stadtverwaltung beinhaltet».